https://arabic.sputniknews.com/20211211/مباحثات-فيينا-النووية-تتقدم-بشكل-منطقي-باريس-تقرر-فتح-أرشيفها-الخاص-بحرب-التحرير-الجزائرية-1053813462.html

مباحثات فيينا النووية تتقدم بشكل "منطقي"... باريس تقرر فتح أرشيفها الخاص بحرب التحرير الجزائرية

مباحثات فيينا النووية تتقدم بشكل "منطقي"... باريس تقرر فتح أرشيفها الخاص بحرب التحرير الجزائرية

أفاد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، بأن مباحثات فيينا الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 "تمضي قدما وتتقدم بشكل منطقي". 11.12.2021, سبوتنيك عربي

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2021-12-11T13:35+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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مباحثات فيينا النووية تتقدم بشكل "منطقي".. باريس تقرر فتح أرشيفها الخاص بحرب التحرير الجزائرية مباحثات فيينا النووية تتقدم بشكل "منطقي".. باريس تقرر فتح أرشيفها الخاص بحرب التحرير الجزائرية

وأضاف المسؤول أن "قضايا كبرى عديدة ما زالت مفتوحة من أجل التوصل إلى اتفاق على نص نهائي".وأعرب المسؤول عن تفاؤله بخصوص موقف فريق التفاوض الإيراني الجديد، مشيرا إلى أنه: "لا تزال هناك سبع أو ثماني نقاط بحاجة للاتفاق عليها من أجل إبرام اتفاق، وأنها تمثل نقاطا سياسية كبيرة".واعتبر ممثل روسيا في مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ميخائيل أوليانوف، أن المشاركين في العملية التفاوضية تمكنوا من إزالة بعض نقاط سوء التفاهم بينهم.في هذا السياق، قال المحلل السياسي الإيراني، عماد أبشانس، لبرنامج "عالم سبوتنيك" إنه جاري البحث في النقاط المختلفة من المقترحات الإيرانية إلى المقترحات الأوروبية وصولاً إلى المقترحات الأمريكية لحلحلة الخلافات الموجودة بين الجوانب الثلاثة، متمنياً أن يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف خلال الفترة القصيرة المقبلة.وأضاف أن:وأشار إلى أن هناك نقطة مهمة يجب الإشارة إليها وهى "ماهى العقوبات التي يجب أن تُفرض على الولايات المتحدة بسبب قيامها بالانسحاب من الاتفاق النووي سابقاً"، داعيا لضرورة معاقبة الولايات المتحدة كى لا تقوم بتكرار هذا الأمر مرةً أخرى".انفجار بمخزن أسلحة تابع لحركة "حماس" بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنانأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن انفجارا ضخم وقع داخل مخيم "برج الشمالي" الفلسطيني في مدينة صور، ما أسفر عن عددا غير محدد من القتلى والجرحى.ونقلت الوكالة عن مصدر أمني، إن الانفجار وقع في ما يعتقد أنه مستودع أسلحة تابع لحركة (حماس)، التي تحتفظ بوجود داخل بعض المخيمات الفلسطينية.وذكرت الوكالة الوطنية أن الانفجار وقع داخل أحد المراكز الإسلامية الفلسطينية في المخيم، وتبين أن ذخيرة انفجرت في المركز التابع لحركة "حماس"، ولم تعرف الأسباب.وكلف النائب العام في جنوب البلاد، الأجهزة الأمنية وخبراء المتفجرات بالكشف على المستودع المنفجر في مخيم البرج الشمالي، معلنا فتح تحقيق في الحادث لمعرفة الملابسات.في هذا الإطار، قال المحلل السياسي اللبناني، أحمد عزالدين لـ"عالم سبوتنيك"، "إنه من المبكر تحديد أسباب وملابسات الانفجار الذي وقع داخل المخيم الفلسطين "البرج الشمالي" ، لأن الجيش اللبناني والقوة الأمنية ما زالت تقيم طوقاً أمنياً حول المكان.لكنه قال إن:بعد أيام من زيارة لودريان للجزائر... باريس تقرر فتح أرشيفها الخاص بحرب الجزائرأعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو عن قرب رفع السرية عن أرشيف "التحقيقات القضائية" للحرب الجزائرية (1954-1962)، فيما تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة غير مسبوقة منذ عدة أسابيع.وقالت باشلو لمحطة "بي اف ام تي في"، "أفتح قبل 15 عاما أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر".جاءت هذه التصريحات بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للعاصمة الجزائرية، حيث دعا لودريان إلى عودة "العلاقات الهادئة" بين فرنسا والجزائر.في هذا الصدد، قال علي المرعبي رئيس تحرير مجلة كل العرب الصادرة في فرنسا، إن فتح أرشيف حرب التحرير الجزائرية الذي أعلنته باريس، يخص فقط التحقيقات القضائية لجهازي الدرك والشرطة لا غير، وذلك حسب ما أوضحت وزيرة الثقافة.و أوضح أن ذلك لا يشتمل على الحد الأدنى من المطلوب من فتح ملفات حرب التحرير الجزائرية؛ فما سيفتح هو المواضيع الحياتية والخلافات الشخصية فقط.وأكد أن ما تطالب به الجزائر دائما هو فتح ملف العمليات التي قام بها الجيش الفرنسي خلال فترة الاستعمار والتصدي لثورة الجزائر، خصوصا الممارسات التي قامت بها القوات الخاصة والمغاوير والمظليين المتهمين بالكثير من جرائم الحرب في الجزائر.

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