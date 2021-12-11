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مصر تعزي أمريكا في ضحايا الإعصار
مصر تعزي أمريكا في ضحايا الإعصار
أعربت مصر عن تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا الإعصار. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
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وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تغريدة له على "تويتر": "‏نعرب عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جراء الإعصار الذي ضرب عدداً من الولايات، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات".وأضاف: "كما نتقدم بصادق التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، ونؤكد على التضامن مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الظرف الصعب".وتوقع بيشير في وقت سابق اليوم السبت، أن ترتفع حصيلة القتلى إلى ما يزيد عن الـ 100 شخص جراء الأعاصير.
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مصر تعزي أمريكا في ضحايا الإعصار

20:12 GMT 11.12.2021
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورصيادون على الجسر في سوتشي الروسية على الرغم من تحذيرات باقتراب إعصار قوي من ساحل البحر الأسود، 6 ديسمبر 2021
صيادون على الجسر في سوتشي الروسية على الرغم من تحذيرات باقتراب إعصار قوي من ساحل البحر الأسود، 6 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أعربت مصر عن تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا الإعصار.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تغريدة له على "تويتر": "‏نعرب عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جراء الإعصار الذي ضرب عدداً من الولايات، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات".
وأضاف: "كما نتقدم بصادق التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، ونؤكد على التضامن مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الظرف الصعب".
قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، آندي بيشير، مساء اليوم، إن ما لا يقل عن 70 شخصا لقوا مصرعهم في سلسلة أعاصير اجتاحت الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة.
وتوقع بيشير في وقت سابق اليوم السبت، أن ترتفع حصيلة القتلى إلى ما يزيد عن الـ 100 شخص جراء الأعاصير.
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