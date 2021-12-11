https://arabic.sputniknews.com/20211211/وزير-لبناني-يتحدث-عن-زيارة-قريبة-لـميقاتي-إلى-السعوية-1053801174.html

وزير لبناني يتحدث عن زيارة قريبة لـ"ميقاتي" إلى السعوية

وزير لبناني يتحدث عن زيارة قريبة لـ"ميقاتي" إلى السعوية

رجح وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، أن يقوم رئيس وزراء بلاده بزيارة إلى المملكة العربية السعودية قريبا. 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T08:42+0000

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أخبار لبنان

أخبار السعودية اليوم

جورج قرداحي

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ووفقا لحديث تلفزيوني قال عباس: "بعد زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجمهورية مصر العربية (الخميس)، من المحتمل أن يجري زيارة قريبة للمملكة العربية السعودية".وتأتي أهمية زيارة ميقاتي إلى المملكة العربية السعودية هذه الأيام، كونها قد تشكل حلاً للأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين البلدين.وكان ميقاتي قد أجرى مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي مع كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حينما كان الأخير في زيارة إلى المملكة.وعلق وزير الزراعة اللبناني على الزيارة المحتملة لميقاتي مشيرا إلى "أهمية عودة العلاقات مع الدول العربية".وكانت أزمة دبلوماسية قد اندلعت بين المملكة العربية السعودية ولبنان، على إثر تصريحات تم تداولها لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ينتقد فيها الحرب التي تشنا المملكة والحالف العربي في اليمن.وبسبب تلك التصريحات قامت الممكلة بسحب سفيرها من بيروت، وطرد السفير اللبناني، وأتبعت ذلك ببعض الإجراءات العقابية على المستوى الاقتصادي، مثل إيقاف الواردات اللبنانية إلى المملكة، وهو ما زاد من أزمة لبنان الاقتصادية.وقبيل زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى السعودية، قدم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته إلى الرئيس عون ورئيس الوزراء اللبناني، مؤكدا أنه قام بذلك ليعطي فرصة للمبادرة الفرنسية من أجل رأب الصدع بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20211203/استقالة-قرداحي-وجولة-ماكرون-ما-فرص-نجاح-مساعي-تطبيع-العلاقات-بين-لبنان-والسعودية؟-1053523014.html

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أخبار لبنان, أخبار السعودية اليوم, جورج قرداحي