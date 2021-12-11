https://arabic.sputniknews.com/20211211/كانت-في-طريقها-من-لبنان-إلى-السعودية-مفاجأة-في-شحنة-أكياس-بن-فيديو-1053820322.html

كانت في طريقها من لبنان إلى السعودية… مفاجأة في شحنة أكياس بن... فيديو

كانت في طريقها من لبنان إلى السعودية… مفاجأة في شحنة أكياس بن... فيديو

ضبطت اليوم السبت شحنة من أكياس البن كانت في طريقها من لبنان إلى المملكة العربية السعودية مرورا بالمملكة الأردنية. 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T16:34+0000

2021-12-11T16:34+0000

2021-12-11T16:34+0000

أخبار السعودية اليوم

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وأعلن الحساب الرسمي لقوى الأمن الداخلي، في لبنان، "على تويتر" إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة من البن.ونشر حساب قوى الأمن الداخلي، فيديو لعملية ضبط الحبوب الممنوعة في المملكة العربية السعودية.وجاء في بيان أصدرته قوى الأمن الداخلي إن "شعبة المعلومات تَمَكنت من إحباط هذه العملية، من خلال إجراءاتها الاستعلامية ونتيجة المتابعة، كما تمكنت من تحديد جميع أفراد شبكة التهريب، ومن بينهم ومن بينهم و. ع. (مواليد عام 1973 لبناني) وم. ح. (مواليد عام 1962 سوري).وأضاف أنه "بتواريخ 4- 5- 8 من الشهر الحالي، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوة خاصة تابعة لشعبة المعلومات عملية مداهمة لمستودع في محلة بئر حسن (غرب بيروت)، وتم ضبط أربعة ملايين حبة كبتاغون مخبأة بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البن، كانت جاهزة للشحن".وأشار البيان إلى أنه "جرى توقيف المتهم الأول في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية إلى تركيا، كما تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الثاني في عرمون (قضاء عاليه)".

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أخبار السعودية اليوم