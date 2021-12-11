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https://arabic.sputniknews.com/20211211/قائد-إيراني-لا-ننوي-الحرب-ولكن-إذا-تعرضت-البلاد-للخطر-فإن-أعداءنا-سيواجهون-ردا-قاسيا-1053815041.html
قائد إيراني: لا ننوي الحرب ولكن إذا تعرضت البلاد للخطر فإن أعداءنا سيواجهون ردا قاسيا
قائد إيراني: لا ننوي الحرب ولكن إذا تعرضت البلاد للخطر فإن أعداءنا سيواجهون ردا قاسيا
حذر الجيش الإيراني، اليوم السبت، "الأعداء" من المواجهة برد قاس وصفعهم، حال تعرض البلاد للخطر. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T14:20+0000
2021-12-11T14:20+0000
أخبار إيران
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وقال قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد أمير يوسف قرباني، إن "إيران لا تنوي الدخول في حرب مع أي دولة"، مؤكدا في الوقت ذاته الاستعداد للمواجهة والرد على أطماع الأعداء، وذلك حسب "وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا".وأكد أن المرشد الأعلى في إيران سيحبط حجم المؤامرة من خلال توجيهاته والاستراتيجيات التي يتخذها، مشيرا إلى أن "البحرية الأمريكية في الخليج، تنظر إلى القدرات الإيرانية بصفتها القوة المهيمنة على المنطقة، والتي لديها اليد العليا".وختم قرباني بالقول إن "العقوبات دفعت إيران إلى تعزيز قدراتها العسكرية في جميع القطاعات"، مؤكدا أن "إيران دولة قوية، ولديها جيش قوي جدا".
https://arabic.sputniknews.com/20211111/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-يدعو-لتحرك-سريع-بعد-تهديد-الحرس-الثوري-الإيراني-1050677877.html
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أخبار إيران

قائد إيراني: لا ننوي الحرب ولكن إذا تعرضت البلاد للخطر فإن أعداءنا سيواجهون ردا قاسيا

14:20 GMT 11.12.2021
© AFP 2021 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / HO / Iranian Army office
تابعنا عبر
حذر الجيش الإيراني، اليوم السبت، "الأعداء" من المواجهة برد قاس وصفعهم، حال تعرض البلاد للخطر.
وقال قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد أمير يوسف قرباني، إن "إيران لا تنوي الدخول في حرب مع أي دولة"، مؤكدا في الوقت ذاته الاستعداد للمواجهة والرد على أطماع الأعداء، وذلك حسب "وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا".
رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2021
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يدعو لتحرك سريع بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني
11 نوفمبر, 09:27 GMT
وأكد أن المرشد الأعلى في إيران سيحبط حجم المؤامرة من خلال توجيهاته والاستراتيجيات التي يتخذها، مشيرا إلى أن "البحرية الأمريكية في الخليج، تنظر إلى القدرات الإيرانية بصفتها القوة المهيمنة على المنطقة، والتي لديها اليد العليا".
وختم قرباني بالقول إن "العقوبات دفعت إيران إلى تعزيز قدراتها العسكرية في جميع القطاعات"، مؤكدا أن "إيران دولة قوية، ولديها جيش قوي جدا".
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