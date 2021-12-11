مستشار ألمانيا يدعو أعضاء حزبه لمساندة الائتلاف الحاكم
© AFP 2021 / John Macdougallأولاف شولتس يؤدي اليمين الدستورية مستشارا لألمانيا، ألمانيا 8 ديسمبر 2021
© AFP 2021 / John Macdougall
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت، أعضاء حزبه الاشتراكي الديمقراطي إلى مساندة الائتلاف الحاكم الجديد في البلاد مضيفا أن وعود الحملة الانتخابية يتعين ترجمتها الآن إلى عمل ملموس.
وقال شولتس في كلمة في مؤتمر افتراضي انتخبت خلاله قيادة الحزب الجديدة إن الحكومة تحتاج إلى تهدئة مخاوف الألمان من العولمة والرقمنة وتغير المناخ.
وأضاف شولتس الذي خلف أنجيلا ميركل في المنصب يوم الأربعاء "أعتمد عليكم في تدعيم هذا العمل"، بحسب "رويترز".
وتابع قائلا إنه يتعين على الحزب الاشتراكي الديمقراطي في صورته الحديثة أن ينقل إلى الشعب الشعور بأن الأمور ستكون "على ما يرام" بما في ذلك الحفاظ على الوظائف عالية الدخل في القطاع الصناعي بأكبر اقتصاد في أوروبا.
وشغل شولتس المنصب بعد حكم للمحافظين بزعامة ميركل دام 16 عاما مشكلا ائتلافه الثلاثي الذي تعهد بزيادة الاستثمارات صديقة البيئة وتعزيز التكامل الأوروبي.
وأضاف شولتس الذي خلف أنجيلا ميركل في المنصب يوم الأربعاء "أعتمد عليكم في تدعيم هذا العمل"، بحسب "رويترز".
وتابع قائلا إنه يتعين على الحزب الاشتراكي الديمقراطي في صورته الحديثة أن ينقل إلى الشعب الشعور بأن الأمور ستكون "على ما يرام" بما في ذلك الحفاظ على الوظائف عالية الدخل في القطاع الصناعي بأكبر اقتصاد في أوروبا.
وشغل شولتس المنصب بعد حكم للمحافظين بزعامة ميركل دام 16 عاما مشكلا ائتلافه الثلاثي الذي تعهد بزيادة الاستثمارات صديقة البيئة وتعزيز التكامل الأوروبي.
9 ديسمبر, 09:53 GMT