محكمة عسكرية تقضي بحبس وتغريم لبناني لزواجه من فلسطينية تحمل جنسية إسرائيل

ووفقا للوكالة فإن المحكمة العسكرية الدائمة هي التي أصدرت الحكم على المواطن اللبناني محمد يوسف بنوت.واستندت المحكمة في حكمها الذي أصدرته برئاسة العميد الركن منير شحادة، إلى المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل، والمادة السابعة منه.وكان بنوت قد تزوج من الفلسطينية حلا رزق، والتي تحمل الجنسية الإسرائيلية، لكنها تعمل ممرضة في مستشفى ألماني تلقى بنوت علاجا فيه.ووفقا لدرجات التقاضي اللبنانية فإن الحكم يمكن الطعن عليه أمام محكمة التمييز.وكان لبنان قد أصدرت قانونا لمقاطعة إسرائيل منذ العام 1955، حيث يتم بموجبه حظر التعامل مع إسرائيل بأي صورة من الصور، حيث يعتبر القانون إسرائيل عدوا، يقع المتعاملون معه تحت طائلة العقبات المقررة في القانون.وبالرغم من أن لبنان وقع اتفاقية مع إسرائيل عام 1949، تم بموجبها العمل وفق هدنة بين الجانبية، إلا أن الرفض الشعبي للتعامل مع إسرائيل ما يزال كما هو.ويخضع جزء من الأراضي اللبنانية بحسب ما تقوله الحكومات المتعاقبة في بيروت إلى الاحتلال الإسرائيلي، ويضم مزارع شبعا وتلال كفر شوبا.
واستندت المحكمة في حكمها الذي أصدرته برئاسة العميد الركن منير شحادة، إلى المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل، والمادة السابعة منه.
وكان بنوت قد تزوج من الفلسطينية حلا رزق، والتي تحمل الجنسية الإسرائيلية، لكنها تعمل ممرضة في مستشفى ألماني تلقى بنوت علاجا فيه.
ووفقا لدرجات التقاضي اللبنانية فإن الحكم يمكن الطعن عليه أمام محكمة التمييز.
وكان لبنان قد أصدرت قانونا لمقاطعة إسرائيل منذ العام 1955، حيث يتم بموجبه حظر التعامل مع إسرائيل بأي صورة من الصور، حيث يعتبر القانون إسرائيل عدوا، يقع المتعاملون معه تحت طائلة العقبات المقررة في القانون.
وبالرغم من أن لبنان وقع اتفاقية مع إسرائيل عام 1949، تم بموجبها العمل وفق هدنة بين الجانبية، إلا أن الرفض الشعبي للتعامل مع إسرائيل ما يزال كما هو.
ويخضع جزء من الأراضي اللبنانية بحسب ما تقوله الحكومات المتعاقبة في بيروت إلى الاحتلال الإسرائيلي، ويضم مزارع شبعا وتلال كفر شوبا.