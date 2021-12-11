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https://arabic.sputniknews.com/20211211/محكمة-ألمانية-تعتبر-كسر-رجل-لظهره-أثناء-ذهابه-إلى-مكتب-منزله-حادث-في-مكان-العمل-1053821901.html
محكمة ألمانية تعتبر كسر رجل لظهره أثناء ذهابه إلى مكتب منزله "حادث في مكان العمل"‏
محكمة ألمانية تعتبر كسر رجل لظهره أثناء ذهابه إلى مكتب منزله "حادث في مكان العمل"‏
اعتبرت محكمة ألمانية أن إصابة تعرض لها رجل أثناء ذهابه إلى مكتبه في المنزل في عام 2018، ‏وأسفرت عن كسر في ظهره، بأنها "حادث في مكان العمل".‏ 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T17:01+0000
2021-12-11T17:01+0000
منوعات
فيروس كورونا
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وقال الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية الفيدرالية في بيان لها، يوم الأربعاء الماضي، إن الرجل كسر ظهره أثناء نزوله سلما حلزونيا للوصول إلى مكتب منزله، ووصفت ما حدث بأنه "تنقل".وفيما رفضت شركة التأمين التابعة لمكان العمل تغطية حادث الموظف، إلا أن المحكمة قالت إن "الرحلة الصباحية الأولى التي قام بها من السرير إلى مكتبه في المنزل كانت طريق عمل مؤمّن عليه".وأضافت موضحة أن الرجل يبدأ العمل دون تناول الإفطار، ولذا فإن المسيرة "كانت تستخدم فقط لبدء العمل لأول مرة، وبالتالي فهي مؤمّنة كخدمة لمصلحة صاحب العمل".ويأتي حكم المحكمة الألمانية في وقت يتنقل فيه الناس في جميع أنحاء العالم للعمل من المنزل بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
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منوعات, فيروس كورونا

محكمة ألمانية تعتبر كسر رجل لظهره أثناء ذهابه إلى مكتب منزله "حادث في مكان العمل"‏

17:01 GMT 11.12.2021
© AFP 2021 / CHRIS DELMASالعمل من المنزل
العمل من المنزل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / CHRIS DELMAS
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اعتبرت محكمة ألمانية أن إصابة تعرض لها رجل أثناء ذهابه إلى مكتبه في المنزل في عام 2018، ‏وأسفرت عن كسر في ظهره، بأنها "حادث في مكان العمل".‏
وقال الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية الفيدرالية في بيان لها، يوم الأربعاء الماضي، إن الرجل كسر ظهره أثناء نزوله سلما حلزونيا للوصول إلى مكتب منزله، ووصفت ما حدث بأنه "تنقل".
وفيما رفضت شركة التأمين التابعة لمكان العمل تغطية حادث الموظف، إلا أن المحكمة قالت إن "الرحلة الصباحية الأولى التي قام بها من السرير إلى مكتبه في المنزل كانت طريق عمل مؤمّن عليه".
وقالت المحكمة: "إذا تم تنفيذ النشاط المؤمّن عليه في منزل الشخص المؤمّن عليه أو في مكان آخر، يتم توفير غطاء التأمين بنفس القدر الذي يتم فيه تنفيذ النشاط في مقر الشركة".
وأضافت موضحة أن الرجل يبدأ العمل دون تناول الإفطار، ولذا فإن المسيرة "كانت تستخدم فقط لبدء العمل لأول مرة، وبالتالي فهي مؤمّنة كخدمة لمصلحة صاحب العمل".
ويأتي حكم المحكمة الألمانية في وقت يتنقل فيه الناس في جميع أنحاء العالم للعمل من المنزل بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
نصائح أساسية للعمل من المنزل في عصر كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2021
نصائح أساسية للعمل من المنزل في عصر كورونا
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