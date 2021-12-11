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لبنان يحبط تهريب "شحنة مخدرات" إلى السعودية عبر الأردن... فيديو
لبنان يحبط تهريب "شحنة مخدرات" إلى السعودية عبر الأردن... فيديو
أعلنت مديرية الأمن الداخلي اللبنانية، اليوم السبت، عن إحباط عملية تهريب 4 ملايين حبة كبتاغون إلى السعودية عبر الأردن. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-11T12:39+0000
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وقالت المديرية، في بيان لها، إن معلومات مؤكدة توافرت لديها عن التحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة كبيرة من البن، من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية.وكانت السلطات السعودية كشفت مؤخرا، عن إحباط 7 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر "منفذ حديثة" الحدودي شمالي المملكة.وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أنها "أحبطت 7 محاولات لتهريب أكثر من 2.1 مليون حبة كبتاغون بمنفذ الحديثة، عُثر عليها مخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة عبر المنفذ".وأضافت الهيئة أنه "عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية المعتادة، عثر على كميات من حبوب الكبتاغون مخبأة بطرق احترافية، حيث تم في محاولة التهريب الأولى إحباط تهريب (467.441) حبة كبتاغون مخبأة في تجويف أسفل أرضية إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ".وتفرض المملكة العربية السعودية عقوبات مشددة على من يقومون بترويج وتهريب المخدرات قد تصل إلى الإعدام.
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أخبار لبنان, أخبار السعودية اليوم

لبنان يحبط تهريب "شحنة مخدرات" إلى السعودية عبر الأردن... فيديو

12:35 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 12:39 GMT 11.12.2021)
© AP Photo / Bilal Hussein الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
 الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AP Photo / Bilal Hussein
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أعلنت مديرية الأمن الداخلي اللبنانية، اليوم السبت، عن إحباط عملية تهريب 4 ملايين حبة كبتاغون إلى السعودية عبر الأردن.
وقالت المديرية، في بيان لها، إن معلومات مؤكدة توافرت لديها عن التحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة كبيرة من البن، من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية.
وكانت السلطات السعودية كشفت مؤخرا، عن إحباط 7 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر "منفذ حديثة" الحدودي شمالي المملكة.
وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أنها "أحبطت 7 محاولات لتهريب أكثر من 2.1 مليون حبة كبتاغون بمنفذ الحديثة، عُثر عليها مخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة عبر المنفذ".
وأضافت الهيئة أنه "عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية المعتادة، عثر على كميات من حبوب الكبتاغون مخبأة بطرق احترافية، حيث تم في محاولة التهريب الأولى إحباط تهريب (467.441) حبة كبتاغون مخبأة في تجويف أسفل أرضية إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ".
وتفرض المملكة العربية السعودية عقوبات مشددة على من يقومون بترويج وتهريب المخدرات قد تصل إلى الإعدام.
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