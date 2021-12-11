مصر تعزي أمريكا في ضحايا الإعصار
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورصيادون على الجسر في سوتشي الروسية على الرغم من تحذيرات باقتراب إعصار قوي من ساحل البحر الأسود، 6 ديسمبر 2021
© Sputnik . Vladimir Astapkovich/
أعربت مصر عن تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا الإعصار.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تغريدة له على "تويتر": "نعرب عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جراء الإعصار الذي ضرب عدداً من الولايات، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات".
نعرب عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جراء الإعصار الذي ضرب عدداً من الولايات، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات، كما نتقدم بصادق التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين… ونؤكد على التضامن مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الظرف الصعب.— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 11, 2021
وأضاف: "كما نتقدم بصادق التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، ونؤكد على التضامن مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الظرف الصعب".
قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، آندي بيشير، مساء اليوم، إن ما لا يقل عن 70 شخصا لقوا مصرعهم في سلسلة أعاصير اجتاحت الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة.
وتوقع بيشير في وقت سابق اليوم السبت، أن ترتفع حصيلة القتلى إلى ما يزيد عن الـ 100 شخص جراء الأعاصير.