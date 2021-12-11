ما هي المعدات العسكرية التي طلبتها أوكرانيا من أمريكا ورفضت الأخيرة إرسالها؟

وذكر موقع "NBC news"، نقلا عن مصادر مطلعة، قولهم إن هذه المساعدات تقدر قيمتها بـ 200 مليون دولار. وأضافت المصادر أن واشنطن أرجأت ذلك لإتاحة مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية لتخفيف التوتر بين أوكرانيا وروسيا.لكن في الوقت نفسه، أشارت المصادر إلى أن أن هناك عددا من الخيارات الأخرى لدعم أوكرانيا، إذا زاد التوتر بين مع روسيا.وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف بعد انقلاب العام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) بين كييف من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" (غير المعترف بهما) من جهة أخرى.وأعربت كييف وعواصم غربية، مؤخرا، عن القلق إزاء التكثيف المزعوم لـ "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.ونفت روسيا مرارا هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها ذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
ووفقا للموقع، فإن أوكرانيا طلبت من الولايات المتحدة وبشكل عاجل حزمة مساعدات عسكرية تتضمن أنظمة دفاع جوي وصواريخ مضادة للسفن والمزيد من صواريخ جافلين المضادة للدبابات ومعدات تشويش إلكترونية وأنظمة رادار وذخيرة وذخائر مدفعية مطورة وإمدادات طبية.
وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف بعد انقلاب العام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) بين كييف من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" (غير المعترف بهما) من جهة أخرى.
وأعربت كييف وعواصم غربية، مؤخرا، عن القلق إزاء التكثيف المزعوم لـ "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
ونفت روسيا مرارا هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها ذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.