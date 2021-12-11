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https://arabic.sputniknews.com/20211211/محادثات-بريطانية-ألمانية-حول-مواجهة-العدوان-الروسي-على-أوكرانيا-1053809836.html
محادثات بريطانية ألمانية حول مواجهة "العدوان الروسي" على أوكرانيا
محادثات بريطانية ألمانية حول مواجهة "العدوان الروسي" على أوكرانيا
عقد لقاء بين وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ونظيرتها الألمانية آنالينا بيربوك، على هامش اجتماع مجموعة السبع الصناعية "جي 7"، لمناقشة التعاون بشأن مواجهة... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
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وكتبت وزير الخارجية البريطانية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها عقدت أول اجتماع مع نظيرتها الألمانية التي تولت الحقيبة حديثا، "وتحدثنا حول: اتحادنا ضد العدوان الروسي تجاه أوكرانيا". ويعقد اجتماع الدول الكبرى السبع يومي 11 و12 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مدينة ليفربول البريطانية. ويذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم روسيا في الفترة الأخيرة بتحريك قوات باتجاه الحدود الأوكرانية. وترفض روسيا تلك الاتهامات، وقد نفت مرارا وجود أي خطط "عدوانية" لديها بشأن أوكرانيا. كما نفت موسكو مرارا تشكيلها تهديدا على أي دولة، لكنها حذرت مرارا من التحركات الاستفزازية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" وكييف على حدودها الغربية.
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روسيا, العالم, بريطانيا

محادثات بريطانية ألمانية حول مواجهة "العدوان الروسي" على أوكرانيا

12:28 GMT 11.12.2021
© AFP 2021 / GINTS IVUSKANSوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / GINTS IVUSKANS
تابعنا عبر
عقد لقاء بين وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ونظيرتها الألمانية آنالينا بيربوك، على هامش اجتماع مجموعة السبع الصناعية "جي 7"، لمناقشة التعاون بشأن مواجهة "العدوان الروسي" على أوكرانيا.
وكتبت وزير الخارجية البريطانية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها عقدت أول اجتماع مع نظيرتها الألمانية التي تولت الحقيبة حديثا، "وتحدثنا حول: اتحادنا ضد العدوان الروسي تجاه أوكرانيا".
ويعقد اجتماع الدول الكبرى السبع يومي 11 و12 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مدينة ليفربول البريطانية.
ويذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم روسيا في الفترة الأخيرة بتحريك قوات باتجاه الحدود الأوكرانية.
وترفض روسيا تلك الاتهامات، وقد نفت مرارا وجود أي خطط "عدوانية" لديها بشأن أوكرانيا.
كما نفت موسكو مرارا تشكيلها تهديدا على أي دولة، لكنها حذرت مرارا من التحركات الاستفزازية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" وكييف على حدودها الغربية.
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