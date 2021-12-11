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https://arabic.sputniknews.com/20211211/محادثات-ثنائية-بين-كوريا-الجنوبية-وأمريكا-الأسبوع-المقبل-في-سيئول-1053797859.html
محادثات ثنائية بين كوريا الجنوبية وأمريكا الأسبوع المقبل في سيئول
محادثات ثنائية بين كوريا الجنوبية وأمريكا الأسبوع المقبل في سيئول
قالت تقارير إعلامية رسمية إن محادثات ستعقد الأسبوع المقبل بين سيئول وواشنطن في العاصمة الكورية الجنوبية. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T06:30+0000
2021-12-11T06:30+0000
2021-12-11T06:30+0000
أخبار الولايات المتحدة اليوم
اخبار كوريا الجنوبية
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية عن مسؤولين كوريين جنوبيين، ستعقد الأسبوع القادم محادثات على مستوى نواب الوزراء، وتأتي في إطار الدورة السادسة للحوار الاقتصادي رفيع المستوى (سيد).ووفقا للمصادر فسيقود تلك المحادثات من الجانب الكوري النائب الثاني لوزير الخارجية تشوي جونغ-مون، ومن الجانب الأمريكي خوسيه فرنانديز وكيل وزارة الخارجية الأميركية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة.وعما سيتم مناقشته في تلك المحادثات أوضحت أنها ستركز على "سبل توثيق التعاون في سلاسل التوريد للصناعات الرئيسية والبنية التحتية وقطاعات التكنولوجيا".وتأتي تلك المحادثات في إطار سعي واشنطن لـ "بناء سلسلة إمداد عالمية أقل اعتمادًا على الصين، بما في ذلك مبادرة متصورة تسمى الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".وتوقعت يونهاب أن يتم مناقشة تعزيز التعاون في صناعات مثل "أشباه الموصلات والبطاريات وقطاعات التكنولوجيا الأخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20211011/زعيم-كوريا-الشمالية-يقول-أمريكا-وكوريا-الجنوبية-تهددان-السلام-بالحشد-العسكري-1050409639.html
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أخبار الولايات المتحدة اليوم, اخبار كوريا الجنوبية
محادثات ثنائية بين كوريا الجنوبية وأمريكا الأسبوع المقبل في سيئول
قالت تقارير إعلامية رسمية إن محادثات ستعقد الأسبوع المقبل بين سيئول وواشنطن في العاصمة الكورية الجنوبية.
وحسب تصريحات نقلتها
وكالة يونهاب
الكورية عن مسؤولين كوريين جنوبيين، ستعقد الأسبوع القادم محادثات على مستوى نواب الوزراء، وتأتي في إطار الدورة السادسة للحوار الاقتصادي رفيع المستوى (سيد).
ووفقا للمصادر فسيقود تلك المحادثات من الجانب الكوري النائب الثاني لوزير الخارجية تشوي جونغ-مون،
ومن الجانب الأمريكي
خوسيه فرنانديز وكيل وزارة الخارجية الأميركية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة.
وعما سيتم مناقشته في تلك المحادثات أوضحت أنها ستركز على "سبل توثيق التعاون في سلاسل التوريد للصناعات الرئيسية والبنية التحتية وقطاعات التكنولوجيا".
وتأتي تلك المحادثات
في إطار سعي واشنطن
لـ "بناء سلسلة إمداد عالمية أقل اعتمادًا على الصين، بما في ذلك مبادرة متصورة تسمى الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وتوقعت يونهاب أن يتم مناقشة تعزيز التعاون في صناعات مثل "أشباه الموصلات والبطاريات وقطاعات التكنولوجيا الأخرى".