مباراة المغرب 0 X الجزائر 0 في ربع نهائي كأس العرب

يتبع
تنطلق بعد قليل مباراة منتخبي المغرب والجزائر في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها قطر.
19:50 GMT 11.12.2021
استراحة
19:49 GMT 11.12.2021
الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.
19:47 GMT 11.12.2021
ركنية لمنتخب المغرب من جهة اليمين بعدما تصدى منتخب الجزائر لهجوم مغربي.
19:45 GMT 11.12.2021
تمريرات متبادلة بين لاعبي المغرب وسط الملعب.
19:37 GMT 11.12.2021
المنتخب الجزائري الأكثر استحواذا على الكرة بنسبة 62 في المئة.
19:36 GMT 11.12.2021
بطاقة صفراء ضد المغربي إسماعيل حداد بسبب اعتراضه على حكم المباراة.
19:32 GMT 11.12.2021
نصف ساعة ولا يزال التعادل السلبي قائما بين الفريقين.
19:32 GMT 11.12.2021
تمريرات متبادلة بين لاعبي منتخب المغرب وسط الملعب.
19:30 GMT 11.12.2021
منتخب المغرب يطلق عدة هجمات لاختراق صفوف المنتخب الجزائري.
19:28 GMT 11.12.2021
ضغط متواصل من لاعب المنتخب الجزائري على أسود الأطلسي.
19:23 GMT 11.12.2021
تسلل على منتخب الجزائر.
19:23 GMT 11.12.2021
بطاقة صفراء لمروان سعداني لاعب المنتخب المغربي.
19:22 GMT 11.12.2021
تمريرات متبادلة بين لاعبي منتخب الجزائر.
19:11 GMT 11.12.2021
الجزائر الأكثر استحواذا على الكرة بنسبة 69 في المئة مقابل 31 في المئة للمغرب لكن دون خطورة على مرمى المنتخب المغربي خلال الدقائق الأولى من المباراة.
19:08 GMT 11.12.2021
تمريرات متبادلة بين لاعبي منتخب المغرب وسط الملعب.
19:07 GMT 11.12.2021
19:02 GMT 11.12.2021
انطلاق المباراة... الشوط الأول
18:50 GMT 11.12.2021
18:49 GMT 11.12.2021
وصول المنتخبين إلى استاد السمامة في الدوحة.
18:49 GMT 11.12.2021