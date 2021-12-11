موعد نصف نهائي كأس العرب بين مصر وتونس

وحجز المنتخب المصري بذلك، موعدا مع المنتخب التونسي الذي تأهل أمس الجمعة إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه 2-1 على عمان.وقالت صحيفة "الشروق" المصرية، إنه من المقرر أن يلتقي منتخب الفراعنة مع نسور قرطاج في الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.وستقام المباراة النهائية السبت المقبل، ليحصل الفائز باللقب على مبلغ 5 ملايين دولار.يشار إلى أن المنتخبين المصري والتونسي التقيا في 40 مباراة سابقة على المستوين الرسمي والودي، حقق فيها نسور قرطاج الفوز 16 مرة بينما فاز الفراعنة في 13 مباراة، فيما كان للتعادل الكلمة العليا في 11 مواجهة، وكان النجم المصري مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح هو آخر من سجل في تاريخ المواجهات بين البلدين.
تمكن المنتخب المصري من التأهل إلى الدور النصف النهائي في بطولة كأس العرب، بعد فوزه على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المبارة التي أقيمت اليوم على ستاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.
وحجز المنتخب المصري بذلك، موعدا مع المنتخب التونسي الذي تأهل أمس الجمعة إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه 2-1 على عمان.
وقالت صحيفة "الشروق" المصرية، إنه من المقرر أن يلتقي منتخب الفراعنة مع نسور قرطاج في الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وستقام المباراة النهائية السبت المقبل، ليحصل الفائز باللقب على مبلغ 5 ملايين دولار.
يشار إلى أن المنتخبين المصري والتونسي التقيا في 40 مباراة سابقة على المستوين الرسمي والودي، حقق فيها نسور قرطاج الفوز 16 مرة بينما فاز الفراعنة في 13 مباراة، فيما كان للتعادل الكلمة العليا في 11 مواجهة، وكان النجم المصري مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح هو آخر من سجل في تاريخ المواجهات بين البلدين.