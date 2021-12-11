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https://arabic.sputniknews.com/20211211/محادثات-بريطانية-ألمانية-حول-مواجهة-العدوان-الروسي-على-أوكرانيا-1053809836.html
محادثات بريطانية ألمانية حول مواجهة "العدوان الروسي" على أوكرانيا
محادثات بريطانية ألمانية حول مواجهة "العدوان الروسي" على أوكرانيا
عقد لقاء بين وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ونظيرتها الألمانية آنالينا بيربوك، على هامش اجتماع مجموعة السبع الصناعية "جي 7"، لمناقشة التعاون بشأن مواجهة... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T12:28+0000
2021-12-11T12:28+0000
2021-12-11T12:28+0000
روسيا
العالم
بريطانيا
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وكتبت وزير الخارجية البريطانية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها عقدت أول اجتماع مع نظيرتها الألمانية التي تولت الحقيبة حديثا، "وتحدثنا حول: اتحادنا ضد العدوان الروسي تجاه أوكرانيا". ويعقد اجتماع الدول الكبرى السبع يومي 11 و12 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مدينة ليفربول البريطانية. ويذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم روسيا في الفترة الأخيرة بتحريك قوات باتجاه الحدود الأوكرانية. وترفض روسيا تلك الاتهامات، وقد نفت مرارا وجود أي خطط "عدوانية" لديها بشأن أوكرانيا. كما نفت موسكو مرارا تشكيلها تهديدا على أي دولة، لكنها حذرت مرارا من التحركات الاستفزازية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" وكييف على حدودها الغربية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, بريطانيا
محادثات بريطانية ألمانية حول مواجهة "العدوان الروسي" على أوكرانيا
عقد لقاء بين وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ونظيرتها الألمانية آنالينا بيربوك، على هامش اجتماع مجموعة السبع الصناعية "جي 7"، لمناقشة التعاون بشأن مواجهة "العدوان الروسي" على أوكرانيا.
وكتبت وزير الخارجية البريطانية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها عقدت أول اجتماع مع نظيرتها الألمانية التي تولت الحقيبة حديثا، "وتحدثنا حول: اتحادنا ضد العدوان الروسي تجاه أوكرانيا".
ويعقد اجتماع الدول الكبرى السبع يومي 11 و12 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مدينة ليفربول البريطانية.
ويذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم روسيا في الفترة الأخيرة بتحريك قوات باتجاه الحدود الأوكرانية.
وترفض روسيا تلك الاتهامات، وقد نفت مرارا وجود أي خطط "عدوانية" لديها بشأن أوكرانيا.
كما نفت موسكو مرارا تشكيلها تهديدا على أي دولة، لكنها حذرت مرارا من التحركات الاستفزازية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" وكييف على حدودها الغربية.