واشنطن ترجئ تسليم مساعدات عسكرية إلى كييف

وذكرت "NBC" عن مصادر مطلعة، أن إدارة بايدن أعدت حزمة بقيمة 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، لكنها أوقفت تسليم هذه المساعدة، على الرغم من المناشدات من كييف وبعض المشرعين الأمريكيين.وأشارت المصادر إلى أن هناك عدداً من الخيارات الأخرى المطروحة على الطاولة لمزيد من المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك حزمة أكبر بكثير من المساعدات التي ستتم الموافقة عليها، إذا زاد التوتر بين أوكرانيا وروسيا.وأضافت المصادر أن تأجيل الإدارة الأميركية تسليم هذه الحزمة من المساعدات العسكرية، يهدف إلى منح مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية لنزع فتيل التوترات.
وأشارت المصادر إلى أن هناك عدداً من الخيارات الأخرى المطروحة على الطاولة لمزيد من المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك حزمة أكبر بكثير من المساعدات التي ستتم الموافقة عليها، إذا زاد التوتر بين أوكرانيا وروسيا.
وأضافت المصادر أن تأجيل الإدارة الأميركية تسليم هذه الحزمة من المساعدات العسكرية، يهدف إلى منح مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية لنزع فتيل التوترات.