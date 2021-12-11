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https://arabic.sputniknews.com/20211211/فيديو-متداول-لمحمد-صلاح-يثير-جدلا-ومنظمة-الصحة-العالمية-تشكره-1053800881.html
فيديو متداول لمحمد صلاح يثير جدلا... ومنظمة الصحة العالمية تشكره
فيديو متداول لمحمد صلاح يثير جدلا... ومنظمة الصحة العالمية تشكره
وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، رسالة إلى اللاعب المصري، محمد صلاح، بعد حديثه الأخير عن اللقاحات ضد فيروس "كورونا". 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T08:31+0000
2021-12-11T09:13+0000
فيروس كورونا
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ونشر أدهانوم، عبر حسابه على تويتر صورة تضمنت تصريحات محمد صلاح خلال مقابلته مع قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "شكرا لمحمد صلاح، على كلمات الدعم هذه"، مضيفا أن "اللقاحات تعمل على إنقاذ الأرواح، بما في ذلك ضد "كوفيد-19"، لذا نأمل أن يتعاون العالم معا لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في كل مكان".في هذه الأثناء، لا تزال بعض التصريحات التي أدلى بها، محمد صلاح، تثير جدلاً وردوداً، فيما كشف الإعلامي عمرو أديب عن أكثر فيديو أو جزء اهتم به العالم في لقائه مع محمد صلاح.وخلال اللقاء سأل الإعلامي عمرو أديب عن تعامل الفرق العالمية عامة في عالم كرة القدم مع إصابة أو إعياء أي لاعب من فريقها، ليوضح نجم ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن "الموضوع بيحصل وأن الإدارة تتفهم ذلك"، لاسيما أن هذا الأمر طبيعي وخارج عن إرادة اللاعب.أما عند سؤاله عن إصابته بفيروس كورونا، وما إذا كان النادي وجه له أي ملاحظة أو محاسبة، فرد صلاح ضاحكا: "هم ما عملوش مشكلة بس سألوني إنت مش جالك كورونا في فرح"، إلا أنه أضاف أن الناس تتفهم أن الفرح كان فرح أخيه، وأن مثل تلك المناسبات لا تحصل كل يوم. وقال ممازحا: "أتمنى ما يتجوزش كل يوم".
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فيروس كورونا

فيديو متداول لمحمد صلاح يثير جدلا... ومنظمة الصحة العالمية تشكره

08:31 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 09:13 GMT 11.12.2021)
© REUTERS / PHIL NOBLEمحمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / PHIL NOBLE
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وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، رسالة إلى اللاعب المصري، محمد صلاح، بعد حديثه الأخير عن اللقاحات ضد فيروس "كورونا".
ونشر أدهانوم، عبر حسابه على تويتر صورة تضمنت تصريحات محمد صلاح خلال مقابلته مع قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "شكرا لمحمد صلاح، على كلمات الدعم هذه"، مضيفا أن "اللقاحات تعمل على إنقاذ الأرواح، بما في ذلك ضد "كوفيد-19"، لذا نأمل أن يتعاون العالم معا لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في كل مكان".
في هذه الأثناء، لا تزال بعض التصريحات التي أدلى بها، محمد صلاح، تثير جدلاً وردوداً، فيما كشف الإعلامي عمرو أديب عن أكثر فيديو أو جزء اهتم به العالم في لقائه مع محمد صلاح.
وخلال اللقاء سأل الإعلامي عمرو أديب عن تعامل الفرق العالمية عامة في عالم كرة القدم مع إصابة أو إعياء أي لاعب من فريقها، ليوضح نجم ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن "الموضوع بيحصل وأن الإدارة تتفهم ذلك"، لاسيما أن هذا الأمر طبيعي وخارج عن إرادة اللاعب.
أما عند سؤاله عن إصابته بفيروس كورونا، وما إذا كان النادي وجه له أي ملاحظة أو محاسبة، فرد صلاح ضاحكا: "هم ما عملوش مشكلة بس سألوني إنت مش جالك كورونا في فرح"، إلا أنه أضاف أن الناس تتفهم أن الفرح كان فرح أخيه، وأن مثل تلك المناسبات لا تحصل كل يوم. وقال ممازحا: "أتمنى ما يتجوزش كل يوم".
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