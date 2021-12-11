محمد بن سلمان يثير تفاعلا واسعا وهو يأخذ "أغلى شيء" من أمير الكويت... فيديو

وقال أمير الكويت خلال تقديم القلادة إلى ولي العهد السعودي "نحن أخوة وأسرة واحدة، وهذه أغلى ما عندنا أقدمه لك".وتداول مستخدمو مواقع التواصل هذا الفيديو مشيدين بروح الود والردود المهذبة من ولي العهد السعودي.وكان الأمير محمد بن سلمان، غادر الكويت مساء الجمعة بعد زيارة رسمية بحث فيها مع أمير البلاد عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ليختتم بذلك جولة خليجية بدأها بسلطنة عمان.وأثنى الأمير السعودي على نتائج الزيارة التي تأتي ضمن جولة شملت عددا من بلدان المنطقة، قائلا إن زيارته للكويت أكدت عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الجمعة، إن جولة ولي العهد عبرت عن مفهوم "الخليج الواحد"، وعن المصير المشترك لبلدان المنطقة، مشيرا إلى أن توقيتها يعزز "مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب".
ورد ولي العهد على أمير الكويت قائلا: "أغلى ما عندنا نشوفك بصحة الله يسلمك، هذه غالية لكن أغلى شيء عندنا نشوفك بصحة، اللّه يطول عمرك".
وتداول مستخدمو مواقع التواصل هذا الفيديو مشيدين بروح الود والردود المهذبة من ولي العهد السعودي.
وكان الأمير محمد بن سلمان، غادر الكويت مساء الجمعة بعد زيارة رسمية بحث فيها مع أمير البلاد عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ليختتم بذلك جولة خليجية بدأها بسلطنة عمان.
وأثنى الأمير السعودي على نتائج الزيارة التي تأتي ضمن جولة شملت عددا من بلدان المنطقة، قائلا إن زيارته للكويت أكدت عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الجمعة، إن جولة ولي العهد عبرت عن مفهوم "الخليج الواحد"، وعن المصير المشترك لبلدان المنطقة، مشيرا إلى أن توقيتها يعزز "مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب".