https://arabic.sputniknews.com/20211211/ممثلة-مصرية-ندمانة-على-مشاهدي-العارية-في-بعض-الأفلام-1053828474.html

ممثلة مصرية: ندمانة على مشاهدي العارية في بعض الأفلام

ممثلة مصرية: ندمانة على مشاهدي العارية في بعض الأفلام

أعربت الممثلة المصرية حورية فرغلي عن ندمها على بعض المشاهد التي أدتها في بعض أعمالها السينمائية والدرامية. 11.12.2021, سبوتنيك عربي

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وقالت حورية فرغلي في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، "إنها نادمة لظهورها في بعض المشاهد وهي عارية في فيلم "كلمني شكرا".وأضافت: "لو عاد بي الزمن لما قدمت هذه المشاهد، كما أنني غير راضية أيضاً عن مشاركتي في فيلم (براءة ريا وسكينة) الذي لم يعرض بعد".وقالت "أنني غير راضية عن الإعلان المصغر الذي عرض قبل العرض الرئيسي للعمل، لأنني وقعت مع الشركة على أن أكون البطلة الرئيسية للعمل، وليس أن يكون العمل بطولة جماعية، فضلاً عن ترتيب الأسماء على التتر الذي جاء عكس اتفاقي معهم".وأضافت "شعرت في المجمل أن هناك محاباة من الشركة المنتجة لآخرين على حسابي، وتمنيت أن تكون عودتي أقوى من ذلك".ومسلسل "أيام" يعرض حالياً على منصة "شاهد" الرقمية، وهو هذا العمل الأول لها بعد غياب دام لأكثر من عام عن الساحة الفنية بسبب ظروفها الصحية.

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