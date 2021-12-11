https://arabic.sputniknews.com/20211211/قلب-يزن-180-كيلوغراما-لمخلوق-أكبر-من-340-فيلا-أسطورة-تعيش-على-الأرض-صور-وفيديو-1053827067.html

قلب يزن 180 كيلوغراما لمخلوق أكبر من 340 فيلا... أسطورة تعيش على الأرض... صور وفيديو

قلب يزن 180 كيلوغراما لمخلوق أكبر من 340 فيلا... أسطورة تعيش على الأرض... صور وفيديو

يتجول مخلوق ضخم حيكت عنه الكثير من الأساطير والقصص، التي يستحقها بجدارة، حاملا معه قلبا هائلا هو الأضخم في العالم الذي قد يصل وزنه إلى 180 كيلوغراما، لكن هذا... 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T20:06+0000

2021-12-11T20:06+0000

2021-12-11T20:06+0000

مجتمع

علوم

حوت

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1053826938_0:0:2849:1603_1920x0_80_0_0_edea86736a8aa4d97e7035c17fbbcf06.jpg

بوزن يتراوح من 100 إلى 150 طنا، أي أكثر من 340 فيلا، وبحجم أضخم من أي ديناصور عرفه كوكبنا الأزرق منذ الأزل، ما زال هذا العملاق الأسطوري الذي يصل طوله إلى 30 مترا، أي كبناء ضخم من 10 طوابق، يتجول صامتا في أرجاء كوكبنا إلى هذا اليوم."الأسطورة" الوحيدة الحقيقية على كوكب الأرض تحتاج قلبا فريداكل تلك المعلومات التي قد تصدم الكثيرين اليوم، هي حقيقة من صفات الحوت الأزرق العظيم، الحوت الذي حيكت عنه الكثير من القصص والحكايات، لكنه في الحقيقة، استحقها بجدارة، فهو يتربع على رأس أضخم مخلوقات الأرض.يتكون قلب الحوت الأزرق من 4 حجرات ضخمة، متساوية الكتلة، تعمل كمضخة "من العيار الثقيل" تضخ الأوكسجين إلى جميع أجزاء جسم العملاق الأزرق كل 10 ثوان، بحسب التقرير المشور في مجلة "nationalgeographic" المتخصصة في عالم الحيوان.صوت القلب يصل إلى 3 كيلومتراتتتميز نبضات قلب الحوت الأزرق بصوتها العالي، حيث يمكن سماعها على بعد 3 كيلو مترات تقريبا في أجهزة السونار، تستطيع مع قوتها هذه ضخ حوالي 220 ليترا من الدم كل 10 ثوان تقريبا.الأمر الأكثر إثارة حول قلب الحوت الأزرق، هو نبض قلبه يختلف بين السطح وقاع المياه، حيث ينبض حوالي 25 إلى 35 نبضة في الدقيقة، عند سطح الماء، لكنه ينبض من 4 إلى 8 نبضات فقط في الدقيقة، عند الغوص على مسافات عميقة بحثا عن الطعام.نبضتان في الدقيقة... إجراء صارم لا مثيل لهووجدت إحدى الدراسات أن الحوت الأزرق يخفض عدد نبضات قلبه إلى من 2 إلى 4 نبضات فقط، وهو إجراء صارم جدا ومثير للدهشة.ويمتلك الحوت الأزرق شبكة شرايين هي الاضخم من نوعها في العالم، حيث يبلغ قياس الشريان الأورطي أكثر من 9 بوصات، تؤمن عملية توزيع سلسة إلى كامل هذه الكتلة التي تمتد لمسافة 30 مترا.صغير الحوت الأزرق يشرب 150 جالون حليب يومياتطرقت المجلة إلى صغار الحيتان الزرقاء أيضا، والتي تولد هي الأخرى، عملاقة، وتستهلك حوالي 150 جالون من الحليب يوميا، تؤمن لها إمكانية نمو فريدة تبلغ حوالي 200 رطل يوميا في عامه الأول.ويحتاج الحوت الأزرق البالغ إلى حوالي 8 آلاف رطل من أسماك الكريل يوميا لكنها قادرة على الصيام لأشهر خصوصا في فترات الهجرة حيث يستهلك فيها الدهون المخزنة في جسده العظيم.

https://arabic.sputniknews.com/20211210/وحش-رملي-يحدق-من-قاع-البحر-كائن-من-عالم-آخر-يراقب-النجوم-فيديو-----1053791715.html

https://arabic.sputniknews.com/20211211/قرش-ضخم-يبكي-كمحارب-مصاب-خرج-من-معركة-خاسرة-فيديو--1053812206.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, علوم, حوت