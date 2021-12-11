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https://arabic.sputniknews.com/20211211/محمد-رمضان-يثير-جدلا-واسعا-بتدخين-الشيشة-في-لقاء-تلفزيوني-فيديو-1053802693.html
محمد رمضان يثير جدلا واسعا بتدخين "الشيشة" في لقاء تلفزيوني... فيديو
محمد رمضان يثير جدلا واسعا بتدخين "الشيشة" في لقاء تلفزيوني... فيديو
أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل بعد ظهوره في لقاء تلفزيوني عبر إحدى القنوات العراقية. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T09:36+0000
2021-12-11T09:55+0000
محمد رمضان
أخبار الفنانين في مصر
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وظهر محمد رمضان، في لقاء مع "قناة السومرية" العراقية، وكان ممسكا بالشيشة، بل وكان بين الرد على الأسئلة يدخنها بالفعل.وقال: "شيشة عظيمة، بتفكرني بالشيشة المصرية، وشيشة رفاعة الدسوقي، وهناك من أوقفني وتذكر جملة (آه دا إنت معلم وإنت واقف بتتكلم ما تمسك الشيشة بقى) وهذا دور الفن في تقارب الشعوب".وأكد رمضان، خلال الحوار، أن الأغاني العراقية في هذه الفترة حققت طفرة عظيمة ومنتشرة في الوطن العربي وحققت أرقام ونسب استماع عالية جدا، مشيرا إلى أنه يشعر بالأمان بعيدا عن كل الأخبار المنتشرة حول عدم استقرار الوضع الأمني هناك.ووصف حفلاته بأنها مرهقة، وتحتاج لكثير من الطلبات، إذ أنه يصعد على خشبة المسرح بسيارات، ويستخدم ألعاب نارية بكميات لا تعتاد عليها الحفلات في الشرق الأوسط، حسب قوله، مشددا على أن العراق دولة تتمتع بالأمن ومستقرة.واختتم محمد رمضان بالكشف عن طموحه، قائلا إنه "يطمح بشراء بيت في دبي وبغداد ومصر والسعودية والمغرب، وكل دولة عربية".وأحيا محمد رمضان، مساء أمس الجمعة، حفلًا غنائيا في بغداد، كان قد أعلن عنه قبل أسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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محمد رمضان, أخبار الفنانين في مصر

محمد رمضان يثير جدلا واسعا بتدخين "الشيشة" في لقاء تلفزيوني... فيديو

09:36 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 09:55 GMT 11.12.2021)
© AFP 2021 / PATRICK BAZالفنان المصري، محمد رمضان، في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021
الفنان المصري، محمد رمضان، في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / PATRICK BAZ
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أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل بعد ظهوره في لقاء تلفزيوني عبر إحدى القنوات العراقية.
وظهر محمد رمضان، في لقاء مع "قناة السومرية" العراقية، وكان ممسكا بالشيشة، بل وكان بين الرد على الأسئلة يدخنها بالفعل.
وقال: "شيشة عظيمة، بتفكرني بالشيشة المصرية، وشيشة رفاعة الدسوقي، وهناك من أوقفني وتذكر جملة (آه دا إنت معلم وإنت واقف بتتكلم ما تمسك الشيشة بقى) وهذا دور الفن في تقارب الشعوب".
وأكد رمضان، خلال الحوار، أن الأغاني العراقية في هذه الفترة حققت طفرة عظيمة ومنتشرة في الوطن العربي وحققت أرقام ونسب استماع عالية جدا، مشيرا إلى أنه يشعر بالأمان بعيدا عن كل الأخبار المنتشرة حول عدم استقرار الوضع الأمني هناك.
ووصف حفلاته بأنها مرهقة، وتحتاج لكثير من الطلبات، إذ أنه يصعد على خشبة المسرح بسيارات، ويستخدم ألعاب نارية بكميات لا تعتاد عليها الحفلات في الشرق الأوسط، حسب قوله، مشددا على أن العراق دولة تتمتع بالأمن ومستقرة.
واختتم محمد رمضان بالكشف عن طموحه، قائلا إنه "يطمح بشراء بيت في دبي وبغداد ومصر والسعودية والمغرب، وكل دولة عربية".
وأحيا محمد رمضان، مساء أمس الجمعة، حفلًا غنائيا في بغداد، كان قد أعلن عنه قبل أسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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