"كود الاستجابة السريعة" لملوك التتار بالخطوط العربية... ما الذي تخفيه تلك الرموز الغامضة؟

وتعد وثيقة خان ابراهيم من أقدم العلامات الباقية من عصر ملوك كازان، وهي أحد أفضل الأمثلة على أسلوب التعاطي الرسمي باللغة التتارية في ذلك الوقت.الوثيقة محفوظة في موسكو في أرشيف الدولة الروسية للوثائق القديمة "RGADA"، وتم تجميعها بين عامي 1467-1479، بحسب ما ذكر موقع "milliard".في الجزء السفلي من الملصق، يمكن رؤية مربع يشبه رمز الاستجابة السريعة بداخله رموز، هذا ليس أكثر من بصمة لختم الملك، تم استخدام الخط "الكوفي العربي" في كتابة رموز الخاتم.حدد عالم قازان الشهير مير قاسم عثمانوف نسخة جديدة من هذه الرسالة وأطلق عليها اسم "القبيلة الذهبية"، ويوجد داخل المربع نقش مشفر مكتوب بالخط الكوفي العربي.تمكن بعض العلماء أيضًا من ملاحظة تشابه خط بصمات أختام "القبيلة الذهبية" مع سك النقود المعدنية لحكام المغول، على سبيل المثال، مع العملات المعدنية في عصر إيلخان أبو سعيد في النصف الأول من القرن التاسع عشر.كما لاحظ المؤرخ والمستشرق الروسي الشهير فاسيلي غريغورييف تشابه أختام التتار مع الأختام الصينية ذات الشكل المربع مع الحرف "زوانغ". على الأرجح كانت هذه الأختام المربعة الصينية هي النموذج الأولي لأختام الخانات التتار.حكم إبراهيم خان كازان من عام 1467 إلى عام 1479. كان الابن الأصغر لخان محمود وحفيد أولو محمد، الذي أسس حكم التتار في كازان.
مع الانتشار الواسع لرموز الاستجابة السريعة "QR"، لوحظ تشابه كبير بين رموز "QR" الحديثة والرموز الموجودة على ملصقات ملوك التتار عبر التاريخ.
وتعد وثيقة خان ابراهيم من أقدم العلامات الباقية من عصر ملوك كازان، وهي أحد أفضل الأمثلة على أسلوب التعاطي الرسمي باللغة التتارية في ذلك الوقت.
الوثيقة محفوظة في موسكو في أرشيف الدولة الروسية للوثائق القديمة "RGADA"، وتم تجميعها بين عامي 1467-1479، بحسب ما ذكر موقع "milliard".
في الجزء السفلي من الملصق، يمكن رؤية مربع يشبه رمز الاستجابة السريعة بداخله رموز، هذا ليس أكثر من بصمة لختم الملك، تم استخدام الخط "الكوفي العربي" في كتابة رموز الخاتم.
حدد عالم قازان الشهير مير قاسم عثمانوف نسخة جديدة من هذه الرسالة وأطلق عليها اسم "القبيلة الذهبية"، ويوجد داخل المربع نقش مشفر مكتوب بالخط الكوفي العربي.
تمكن بعض العلماء أيضًا من ملاحظة تشابه خط بصمات أختام "القبيلة الذهبية" مع سك النقود المعدنية لحكام المغول، على سبيل المثال، مع العملات المعدنية في عصر إيلخان أبو سعيد في النصف الأول من القرن التاسع عشر.
كما لاحظ المؤرخ والمستشرق الروسي الشهير فاسيلي غريغورييف تشابه أختام التتار مع الأختام الصينية ذات الشكل المربع مع الحرف "زوانغ". على الأرجح كانت هذه الأختام المربعة الصينية هي النموذج الأولي لأختام الخانات التتار.
حكم إبراهيم خان كازان من عام 1467 إلى عام 1479. كان الابن الأصغر لخان محمود وحفيد أولو محمد، الذي أسس حكم التتار في كازان.