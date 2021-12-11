لبنان يعلن رصد أول إصابتين بمتحور"أوميكرون"على أراضيه

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة، أنه تم تأكيد أن "الحالتين الإيجابيتين اللتين خضعتا لفحص التسلسل الجيني، مصابتان بالفعل بمتحور أوميكرون"، مشيرة إلى أن "الحالتين تخضعان للعزل المنزلي، وتبدو عليهما أعراض خفيفة".وأوضح المكتب الإعلامي أن الحالتين وافدتان من أفريقيا، وخضعتا للفحص الجيني في الجامعة اللبنانية- الأميركية، بدعم من منظمة الصحة العالمية.وبينت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أن وصول متحور أوميكرون إلى لبنان "كان مسألة وقت"، بعد انتشاره في غالبية دول العالم، داعية المواطنين للإقبال بكثافة على حملة التلقيح بلقاح فايزر.وكانت الجمعية الطبية لجنوب أفريقيا قد وصفت، بوقت سابق، التعب الشديد بأنه العرض الرئيس لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، فيما لا يعاني أي من المرضى من فقدان حاسة التذوق أو الشم.وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا توجد معلومات كافية بعد، لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" أكثر خطراً من السلالات السابقة.
أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم السبت، رصد إصابتين بمتحور "أوميكرون"، من فيروس كورونا المستجد، على أراضيه، موضحة أن الحالتين لشخصين جاءا من أفريقيا.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة، أنه تم تأكيد أن "الحالتين الإيجابيتين اللتين خضعتا لفحص التسلسل الجيني، مصابتان بالفعل بمتحور أوميكرون"، مشيرة إلى أن "الحالتين تخضعان للعزل المنزلي، وتبدو عليهما أعراض خفيفة".
وأوضح المكتب الإعلامي أن الحالتين وافدتان من أفريقيا، وخضعتا للفحص الجيني في الجامعة اللبنانية- الأميركية، بدعم من منظمة الصحة العالمية.
وبينت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أن وصول متحور أوميكرون إلى لبنان "كان مسألة وقت"، بعد انتشاره في غالبية دول العالم، داعية المواطنين للإقبال بكثافة على حملة التلقيح بلقاح فايزر.
وكانت الجمعية الطبية لجنوب أفريقيا قد وصفت، بوقت سابق، التعب الشديد بأنه العرض الرئيس لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، فيما لا يعاني أي من المرضى من فقدان حاسة التذوق أو الشم.
وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا توجد معلومات كافية بعد، لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" أكثر خطراً من السلالات السابقة.