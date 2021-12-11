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https://arabic.sputniknews.com/20211211/محمد-بن-سلمان-يثير-تفاعلا-واسعا-بحديثه-مع-أمير-الكويت-لحظة-منحه-قلادة-مبارك-فيديو-1053800538.html
محمد بن سلمان يثير تفاعلا واسعا وهو يأخذ "أغلى شيء" من أمير الكويت... فيديو
محمد بن سلمان يثير تفاعلا واسعا وهو يأخذ "أغلى شيء" من أمير الكويت... فيديو
أثار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان تفاعلا واسعا بحديثه مع أمير ‎الكويت، الشيخ ‎نواف الأحمد، وهو يمنحه قلادة مبارك الكبير. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T08:17+0000
2021-12-11T08:30+0000
العالم العربي
الكويت
أخبار السعودية اليوم
محمد بن سلمان
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وقال أمير الكويت خلال تقديم القلادة إلى ولي العهد السعودي "نحن أخوة وأسرة واحدة، وهذه أغلى ما عندنا أقدمه لك".وتداول مستخدمو مواقع التواصل هذا الفيديو مشيدين بروح الود والردود المهذبة من ولي العهد السعودي.وكان الأمير محمد بن سلمان، غادر الكويت مساء الجمعة بعد زيارة رسمية بحث فيها مع أمير البلاد عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ليختتم بذلك جولة خليجية بدأها بسلطنة عمان.وأثنى الأمير السعودي على نتائج الزيارة التي تأتي ضمن جولة شملت عددا من بلدان المنطقة، قائلا إن زيارته للكويت أكدت عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الجمعة، إن جولة ولي العهد عبرت عن مفهوم "الخليج الواحد"، وعن المصير المشترك لبلدان المنطقة، مشيرا إلى أن توقيتها يعزز "مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب".
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العالم العربي, الكويت, أخبار السعودية اليوم, محمد بن سلمان

محمد بن سلمان يثير تفاعلا واسعا وهو يأخذ "أغلى شيء" من أمير الكويت... فيديو

08:17 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 08:30 GMT 11.12.2021)
© AP Photo / Bandar Aljaloudولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AP Photo / Bandar Aljaloud
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أثار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان تفاعلا واسعا بحديثه مع أمير ‎الكويت، الشيخ ‎نواف الأحمد، وهو يمنحه قلادة مبارك الكبير.
وقال أمير الكويت خلال تقديم القلادة إلى ولي العهد السعودي "نحن أخوة وأسرة واحدة، وهذه أغلى ما عندنا أقدمه لك".

ورد ولي العهد على أمير الكويت قائلا: "أغلى ما عندنا نشوفك بصحة الله يسلمك، هذه غالية لكن أغلى شيء عندنا نشوفك بصحة، اللّه يطول عمرك".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل هذا الفيديو مشيدين بروح الود والردود المهذبة من ولي العهد السعودي.
وكان الأمير محمد بن سلمان، غادر الكويت مساء الجمعة بعد زيارة رسمية بحث فيها مع أمير البلاد عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ليختتم بذلك جولة خليجية بدأها بسلطنة عمان.
وأثنى الأمير السعودي على نتائج الزيارة التي تأتي ضمن جولة شملت عددا من بلدان المنطقة، قائلا إن زيارته للكويت أكدت عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الجمعة، إن جولة ولي العهد عبرت عن مفهوم "الخليج الواحد"، وعن المصير المشترك لبلدان المنطقة، مشيرا إلى أن توقيتها يعزز "مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب".
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