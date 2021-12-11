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https://arabic.sputniknews.com/20211211/لماذا-تجمد-الروسيات-الجوارب-الطويلة-بعد-شرائها-فيديو-1053805901.html
لماذا تجمد الروسيات الجوارب الطويلة بعد شرائها... فيديو
لماذا تجمد الروسيات الجوارب الطويلة بعد شرائها... فيديو
لكل بلد عاداته وتقاليده التي تميزه عن غيره، وفي روسيا هناك أيضاً عادات وتقاليد وبعض النصائح التي يجب الأخذ بها في هذا البلد الرائع. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
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روسيا
مجتمع
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تعاني كثير من النساء من تمزق الجوارب النايلون، وهناك طريقة تقليدية لعلاج هذه المشكلة، وهي متدوالة بكثرة بين النساء الروسيات.من جيل إلى جيل، تبنت النساء الروسيات تجميد الجوارب الطويلة قبل ارتدائها لأول مرة بعد الشراء، وفقا لموقع "hi-tech".ويرجع تاريخ هذه العادة إلى ثمانينيات القرن المنصرم، حيث تؤدي هذه العملية إلى زيادة عمر الجوارب بمقدار النصف تقريبا، فتصبح خيوط النايلون المتواجدة في الجواريب أقوى بعد التجميد.وتتمتع هذه المادة الاصطناعية بخصائص فيزيائية فريدة حقًا. لذلك عند تعرضها للبرودة تصبح خيوط النايلون أقوى بما يتناسب مع طولها. ببساطة، كلما كانت خيوط النايلون أطول، كانت أقوى.
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روسيا, مجتمع

لماذا تجمد الروسيات الجوارب الطويلة بعد شرائها... فيديو

11:04 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 11:07 GMT 11.12.2021)
© Sputnik . Alexander Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورجوارب نسائية طويلة
جوارب نسائية طويلة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© Sputnik . Alexander Kryazhev
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لكل بلد عاداته وتقاليده التي تميزه عن غيره، وفي روسيا هناك أيضاً عادات وتقاليد وبعض النصائح التي يجب الأخذ بها في هذا البلد الرائع.
تعاني كثير من النساء من تمزق الجوارب النايلون، وهناك طريقة تقليدية لعلاج هذه المشكلة، وهي متدوالة بكثرة بين النساء الروسيات.
من جيل إلى جيل، تبنت النساء الروسيات تجميد الجوارب الطويلة قبل ارتدائها لأول مرة بعد الشراء، وفقا لموقع "hi-tech".
ويرجع تاريخ هذه العادة إلى ثمانينيات القرن المنصرم، حيث تؤدي هذه العملية إلى زيادة عمر الجوارب بمقدار النصف تقريبا، فتصبح خيوط النايلون المتواجدة في الجواريب أقوى بعد التجميد.
وتتمتع هذه المادة الاصطناعية بخصائص فيزيائية فريدة حقًا. لذلك عند تعرضها للبرودة تصبح خيوط النايلون أقوى بما يتناسب مع طولها. ببساطة، كلما كانت خيوط النايلون أطول، كانت أقوى.
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