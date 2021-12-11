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https://arabic.sputniknews.com/20211211/وكالة-الاستخبارات-الأمريكية-تعود-إلى-الحرب-التقليدية-لمواجهة-الصين-1053797473.html
وكالة: الاستخبارات الأمريكية تعود إلى أساليب الحرب التقليدية لمواجهة الصين
وكالة: الاستخبارات الأمريكية تعود إلى أساليب الحرب التقليدية لمواجهة الصين
كشفت وكالة أمريكية، يوم أمس الجمعة، أن الاستخبارات المركزية في الولايات المتحدة عادت إلى الأساليب التقليدية في حربها الأمنية مع الصين. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T05:28+0000
2021-12-11T05:58+0000
المخابرات الأمريكية
الولايات المتحدة
الصين
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وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر مقربة من الاستخبارات أن وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، تعمل على إصلاح طريقة تدريب شبكة جواسيسها وإدارتهم، وذلك ضمن جهود واسعة، للتحول من العمل في إطار المهام المتعلقة بمكافحة الإرهاب، باتجاه التركيز بشكل أكبر على خصوم مثل الصين وروسيا.واعتبر عناصر سابقة في الاستخبارات المركزية، أنه بعد عقدين من العمل شبه العسكري المكثف ضد التنظيمات المسلحة "تبدو الوكالة في حاجة إلى العودة لأسلوب العمل التقليدي الضروري لجمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالدول، وعلى وجه التحديد الصين".وأشارت المصادر إلى أن هذا التحول سيسمح للوكالة بتحسين نشر عناصرها في المناطق النائية التي تعد ضرورية للمهام المتعلقة بالصين، مثل منطقة غرب إفريقيا، حيث توجد الكثير من الاستثمارات الصينية.ومنذ أحداث 11 أيلول 2001، أصبح العملاء يتمتعون بحرية أكبر في التنقل ضمن مهام مختلفة داخل الوكالة، بدلاً من أن يكون مسارهم موجهاً ومحدداً بدقة، وهو ما أثر، بحسب "سي إن إن"، بتأهيلهم الوظيفي.لكن بموجب السياسة الجديدة، فإنَّ ما تسمى بمراكز المهام وهي الوحدات داخل الوكالة التي تركز على مناطق جغرافية معينة أو التحديات العابرة للحدود، ستكون لها سيطرة أكبر على المهام واللغات وغيرها من التدريبات التي يتلقاها مسؤولو العمليات على المدى الطويل.وقالت المصادر إنه على الرغم من وجود بعض المرونة في السياسة الجديدة، إذ لن يتم حصر العناصر الاستخباراتية في منطقة جغرافية واحدة، إلا أنهم بشكل عام لن يصبحوا عملاء متنقلين إلا في وقت لاحق من حياتهم المهنية.واعتبرت الوكالة الأمريكية أن السياسة الجديدة هي عودة إلى الطريقة التي أدارت بها الوكالة عملاءها الشباب قبل حروب مكافحة الإرهاب.
https://arabic.sputniknews.com/20211101/الصين-أجهزة-المخابرات-الأمريكية-تشتهر-بالاحتيال-والخداع-1050596268.html
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المخابرات الأمريكية, الولايات المتحدة, الصين

وكالة: الاستخبارات الأمريكية تعود إلى أساليب الحرب التقليدية لمواجهة الصين

05:28 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 05:58 GMT 11.12.2021)
© AFP 2021 / Saul Loebشعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية
شعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / Saul Loeb
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كشفت وكالة أمريكية، يوم أمس الجمعة، أن الاستخبارات المركزية في الولايات المتحدة عادت إلى الأساليب التقليدية في حربها الأمنية مع الصين.
وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر مقربة من الاستخبارات أن وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، تعمل على إصلاح طريقة تدريب شبكة جواسيسها وإدارتهم، وذلك ضمن جهود واسعة، للتحول من العمل في إطار المهام المتعلقة بمكافحة الإرهاب، باتجاه التركيز بشكل أكبر على خصوم مثل الصين وروسيا.
واعتبر عناصر سابقة في الاستخبارات المركزية، أنه بعد عقدين من العمل شبه العسكري المكثف ضد التنظيمات المسلحة "تبدو الوكالة في حاجة إلى العودة لأسلوب العمل التقليدي الضروري لجمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالدول، وعلى وجه التحديد الصين".
وأشارت المصادر إلى أن هذا التحول سيسمح للوكالة بتحسين نشر عناصرها في المناطق النائية التي تعد ضرورية للمهام المتعلقة بالصين، مثل منطقة غرب إفريقيا، حيث توجد الكثير من الاستثمارات الصينية.
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ومنذ أحداث 11 أيلول 2001، أصبح العملاء يتمتعون بحرية أكبر في التنقل ضمن مهام مختلفة داخل الوكالة، بدلاً من أن يكون مسارهم موجهاً ومحدداً بدقة، وهو ما أثر، بحسب "سي إن إن"، بتأهيلهم الوظيفي.
لكن بموجب السياسة الجديدة، فإنَّ ما تسمى بمراكز المهام وهي الوحدات داخل الوكالة التي تركز على مناطق جغرافية معينة أو التحديات العابرة للحدود، ستكون لها سيطرة أكبر على المهام واللغات وغيرها من التدريبات التي يتلقاها مسؤولو العمليات على المدى الطويل.
وقالت المصادر إنه على الرغم من وجود بعض المرونة في السياسة الجديدة، إذ لن يتم حصر العناصر الاستخباراتية في منطقة جغرافية واحدة، إلا أنهم بشكل عام لن يصبحوا عملاء متنقلين إلا في وقت لاحق من حياتهم المهنية.
واعتبرت الوكالة الأمريكية أن السياسة الجديدة هي عودة إلى الطريقة التي أدارت بها الوكالة عملاءها الشباب قبل حروب مكافحة الإرهاب.
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