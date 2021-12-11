https://arabic.sputniknews.com/20211211/هل-سيرحل-التحالف-الدولي-عن-العراق-أم-سيبقى-تحت-غطاء-جديد؟-1053822606.html

هل سيرحل التحالف الدولي عن العراق أم سيبقى تحت غطاء جديد؟

هل سيرحل التحالف الدولي عن العراق أم سيبقى تحت غطاء جديد؟

رغم تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية واستمرار العمليات العسكرية ضدها من جانب الجيش العراقي، إلا أن بغداد أعلنت انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في البلاد. 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T17:21+0000

2021-12-11T17:21+0000

2021-12-11T17:21+0000

أخبار العراق

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فما هى تداعيات هذا الانسحاب على الأوضاع الأمنية في العراق.. وهل يعني أنه بعد هذا التاريخ لن يكون هناك تواجد للقوات الأمريكية في البلاد.. وما هو الموقف في الداخل العراقي؟بداية يقول أمين اتحاد القبائل العربية بالعراق، ثائر البياتي، ما يحدث في العراق يشبه لعبة القط والفأر و يذكرنا بأفلام الكارتون "توم وجيري"، والذي لم ينته صراعهما كون أحدهما حجة لتواجد الآخر، وهذا هو السيناريو الحالي في العراق بين قوات التحالف الدولي ومدعي المقاومة من أتباع طهران.أمر مستبعدوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، لا يخفى على أحد، أنه تم تشكيل الميليشيات أمام أنظار قوات التحالف، بل تم دعمها من خلال الأموال الأمريكية التي كشفت حقيقة ما يجري حين تم مناقشة إيقاف الدعم من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي قبل أشهر، والمضحك أن البعض يصدق أن أمريكا بعد كل ما قدمت من قتلى وجرحى ومعوقين بعشرات الآلاف، وصرفت تريليونات الدولارات، يمكن أن تترك العراق بهذه السهولة.وأشار أمين اتحاد القبائل العربية إلى أن، التطور الحاصل على الأرض ليس بالشكل الذي يعتقده الكثيرون، فالحكومة العراقية في بغداد لا تعلم كم عدد قوات التحالف والأسلحة وإمكانياتها وقدراتها، الأمر الذي يجعل تصريحات البنتاغون الرئيسي أو الوحيد المختص بالأخبار التي تعلن عن الأعداد والتسليح، فقد قالت واشنطن على لسان ماكنزي، إن القوات الأمريكية الباقية في العراق تقدر بعدد 2500مقاتل، والمضحك أنه تم استبدال كلمة "قوات قتالية بقوات غير قتالية" كمستشارين أو مدربين، وقاعدتين ثابتتين هما عين الأسد في غرب العراق وحرير في الشمال.وتابع البياتي، الوضع الأمني في العراق "هش"، ولكن من ضمن حدود يرسمها القائد الإيراني وفق مصالح إيران العليا، وهذا مرتبط بما يدور في فينيا من مفاوضات بين إيران وأمريكا.تحالف استراتيجيمن جانبه يقول، الدكتور غازي السكوتي، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، اليوم هناك مستوى عال من علاقات التحالف الاستراتيجى بين القوات المسلحة العراقية والحكومة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط في المجال العسكري، بل أيضا في المجال التكنولوجي والاقتصادي والسياسي والبيئي وحتى في القضايا المتعلقة بالآثار والثقافة، والكثير من الملفات التي وضعت في إطار الاتفاق الاستراتيجي بين الجانبين.وأشار السكوتي إلى أن، العلاقات بين بغداد وواشنطن لا ترتبط بمغادرة التحالف، وهى مستمرة وهناك سفيرة جديدة لواشنطن سوف تلتحق بالسفارة الأمريكية في بغداد، كما أن هناك علاقات وثيقة بين الحكومة العراقية والأمريكية وكذلك عدد كبير من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والصحافة والإعلام.أمريكا والمنطقةوأوضح مدير المركز العراقي، أن المجتمع وبعد كل الظروف التي مرت منذ العام 2003 ليس معاديا للولايات المتحدة الأمريكية، بل يمكن أن يوجه بعض الانتقادات لسياساتها، وفي النهاية نأمل أن يستمر هذا التحالف الوثيق بين العراق وأمريكا ومختلف دول العالم لضمان الاستقرار والتقدم والرفاهية للبلدين والمنطقة بشكل عام.ونوه السكوتي إلى أن الوجود الأمريكي اليوم في العراق بعد أن أعلنت انسحابها في العام 2011 هو وجود شرعي ورمزي وليست قوات للاحتلال كما يصورها البعض، بل إن هذا التواجد وفق اتفاقيات كما هو معمول به من جانب عدد من الدول الخليجية مثل الكويت وقطر والبحرين والإمارات والسعودية وتركيا، هناك 45 قاعدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، هذا التواجد ليس احتلالا وفقا للقانون الدولي، إنما هو وجود شرعي وفق اتفاقيات موقعة بين تلك الدول والولايات المتحدة الأمريكية.وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، عبر حسابه على تويتر، إن المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد انتهت، لافتًا إلى أن العلاقة ستستمر مع التحالف الدولي في مجالي التدريب والاستشارة.وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ناقشا يوم الاثنين الماضي، العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها التنسيق المشترك لإنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي.وأعلن بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء أن الكاظمي كان قد تلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية البريطانية ليز ترأس، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما فيها السياسية والاقتصادية وفي مجال الاستثمار، كما تناول الاتصال "تطورات الأوضاع في المنطقة ودور العراق المحوري في تعزيز الاستقرار".وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أشار البيان إلى أن المباحثات تضمنت أيضا "مستقبل تعاون البلدين في الحرب ضد الإرهاب وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية"، إضافة إلى "التنسيق المشترك بين بغداد ولندن بشأن إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي"، والعمل على تعزيز سبل الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.وكان العراق قد أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.

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أخبار العراق