وزيرة الخزانة الأمريكية: واشنطن مهتمة بإشراك برلين بعقوباتها المحتملة ضد روسيا

واشنطن- سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة الخزانة: "أكدت يلين على مخاوف الرئيس (جو) بايدن بشأن حشد روسيا لقواتها قرب الحدود مع أوكرانيا، وأعربت عن اهتمامها بالشراكة مع ألمانيا في إجراءات الطوارئ التي قد تتخذ [ ضد روسيا ] .. لدفع الاقتصاد الروسي تكاليف باهظة" .يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم روسيا في الفترة الأخيرة بتحريك القوات باتجاه الحدود الأوكرانية.وترفض روسيا تلك الاتهامات، وقد نفت مرارا وجود أي خطط "عدوانية" لديها بشأن أوكرانيا.كما نفت موسكو مرارا تشكيلها تهديدا على أي دولة، لكنها حذرت مرارا من التحركات الاستفزازية للناتو وكييف على حدودها الغربية.
أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في محادثة مع نظيرها الألماني الجديد كريستيان ليندنر، عن اهتمام بلادها بإشراك ألمانيا في عقوبات واشنطن المحتملة ضد روسيا في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا.
واشنطن- سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة الخزانة: "أكدت يلين على مخاوف الرئيس (جو) بايدن بشأن حشد روسيا لقواتها قرب الحدود مع أوكرانيا، وأعربت عن اهتمامها بالشراكة مع ألمانيا في إجراءات الطوارئ التي قد تتخذ [ ضد روسيا ] .. لدفع الاقتصاد الروسي تكاليف باهظة" .