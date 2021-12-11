https://arabic.sputniknews.com/20211211/مجموعة-إفكو-الروسية-تستهدف-منطقة-الشرق-الأوسط-والإمارات-في-المقدمة-1053814621.html

مجموعة "إفكو" الروسية تستهدف منطقة الشرق الأوسط.. والإمارات في المقدمة

مجموعة "إفكو" الروسية تستهدف منطقة الشرق الأوسط.. والإمارات في المقدمة

أعلن سيرغي إيفانوف، المدير العام لمجموعة "إفكو" إحدى أكبر الشركات الروسية للصناعات الغذائية، أن الشركة تخطط لإعادة توطين صناعاتها في منطقة الشرق الأوسط، وتوسيع... 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T13:54+0000

2021-12-11T13:54+0000

2021-12-11T13:54+0000

روسيا

العالم

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وأوضح إيفانوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن نشاط المجموعة في الشرق الأوسط يتمحور حول "بناء مصنع لإنتاج اللحوم النباتية، مع التكنولوجيا الحيوية الخاصة بنا في المنطقة"، مضيفا أن اختيار المكان الأنسب لذلك لا يزال قيد الدراسة، لكن تبقى دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة هذه الخيارات.وبحسب المدير العام لمجموعة "إفكو"، فإن الهدف الأساسي من هذه المشاريع هو تصدير العلامات التجارية التي تمتلكها الشركة إضافة إلى التقنيات الحديثة، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعد "أحد أسواقنا الإقليمية المستهدفة ونخطط للقدوم إلى هناك مع مصانعنا".وأضاف إيفانوف "أعتقد أننا تعلمنا العمل مع هذه المنطقة وفهم بعضنا البعض وأسسنا شراكات. نشعر بأننا نتفهم هذه المنطقة بشكل كبير، مقارنة بغيرها من المناطق، على سبيل المثال، أمريكا الشمالية".وفي معرض حديثه عن شركة "إفكو" الروسية، نوه إيفانوف أن إيردات الشركة لهذا العام ستبلغ 3 مليارات دولار، وللمرة الأولى "سوف نتخطى مليار دولار"، حيث بلغت إجمالي عائدات التصدير 1-2 مليار دولار لهذا العام. وأكد المدير العام بأن مجموعة "إفكو" هي شركة مصدرة والوحيدة التي تمتلك ميناء خاصا على البحر الأسود، والذي يتم من خلال معالجة وتصدير المواد لى البلدان المجاورة"، معتبراً أن منطقة الشرق الأوسط من أهم المناطق المستهدفة حيث لمنتجات المجموعة حضور واسع فيها "نصدر إلى العديد من الدول المنطقة، ومصر أكبر مستورد وكذلك تركيا، وإيران"."الجدير بالذكر أن مجموعة "إفكو" هي شركة روسية تدير العديد من الشركات في صناعة الدهون والزيوت النباتية، وهي أكبر منتج روسي لمنتجات الدهون والسمن، وتنتج أيضا المايونيز والزيوت النباتية والكاتشب ومنتجات الألبان والحليب المخمر، كما أنها واحدة من أكبر ثلاث شركات في المجمع الصناعي الزراعي الروسي.

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