تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
غانتس أبلغ واشنطن إصدار أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران
https://arabic.sputniknews.com/20211211/غانتس-أبلغ-واشنطن-أصدار-أوامر-بالاستعداد-للخيار-العسكري-ضد-إيران-1053821249.html
غانتس أبلغ واشنطن إصدار أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران
غانتس أبلغ واشنطن إصدار أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أبلغ الإدارة الأمريكية بأن قد أصدر أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T16:42+0000
2021-12-11T16:55+0000
إيران
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1046122123_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3c2261434328d27be527614b3c6ec0b.jpg
ونقلت صحيفة هاآرتس العبرية، مساء اليوم السبت، عن مصدر أمني إسرائيلي أن غانتس قد أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للقيام بخيار عسكري ضد إيران، وهو ما أبلغه وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الإدارة الأمريكية خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، في هذه الآونة.وأوضحت الصحيفة العبرية أن غانتس قد أوضح للإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك أي تقدم في مباحثات فيينا الجارية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، بدعوى أن الجانب الإيراني "يناور أو يخادع" الأطراف المشاركة في المفاوضات الدائرة في العاصمة النمساوية.وفي سياق متصل، وبحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن إسرائيل تشاورت مع الولايات المتحدة في العام الماضي قبل هجومين شنتهما على إيران، وتخشى الآن من أن صفقة محتملة مع إيران ستدفع الأمريكيين لمحاولة منع تل أبيب من تنفيذ المزيد من عمليات إحباط سرية ضد البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.وأشارت الصحيفة إلى تقرير نشرته "نيويوك تايمز"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار، قال إن إسرائيل تشاورت مع الأمريكيين قبل هجومين سريين، الأول في يونيو/حزيران الماضي واستهدف مصنعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي التي تعمل على تخصيب اليورانيوم في مدينة كرج الإيرانية، والذي قالت تقارير إنه تم تنفيذه بواسطة طائرات بدون طيار، فيما وقع الهجوم الثاني في سبتمبر/أيلول ضد قاعدة صواريخ في إيران.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1046122123_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ee367eb4ef6ae9b523498f01678bc94a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, إسرائيل

غانتس أبلغ واشنطن إصدار أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران

16:42 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 16:55 GMT 11.12.2021)
© REUTERS / POOLوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
يتبع
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أبلغ الإدارة الأمريكية بأن قد أصدر أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران.
ونقلت صحيفة هاآرتس العبرية، مساء اليوم السبت، عن مصدر أمني إسرائيلي أن غانتس قد أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للقيام بخيار عسكري ضد إيران، وهو ما أبلغه وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الإدارة الأمريكية خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، في هذه الآونة.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن غانتس قد أوضح للإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك أي تقدم في مباحثات فيينا الجارية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، بدعوى أن الجانب الإيراني "يناور أو يخادع" الأطراف المشاركة في المفاوضات الدائرة في العاصمة النمساوية.
وفي سياق متصل، وبحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن إسرائيل تشاورت مع الولايات المتحدة في العام الماضي قبل هجومين شنتهما على إيران، وتخشى الآن من أن صفقة محتملة مع إيران ستدفع الأمريكيين لمحاولة منع تل أبيب من تنفيذ المزيد من عمليات إحباط سرية ضد البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير نشرته "نيويوك تايمز"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار، قال إن إسرائيل تشاورت مع الأمريكيين قبل هجومين سريين، الأول في يونيو/حزيران الماضي واستهدف مصنعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي التي تعمل على تخصيب اليورانيوم في مدينة كرج الإيرانية، والذي قالت تقارير إنه تم تنفيذه بواسطة طائرات بدون طيار، فيما وقع الهجوم الثاني في سبتمبر/أيلول ضد قاعدة صواريخ في إيران.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب مصر لكرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة مصر 1 X الأردن 1 في كأس العرب 202114:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:58 GMTأعاصير مدمرة تضرب وسط أمريكا... وبايدن يصفها بـ "مأساة تفوق التصور"
16:53 GMTاليابان وأمريكا تتفقان على تعزيز التحالف وسط مناخ أمني أصعب
16:45 GMT السلطات السورية تحبط عملية تهريب شحنة مخدرات إلى الأردن
16:42 GMTغانتس أبلغ واشنطن إصدار أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران
16:36 GMTالأطباء يمنحون ملكة بريطانيا "الضوء الأخضر" لاستضافة حفل الكريسماس السنوي
16:36 GMTنوع خضروات يخفض نسبة الكولستيرول 30%
16:34 GMTكانت في طريقها من لبنان إلى السعودية… مفاجأة في شحنة أكياس بن... فيديو
16:25 GMTالأطراف الليبية تتفق على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا
16:04 GMTالحرس الثوري يعلن انضمام أسلحة جديدة إلى قواته
16:04 GMTالعراقيون يمطرون محمد رمضان بساعات ثمينة في أول حفلاته ببغداد... فيديو
16:01 GMT"ترويكا جديدة" في الشرق الأوسط... هل تشهد المنطقة تنسيقا قطريا إماراتيا تركيا
16:00 GMT20% من التونسيين يفكرون في الهجرة ومخاوف من "نزيف الكفاءات"
15:52 GMTالجيش الأمريكي ومسلحون موالين له يحاصرون مدينة عربية شرقي سوريا
15:45 GMTالأركان الأوكرانية تخفي معلومات عن وجود طائرات مسيرة وأنظمة مضادة للدبابات في دونباس
15:40 GMTفلسطين تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة والجولان السوري المحتل
15:28 GMTمساعد الرئيس الإيراني يكشف أحلام بلاده في سوريا
15:27 GMTصامويل إيتو رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم
15:25 GMTالنهضة تحذر الرئيس التونسي من إلغاء الدستور وتدعوه للكف عن التدخل في أعمال القضاء
15:19 GMT6 أسباب للجوع الشديد بعضها خطير
14:54 GMTموعد مع شهب "التوأميات 2021" في سماء مصر والعالم العربي.. الإثنين المقبل