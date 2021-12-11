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https://arabic.sputniknews.com/20211211/موعد-نصف-نهائي-كأس-العرب-بين-مصر-وتونس-1053826833.html
موعد نصف نهائي كأس العرب بين مصر وتونس
موعد نصف نهائي كأس العرب بين مصر وتونس
تمكن المنتخب المصري من التأهل إلى الدور النصف النهائي في بطولة كأس العرب، بعد فوزه على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المبارة التي أقيمت اليوم على... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T19:59+0000
2021-12-11T19:59+0000
كأس الخليج العربي
منتخب تونس
منتخب مصر
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وحجز المنتخب المصري بذلك، موعدا مع المنتخب التونسي الذي تأهل أمس الجمعة إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه 2-1 على عمان.وقالت صحيفة "الشروق" المصرية، إنه من المقرر أن يلتقي منتخب الفراعنة مع نسور قرطاج في الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.وستقام المباراة النهائية السبت المقبل، ليحصل الفائز باللقب على مبلغ 5 ملايين دولار.يشار إلى أن المنتخبين المصري والتونسي التقيا في 40 مباراة سابقة على المستوين الرسمي والودي، حقق فيها نسور قرطاج الفوز 16 مرة بينما فاز الفراعنة في 13 مباراة، فيما كان للتعادل الكلمة العليا في 11 مواجهة، وكان النجم المصري مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح هو آخر من سجل في تاريخ المواجهات بين البلدين.
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كأس الخليج العربي, منتخب تونس, منتخب مصر

موعد نصف نهائي كأس العرب بين مصر وتونس

19:59 GMT 11.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمحمد صلاح في مباراة مصر وتونس، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2018
محمد صلاح في مباراة مصر وتونس، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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تمكن المنتخب المصري من التأهل إلى الدور النصف النهائي في بطولة كأس العرب، بعد فوزه على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المبارة التي أقيمت اليوم على ستاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.
وحجز المنتخب المصري بذلك، موعدا مع المنتخب التونسي الذي تأهل أمس الجمعة إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه 2-1 على عمان.
وقالت صحيفة "الشروق" المصرية، إنه من المقرر أن يلتقي منتخب الفراعنة مع نسور قرطاج في الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وستقام المباراة النهائية السبت المقبل، ليحصل الفائز باللقب على مبلغ 5 ملايين دولار.
يشار إلى أن المنتخبين المصري والتونسي التقيا في 40 مباراة سابقة على المستوين الرسمي والودي، حقق فيها نسور قرطاج الفوز 16 مرة بينما فاز الفراعنة في 13 مباراة، فيما كان للتعادل الكلمة العليا في 11 مواجهة، وكان النجم المصري مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح هو آخر من سجل في تاريخ المواجهات بين البلدين.
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