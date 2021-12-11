https://arabic.sputniknews.com/20211211/هل-يحسم-الاتفاق-النووي-مع-إيران-التوترات-في-الشرق-الأوسط؟-1053813314.html

هل يحسم الاتفاق النووي مع إيران التوترات في الشرق الأوسط؟

هل يحسم الاتفاق النووي مع إيران التوترات في الشرق الأوسط؟

صرّح الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، بأن الولايات المتحدة لديها عدد كبير من "الخيارات العسكرية"... 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T13:37+0000

2021-12-11T13:37+0000

2021-12-11T13:37+0000

راديو

أين الحقيقة؟

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هل يحسم الاتفاق النووي مع إيران التوترات في الشرق الأوسط؟ هل يحسم الاتفاق النووي مع إيران التوترات في الشرق الأوسط؟

فهل أن هذه التصريحات تندرج في إطار الضغوط على طهران؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:"الخيار العسكري ضد إيران ما زال قائماً، رغم تبني الولايات المتحدة الحل الدبلوماسي، فالمشكلة لا تكمن بالولايات المتحدة في قضية الاتفاق النووي، وإنما بحلفائها، سواء الدول الخليجية أو إسرائيل، والأخيرة تمثل العقدة الأخطر في هذه المعادلة، التي ترى أن الردع النووي يمثل مسألة وجود بالنسبة لها، فإسرائيل ترى أن امتلاك إيران لسلاح نووي سيؤدي إلى سباق تسلح نووي إقليمي، حيث ستسعى السعودية ومصر إلى امتلاك هذا السلاح، وربما خشية إسرائيل من امتلاك مصر لسلاح نووي أكبر من خشيتها من امتلاك إيران لمثل هذا السلاح".وتابع الشريفي بالقول، "احتمالية تسوية الملف النووي الإيراني مستبعدة، إلا إذا كانت هناك ضمانات تطمئن دول الخليج وإسرائيل، وهذه الضمانات غير موجودة في ظل وجود صواريخ بالستية تهدد الجبهة الداخلية لإسرائيل، وكذلك وجود حلفاء إيران الذين يطلقون مشروع المقاومة، والسؤال هل ستتخلى إيران عن صواريخها وحلفائها، هذا ما سنعرفه في المفاوضات".وأضاف الشريفي قائلاً، "ما زالت إسرائيل تتبنى خيار العمل العسكري، وهي تلوح بالقيام به بمفردها عبر الضربة الجوية، أما الولايات المتحدة فإنها لا ترغب في ذلك، خشية من ردود الأفعال، كون العمل العسكري يهدد مصالح المنطقة عموماً، وهذا الأمر يشكل عائقا أمام حسم ملف إيران النووي، وأعتقد ستقوم إسرائيل بضربات محدودة، يقابلها ردود أفعال إيرانية هي الأخرى محدودة".

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2021

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ضياء حسون https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png

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