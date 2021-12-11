تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211211/لبنان-يعلن-رصد-أول-إصابتين-بمتحورأوميكرونعلى-أراضيه-1053810087.html
لبنان يعلن رصد أول إصابتين بمتحور"أوميكرون"على أراضيه
لبنان يعلن رصد أول إصابتين بمتحور"أوميكرون"على أراضيه
أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم السبت، رصد إصابتين بمتحور "أوميكرون"، من فيروس كورونا المستجد، على أراضيه، موضحة أن الحالتين لشخصين جاءا من أفريقيا. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T12:31+0000
2021-12-11T12:31+0000
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0d/1047782831_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e171936e77d7b39ff92196fcb8d6f2b.jpg
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة، أنه تم تأكيد أن "الحالتين الإيجابيتين اللتين خضعتا لفحص التسلسل الجيني، مصابتان بالفعل بمتحور أوميكرون"، مشيرة إلى أن "الحالتين تخضعان للعزل المنزلي، وتبدو عليهما أعراض خفيفة".وأوضح المكتب الإعلامي أن الحالتين وافدتان من أفريقيا، وخضعتا للفحص الجيني في الجامعة اللبنانية- الأميركية، بدعم من منظمة الصحة العالمية.وبينت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أن وصول متحور أوميكرون إلى لبنان "كان مسألة وقت"، بعد انتشاره في غالبية دول العالم، داعية المواطنين للإقبال بكثافة على حملة التلقيح بلقاح فايزر.وكانت الجمعية الطبية لجنوب أفريقيا قد وصفت، بوقت سابق، التعب الشديد بأنه العرض الرئيس لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، فيما لا يعاني أي من المرضى من فقدان حاسة التذوق أو الشم.وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا توجد معلومات كافية بعد، لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" أكثر خطراً من السلالات السابقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0d/1047782831_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c209bda56cf8bf1c68204b9b026e9996.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان

لبنان يعلن رصد أول إصابتين بمتحور"أوميكرون"على أراضيه

12:31 GMT 11.12.2021
© Sputnik . Zahraa Al-Amirوضع مأساوي في لبنان بعد فقدان السيطرة على فيروس كورونا
وضع مأساوي في لبنان بعد فقدان السيطرة على فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم السبت، رصد إصابتين بمتحور "أوميكرون"، من فيروس كورونا المستجد، على أراضيه، موضحة أن الحالتين لشخصين جاءا من أفريقيا.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة، أنه تم تأكيد أن "الحالتين الإيجابيتين اللتين خضعتا لفحص التسلسل الجيني، مصابتان بالفعل بمتحور أوميكرون"، مشيرة إلى أن "الحالتين تخضعان للعزل المنزلي، وتبدو عليهما أعراض خفيفة".
وأوضح المكتب الإعلامي أن الحالتين وافدتان من أفريقيا، وخضعتا للفحص الجيني في الجامعة اللبنانية- الأميركية، بدعم من منظمة الصحة العالمية.
وبينت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أن وصول متحور أوميكرون إلى لبنان "كان مسألة وقت"، بعد انتشاره في غالبية دول العالم، داعية المواطنين للإقبال بكثافة على حملة التلقيح بلقاح فايزر.
وكانت الجمعية الطبية لجنوب أفريقيا قد وصفت، بوقت سابق، التعب الشديد بأنه العرض الرئيس لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، فيما لا يعاني أي من المرضى من فقدان حاسة التذوق أو الشم.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا توجد معلومات كافية بعد، لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" أكثر خطراً من السلالات السابقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:58 GMTزمن العبودية لم يول... أهالي يبيعون أطفالهم من الفقر في اليمن.
13:54 GMT"خلاف البويضات".. شيرين تكشف للجمهور أمرا صادما حرمها الإنجاب من حسام حبيب.. فيديو
13:54 GMTمجموعة "إفكو" الروسية تستهدف منطقة الشرق الأوسط.. والإمارات في المقدمة
13:53 GMTأول قياس مباشر لتفاعل سوبرنوفا في بيئة معملية.. جزيئات نانوية ذكية قابلة للتحويل
13:45 GMTترامب يؤكد أن خطابه الذي دعا فيه أنصاره للقتال "مثل الجحيم" في هجوم الكابيتول كان "مهدئا لهم بشدة"‏
13:37 GMTهل يحسم الاتفاق النووي مع إيران التوترات في الشرق الأوسط؟
13:35 GMTمباحثات فيينا النووية تتقدم بشكل "منطقي"... باريس تقرر فتح أرشيفها الخاص بحرب التحرير الجزائرية
13:35 GMTشيرين عبد الوهاب تكشف لأول مرة أنها فكرت في الانتحار وتحكي مأساة سنوات العذاب... فيديو
13:33 GMTمايسترو مؤيد الخالدي ينشرالموسيقى العربية الأصيلة في أصقاع الأرض
13:30 GMTتبون: مظاهرات 11 ديسمبر أثبتت قوة الثورة الجزائرية ومنهجيتها
13:27 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 190 مسلحا من "أنصار الله" وتدمير آليات عسكرية لها في مأرب
13:25 GMTالإفراج عن موظفين بالصليب الأحمر بعد اختطافهما في الكونغو
13:24 GMTقرش ضخم يبكي كمحارب مصاب خرج من معركة خاسرة... فيديو
13:22 GMTهل ينجح "الخيار الثالث" الذي يطرحه الاتحاد التونسي للشغل في دفع الحوار الوطني
13:15 GMTارتفاع أسعار الذهب في مصر
13:15 GMTالأساطيل النووية المدنية الروسية... مستقبل مشرق لماض عظيم... فيديو
13:04 GMT‎ ‎حكومة دبي تصبح أول حكومة "لا ورقية" في العالم
12:59 GMTمدرب مانشستر يونايتد: لا فائدة من إقناع بوغبا بالبقاء في الفريق
12:58 GMTخبير اقتصادي: لبنان الرسمي مرحب بالمشروع الروسي لكن العبرة في التنفيذ
12:51 GMTتقرير عسكري: القيادة الجوية الأمريكية تتمسك بالقاذفات القديمة خوفا من خسارتها