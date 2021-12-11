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https://arabic.sputniknews.com/20211211/واشنطن-ترجئ-تسليم-مساعدات-عسكرية-إلى-كييف-1053797984.html
واشنطن ترجئ تسليم مساعدات عسكرية إلى كييف
واشنطن ترجئ تسليم مساعدات عسكرية إلى كييف
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم السبت، بأن الإدارة الأمريكية أرجأت إرسال مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 200 مليون دولار، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت للجهود... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T06:32+0000
2021-12-11T06:32+0000
أوكرانيا
الولايات المتحدة
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وذكرت "NBC" عن مصادر مطلعة، أن إدارة ​بايدن​ أعدت حزمة بقيمة 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، لكنها أوقفت تسليم هذه المساعدة، على الرغم من المناشدات من ​كييف​ وبعض المشرعين الأمريكيين.وأشارت المصادر إلى أن هناك عدداً من الخيارات الأخرى المطروحة على الطاولة لمزيد من المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك حزمة أكبر بكثير من المساعدات التي ستتم الموافقة عليها، إذا زاد التوتر بين أوكرانيا و​روسيا​.وأضافت المصادر أن تأجيل الإدارة الأميركية تسليم هذه الحزمة من المساعدات العسكرية، يهدف إلى منح مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية لنزع فتيل التوترات.
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أوكرانيا, الولايات المتحدة

واشنطن ترجئ تسليم مساعدات عسكرية إلى كييف

06:32 GMT 11.12.2021
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم السبت، بأن الإدارة الأمريكية أرجأت إرسال مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 200 مليون دولار، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات.
وذكرت "NBC" عن مصادر مطلعة، أن إدارة ​بايدن​ أعدت حزمة بقيمة 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، لكنها أوقفت تسليم هذه المساعدة، على الرغم من المناشدات من ​كييف​ وبعض المشرعين الأمريكيين.
وأشارت المصادر إلى أن هناك عدداً من الخيارات الأخرى المطروحة على الطاولة لمزيد من المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك حزمة أكبر بكثير من المساعدات التي ستتم الموافقة عليها، إذا زاد التوتر بين أوكرانيا و​روسيا​.
وأضافت المصادر أن تأجيل الإدارة الأميركية تسليم هذه الحزمة من المساعدات العسكرية، يهدف إلى منح مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية لنزع فتيل التوترات.
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