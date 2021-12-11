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محكمة عسكرية تقضي بحبس وتغريم لبناني لزواجه من فلسطينية تحمل جنسية إسرائيل
محكمة عسكرية تقضي بحبس وتغريم لبناني لزواجه من فلسطينية تحمل جنسية إسرائيل
قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني إن مواطنا حكم عليه بالحبس لمدة عام، وغرامة نصف مليون ليرة، بسبب زواجه من فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T07:21+0000
2021-12-11T07:48+0000
أخبار لبنان
الجنسية
إسرائيل
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ووفقا للوكالة فإن المحكمة العسكرية الدائمة هي التي أصدرت الحكم على المواطن اللبناني محمد يوسف بنوت.واستندت المحكمة في حكمها الذي أصدرته برئاسة العميد الركن منير شحادة، إلى المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل، والمادة السابعة منه.وكان بنوت قد تزوج من الفلسطينية حلا رزق، والتي تحمل الجنسية الإسرائيلية، لكنها تعمل ممرضة في مستشفى ألماني تلقى بنوت علاجا فيه.ووفقا لدرجات التقاضي اللبنانية فإن الحكم يمكن الطعن عليه أمام محكمة التمييز.وكان لبنان قد أصدرت قانونا لمقاطعة إسرائيل منذ العام 1955، حيث يتم بموجبه حظر التعامل مع إسرائيل بأي صورة من الصور، حيث يعتبر القانون إسرائيل عدوا، يقع المتعاملون معه تحت طائلة العقبات المقررة في القانون.وبالرغم من أن لبنان وقع اتفاقية مع إسرائيل عام 1949، تم بموجبها العمل وفق هدنة بين الجانبية، إلا أن الرفض الشعبي للتعامل مع إسرائيل ما يزال كما هو.ويخضع جزء من الأراضي اللبنانية بحسب ما تقوله الحكومات المتعاقبة في بيروت إلى الاحتلال الإسرائيلي، ويضم مزارع شبعا وتلال كفر شوبا.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/الجيش-الإسرائيلي-يركب-سياجا-معدنيا-جديدا-على-الحدود-مع-لبنان-1052665083.html
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أخبار لبنان, الجنسية, إسرائيل

محكمة عسكرية تقضي بحبس وتغريم لبناني لزواجه من فلسطينية تحمل جنسية إسرائيل

07:21 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 07:48 GMT 11.12.2021)
© Fotolia / Dianadudaمحكمة
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© Fotolia / Dianaduda
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قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني إن مواطنا حكم عليه بالحبس لمدة عام، وغرامة نصف مليون ليرة، بسبب زواجه من فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية.
ووفقا للوكالة فإن المحكمة العسكرية الدائمة هي التي أصدرت الحكم على المواطن اللبناني محمد يوسف بنوت.
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، العديسة‎ جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
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واستندت المحكمة في حكمها الذي أصدرته برئاسة العميد الركن منير شحادة، إلى المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل، والمادة السابعة منه.
وكان بنوت قد تزوج من الفلسطينية حلا رزق، والتي تحمل الجنسية الإسرائيلية، لكنها تعمل ممرضة في مستشفى ألماني تلقى بنوت علاجا فيه.
ووفقا لدرجات التقاضي اللبنانية فإن الحكم يمكن الطعن عليه أمام محكمة التمييز.
وكان لبنان قد أصدرت قانونا لمقاطعة إسرائيل منذ العام 1955، حيث يتم بموجبه حظر التعامل مع إسرائيل بأي صورة من الصور، حيث يعتبر القانون إسرائيل عدوا، يقع المتعاملون معه تحت طائلة العقبات المقررة في القانون.
وبالرغم من أن لبنان وقع اتفاقية مع إسرائيل عام 1949، تم بموجبها العمل وفق هدنة بين الجانبية، إلا أن الرفض الشعبي للتعامل مع إسرائيل ما يزال كما هو.
ويخضع جزء من الأراضي اللبنانية بحسب ما تقوله الحكومات المتعاقبة في بيروت إلى الاحتلال الإسرائيلي، ويضم مزارع شبعا وتلال كفر شوبا.
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