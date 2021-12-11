https://arabic.sputniknews.com/20211211/قرش-ضخم-يبكي-كمحارب-مصاب-خرج-من-معركة-خاسرة-فيديو--1053812206.html

قرش ضخم يبكي كمحارب مصاب خرج من معركة خاسرة... فيديو

قرش ضخم يبكي كمحارب مصاب خرج من معركة خاسرة... فيديو

نشر صيادون على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا غريبا، لم يرصد سابقا، تظهر فيه سمكة قرش ضخمة أثناء محاولة صيدها، لكن المثير في هذا الفيديو ليس القرش بحد ذاته،... 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T13:24+0000

2021-12-11T13:24+0000

2021-12-11T13:24+0000

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وتظهر المشاهد التي تم مشاركتها من قبل صياد يدعى، جيمي بين، على صفحته في "تيك توك"، قيامه مع مجموعة صيادين بمحاولة صيد سمكة قرش ضخمة، حيث علقت السمكة بالصنارة التي اخترقت فمها وانتشلت جزءا منه، كما تظهر المشاهد.المثير في المشهد الذي تم تداوله أيضا على "يوتيوب" هو الصوت الذي خرج من هذا القرش الضخم، حيث بدأ بإطلاق أصوات غريبة تشبه "بكاء محارب مصاب خرج لتوه من معركة خاسرة"، لكن لحسن الحظ، أو ربما سوء حظ الصيادين، أنه هرب وخرج منتصرا مع بعض الخسائر، ففي المعارك "لا يوجد منتصر" كما يقال.الصوت الغريب الذي خرج من سمكة القرش لفت انتباه الكثير من المعلقين، حيث استغربه البعض واعتبر أنه مزور، فيما أكده صيادون آخرون، معتبرين هذا الصوت يخرج بالفعل من هذا القرش النادر الذي اعتقد أنه كان يعيش في حقبة الديناصورات.وعند التدقيق في المنشور الأصلي يمكن التأكد من أن الصوت لم يتم إدخال تعديلات عليه عن طريق برنامج "تيك توك" على الأقل، الذي أشار إلى أن الصوت "أصلي".المشاهد الملتقطة هو لنوع من أسماك قرش يطلق عليها اسم القرش ذو الأنف سداسي الخياشيم (Hexanchus griseus)، ويصل طوله إلى 20 قدما (6.1 متر)، ويُطلق عليه أيضا اسم قرش البقرة، وربما اكتسب اسمه من الصوت التي يصدره والذي سمع كصوت البقرة خرج من خياشيمه.وبالعودة إلى بعض المصادر العلمية البحثية، مثل موقع "ReefQuest Centre for Shark Research" الذي أشار إلى أن أسماك القرش صامته، حيث تتسم بميزات تجعلها تتسلل كالأشباح، لكن يوجد استثناءات.ونوه المصدر إلى وجود تقارير مستمرة من نيوزيلندا عن وجود نوع من أسماك القرش ينبح مثل كلب كبير. يطلق عليه (Cephaloscyllium isabellum) ، لكن لا أحد يعرف على وجه اليقين كيف تمكنت أسماك القرش هذه بالضبط من "النباح"، حيث يوجد عدة نظريات، منها أن بعض اسماك القرش تنفخ جسمها عند وجود حيوانات مفترسة، ومنها أنها تضخ الماء بسرعة كبيرة من الجزء الأمامي من معدتها لنفخ جسمها وإخافة الحيوانات، لكن عند إخراج القرش خارج الماء قد ينفخ الهواء بدلا من الماء الأمر الذي يصدر أصواتا غريبة غير مألوفة.

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مجتمع, نادي الفيديو