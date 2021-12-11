قائد إيراني: لا ننوي الحرب ولكن إذا تعرضت البلاد للخطر فإن أعداءنا سيواجهون ردا قاسيا

وقال قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد أمير يوسف قرباني، إن "إيران لا تنوي الدخول في حرب مع أي دولة"، مؤكدا في الوقت ذاته الاستعداد للمواجهة والرد على أطماع الأعداء، وذلك حسب "وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا".وأكد أن المرشد الأعلى في إيران سيحبط حجم المؤامرة من خلال توجيهاته والاستراتيجيات التي يتخذها، مشيرا إلى أن "البحرية الأمريكية في الخليج، تنظر إلى القدرات الإيرانية بصفتها القوة المهيمنة على المنطقة، والتي لديها اليد العليا".وختم قرباني بالقول إن "العقوبات دفعت إيران إلى تعزيز قدراتها العسكرية في جميع القطاعات"، مؤكدا أن "إيران دولة قوية، ولديها جيش قوي جدا".
حذر الجيش الإيراني، اليوم السبت، "الأعداء" من المواجهة برد قاس وصفعهم، حال تعرض البلاد للخطر.
وقال قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد أمير يوسف قرباني، إن "إيران لا تنوي الدخول في حرب مع أي دولة"، مؤكدا في الوقت ذاته الاستعداد للمواجهة والرد على أطماع الأعداء، وذلك حسب "وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا".
وأكد أن المرشد الأعلى في إيران سيحبط حجم المؤامرة من خلال توجيهاته والاستراتيجيات التي يتخذها، مشيرا إلى أن "البحرية الأمريكية في الخليج، تنظر إلى القدرات الإيرانية بصفتها القوة المهيمنة على المنطقة، والتي لديها اليد العليا".
وختم قرباني بالقول إن "العقوبات دفعت إيران إلى تعزيز قدراتها العسكرية في جميع القطاعات"، مؤكدا أن "إيران دولة قوية، ولديها جيش قوي جدا".