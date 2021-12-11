تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
غانتس أبلغ واشنطن إصدار أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران
https://arabic.sputniknews.com/20211211/كانت-في-طريقها-من-لبنان-إلى-السعودية-مفاجأة-في-شحنة-أكياس-بن-فيديو-1053820322.html
كانت في طريقها من لبنان إلى السعودية… مفاجأة في شحنة أكياس بن... فيديو
كانت في طريقها من لبنان إلى السعودية… مفاجأة في شحنة أكياس بن... فيديو
ضبطت اليوم السبت شحنة من أكياس البن كانت في طريقها من لبنان إلى المملكة العربية السعودية مرورا بالمملكة الأردنية. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T16:34+0000
2021-12-11T16:34+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/75/1045877556_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ad8707307ec19702f559c6542d239609.jpg
وأعلن الحساب الرسمي لقوى الأمن الداخلي، في لبنان، "على تويتر" إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة من البن.ونشر حساب قوى الأمن الداخلي، فيديو لعملية ضبط الحبوب الممنوعة في المملكة العربية السعودية.وجاء في بيان أصدرته قوى الأمن الداخلي إن "شعبة المعلومات تَمَكنت من إحباط هذه العملية، من خلال إجراءاتها الاستعلامية ونتيجة المتابعة، كما تمكنت من تحديد جميع أفراد شبكة التهريب، ومن بينهم ومن بينهم و. ع. (مواليد عام 1973 لبناني) وم. ح. (مواليد عام 1962 سوري).وأضاف أنه "بتواريخ 4- 5- 8 من الشهر الحالي، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوة خاصة تابعة لشعبة المعلومات عملية مداهمة لمستودع في محلة بئر حسن (غرب بيروت)، وتم ضبط أربعة ملايين حبة كبتاغون مخبأة بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البن، كانت جاهزة للشحن".وأشار البيان إلى أنه "جرى توقيف المتهم الأول في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية إلى تركيا، كما تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الثاني في عرمون (قضاء عاليه)".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/75/1045877556_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_645c930d8aa31dd3e9c6daccfca18723.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم

كانت في طريقها من لبنان إلى السعودية… مفاجأة في شحنة أكياس بن... فيديو

16:34 GMT 11.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
ضبطت اليوم السبت شحنة من أكياس البن كانت في طريقها من لبنان إلى المملكة العربية السعودية مرورا بالمملكة الأردنية.
وأعلن الحساب الرسمي لقوى الأمن الداخلي، في لبنان، "على تويتر" إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة من البن.
ونشر حساب قوى الأمن الداخلي، فيديو لعملية ضبط الحبوب الممنوعة في المملكة العربية السعودية.
وجاء في بيان أصدرته قوى الأمن الداخلي إن "شعبة المعلومات تَمَكنت من إحباط هذه العملية، من خلال إجراءاتها الاستعلامية ونتيجة المتابعة، كما تمكنت من تحديد جميع أفراد شبكة التهريب، ومن بينهم ومن بينهم و. ع. (مواليد عام 1973 لبناني) وم. ح. (مواليد عام 1962 سوري).
وأضاف أنه "بتواريخ 4- 5- 8 من الشهر الحالي، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوة خاصة تابعة لشعبة المعلومات عملية مداهمة لمستودع في محلة بئر حسن (غرب بيروت)، وتم ضبط أربعة ملايين حبة كبتاغون مخبأة بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البن، كانت جاهزة للشحن".
وأشار البيان إلى أنه "جرى توقيف المتهم الأول في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية إلى تركيا، كما تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الثاني في عرمون (قضاء عاليه)".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب مصر لكرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة مصر 1 X الأردن 1 في كأس العرب 202114:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:58 GMTأعاصير مدمرة تضرب وسط أمريكا... وبايدن يصفها بـ "مأساة تفوق التصور"
16:53 GMTاليابان وأمريكا تتفقان على تعزيز التحالف وسط مناخ أمني أصعب
16:45 GMT السلطات السورية تحبط عملية تهريب شحنة مخدرات إلى الأردن
16:42 GMTغانتس أبلغ واشنطن إصدار أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران
16:36 GMTالأطباء يمنحون ملكة بريطانيا "الضوء الأخضر" لاستضافة حفل الكريسماس السنوي
16:36 GMTنوع خضروات يخفض نسبة الكولستيرول 30%
16:34 GMTكانت في طريقها من لبنان إلى السعودية… مفاجأة في شحنة أكياس بن... فيديو
16:25 GMTالأطراف الليبية تتفق على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا
16:04 GMTالحرس الثوري يعلن انضمام أسلحة جديدة إلى قواته
16:04 GMTالعراقيون يمطرون محمد رمضان بساعات ثمينة في أول حفلاته ببغداد... فيديو
16:01 GMT"ترويكا جديدة" في الشرق الأوسط... هل تشهد المنطقة تنسيقا قطريا إماراتيا تركيا
16:00 GMT20% من التونسيين يفكرون في الهجرة ومخاوف من "نزيف الكفاءات"
15:52 GMTالجيش الأمريكي ومسلحون موالين له يحاصرون مدينة عربية شرقي سوريا
15:45 GMTالأركان الأوكرانية تخفي معلومات عن وجود طائرات مسيرة وأنظمة مضادة للدبابات في دونباس
15:40 GMTفلسطين تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة والجولان السوري المحتل
15:28 GMTمساعد الرئيس الإيراني يكشف أحلام بلاده في سوريا
15:27 GMTصامويل إيتو رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم
15:25 GMTالنهضة تحذر الرئيس التونسي من إلغاء الدستور وتدعوه للكف عن التدخل في أعمال القضاء
15:19 GMT6 أسباب للجوع الشديد بعضها خطير
14:54 GMTموعد مع شهب "التوأميات 2021" في سماء مصر والعالم العربي.. الإثنين المقبل