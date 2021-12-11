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https://arabic.sputniknews.com/20211211/مايسترو-مؤيد-الخالدي-ينشرالموسيقى-العربية-الأصيلة-في-أصقاع-الأرض-1053812725.html
مايسترو مؤيد الخالدي ينشرالموسيقى العربية الأصيلة في أصقاع الأرض
مايسترو مؤيد الخالدي ينشرالموسيقى العربية الأصيلة في أصقاع الأرض
مؤيد الخالدي فنان سوري وقائد أوركسترا وملحن من مواليد دمشق تخرج من الاتحاد السوفييتي باختصاص قيادة الأوركسترا والتأليف وهو من أوائل المدربين والمشاركين في... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T13:33+0000
2021-12-11T13:33+0000
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مايسترو مؤيد الخالدي ينشرالموسيقا العربية الأصيلة في أصقاع الأرض
مايسترو مؤيد الخالدي ينشرالموسيقا العربية الأصيلة في أصقاع الأرض
عمل لأكثر من 14 عام في سلطنة عمان أسس القسم الشرقي وترأس الفرقة الشرقية في المدرسة السلطانية العمانية، غادر بعدها الى كندا ليؤسس اوركسترا أندلسيا في مونتريال كندا منذ 2005، أوركسترا أندلسيا بقيادة المايستر مؤيد الخالدي تجوب العالم ومن خشبة المسرح تطلق شذى الموسيقى العربية الأصيلة،ضيف البرنامج رئيس فرقة أوكرسترا أندلسيا، مؤيد الخالدي يقول إن الموسيقى العربية هي الأولى وهي الأغنى والأقدم في الموسيقا العالمية. وصوت الفنانة اسمهان لم يكرره أحد في العالم حتى الآن.تخرج المايسترو الخالدي من مدرسة الاتحاد السوفييتي الموسيقية وعاش سنوات طويلة بسلطنة عمان وتأثر بشكل كبير بالفن الخليجي، إلا أنه أصر على متابعة طريقته بالموسيقى العربية الأصيلة فاعتمد مقطوعات وأغنيات ممزوجة بروح فنية سورية فاللون الموسيقي السوري ظاهر في موسيقاه، يقول المايسترو إنه يحمل حبه لسورية في ثنايا قلبه وهو على قناعة بأن سوريا هي من صدرت الفن والموسيقى إلى العالم.عن مخططات أوركسترا أندلسيا بقيادة المايسترو مؤيد الخالدي للعام القادم يقول إنه سيحيي حفلا فنيا في دار الأوبرا العمانية وبعد أن ينتهي من إكسبو دبي سيحيي حفلا فنيا في دمشق ومن ثم ينتقل إلى كندا حيث سيقدم عدة حفلات أندلسية ممزوجة بالفن السوري والعربي الأصيل.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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لينا المتني
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راديو, ضيف الأسبوع, аудио

مايسترو مؤيد الخالدي ينشرالموسيقى العربية الأصيلة في أصقاع الأرض

13:33 GMT 11.12.2021
مايسترو مؤيد الخالدي ينشرالموسيقا العربية الأصيلة في أصقاع الأرض
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لينا المتني - سبوتنيك عربي
لينا المتني
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مؤيد الخالدي فنان سوري وقائد أوركسترا وملحن من مواليد دمشق تخرج من الاتحاد السوفييتي باختصاص قيادة الأوركسترا والتأليف وهو من أوائل المدربين والمشاركين في تأسيس معهد الأسد للموسيقى
عمل لأكثر من 14 عام في سلطنة عمان أسس القسم الشرقي وترأس الفرقة الشرقية في المدرسة السلطانية العمانية، غادر بعدها الى كندا ليؤسس اوركسترا أندلسيا في مونتريال كندا منذ 2005، أوركسترا أندلسيا بقيادة المايستر مؤيد الخالدي تجوب العالم ومن خشبة المسرح تطلق شذى الموسيقى العربية الأصيلة،
ضيف البرنامج رئيس فرقة أوكرسترا أندلسيا، مؤيد الخالدي يقول إن الموسيقى العربية هي الأولى وهي الأغنى والأقدم في الموسيقا العالمية. وصوت الفنانة اسمهان لم يكرره أحد في العالم حتى الآن.
تخرج المايسترو الخالدي من مدرسة الاتحاد السوفييتي الموسيقية وعاش سنوات طويلة بسلطنة عمان وتأثر بشكل كبير بالفن الخليجي، إلا أنه أصر على متابعة طريقته بالموسيقى العربية الأصيلة فاعتمد مقطوعات وأغنيات ممزوجة بروح فنية سورية فاللون الموسيقي السوري ظاهر في موسيقاه، يقول المايسترو إنه يحمل حبه لسورية في ثنايا قلبه وهو على قناعة بأن سوريا هي من صدرت الفن والموسيقى إلى العالم.
عن مخططات أوركسترا أندلسيا بقيادة المايسترو مؤيد الخالدي للعام القادم يقول إنه سيحيي حفلا فنيا في دار الأوبرا العمانية وبعد أن ينتهي من إكسبو دبي سيحيي حفلا فنيا في دمشق ومن ثم ينتقل إلى كندا حيث سيقدم عدة حفلات أندلسية ممزوجة بالفن السوري والعربي الأصيل.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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