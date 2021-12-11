"يويفا" يعاقب عدة أندية مشاركة بالدوري الأوروبي بسبب جماهيرها

وقال "يويفا" على موقعه الرسمي إنه سيتم غلق المدرجات الخاصة بمشجعي فريق آينتراخت فرانكفورت في المباراة المقبلة على ملعبه، والتي ستكون في ثمن نهائي البطولة الأوروبية، بعدما قام مشجعوه بإطلاق ألعاب نارية خلال مباراة أنتويرب البلجيكي بدور المجموعات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعوقب النادي بغرامة مالية قيمتها 30 ألف أورو (34 ألف دولار).وعوقب أنتويرب أيضا بغرامة مالية مماثلة، بالإضافة إلى أنه لن يكون بإمكانه بيع تذاكر لمشجعيه في المباراة المقبلة خارج ملعبه "بسبب إطلاق الألعاب النارية وإلقاء المقذوفات، والفوضى من جانب جماهيره وأعمال تخريبية". وألزم "يويفا" نادي أنتويرب بالتواصل مع آينتراخت فرانكفورت خلال 30 يوما للوصول إلى تسوية بشأن الأضرار التي تسبب فيها مشجعوه. وفي السياق، عوقب نادي فينورد الهولندي بغرامة قيمتها 48 ألف أورو مع منعه من بيع التذاكر لمشجعيه في مباراة واحدة خارج أرضه، إلى جانب تحديد فترة متابعة له لمدة عامين، وذلك بسبب قيام مشجعيه بإطلاق الألعاب النارية وإلقاء المقذوفات إلى أرضية الملعب خلال المباراة أمام سلافيا براغ. وجرى إلزام فينورد أيضا بتعويض نادي سلافيا براغ عن الأضرار. كما عوقب ناديا ليغيا وارسو وبروندبي أيضا بإغلاق جزئي للمدرجات، كما سيخوض نادي الكمار الهولندي مباراته المقبلة خارج ملعبه دون جماهير، بسبب مخالفات في مبارياته الأخيرة.
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن فرض عقوبات على بعض الأندية في مباراياتهم المقبلة بالدوري الأوروبي بسبب سلوك الجماهير.
وقال "يويفا" على موقعه الرسمي إنه سيتم غلق المدرجات الخاصة بمشجعي فريق آينتراخت فرانكفورت في المباراة المقبلة على ملعبه، والتي ستكون في ثمن نهائي البطولة الأوروبية، بعدما قام مشجعوه بإطلاق ألعاب نارية خلال مباراة أنتويرب البلجيكي بدور المجموعات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعوقب النادي بغرامة مالية قيمتها 30 ألف أورو (34 ألف دولار).
وعوقب أنتويرب أيضا بغرامة مالية مماثلة، بالإضافة إلى أنه لن يكون بإمكانه بيع تذاكر لمشجعيه في المباراة المقبلة خارج ملعبه "بسبب إطلاق الألعاب النارية وإلقاء المقذوفات، والفوضى من جانب جماهيره وأعمال تخريبية".
وألزم "يويفا" نادي أنتويرب بالتواصل مع آينتراخت فرانكفورت خلال 30 يوما للوصول إلى تسوية بشأن الأضرار التي تسبب فيها مشجعوه.
وذكر "يويفا" أن مشجعا تعرض لإصابات خطيرة بسبب الألعاب النارية التي أطلقها مشجع لفريق أنتويرب، جرى التعرف عليه، طبقا لما ذكرته الشرطة في فرانكفورت، كما تعرض عدة أفراد أمن في الملعب لإصابات بسبب الألعاب النارية.
وفي السياق، عوقب نادي فينورد الهولندي بغرامة قيمتها 48 ألف أورو مع منعه من بيع التذاكر لمشجعيه في مباراة واحدة خارج أرضه، إلى جانب تحديد فترة متابعة له لمدة عامين، وذلك بسبب قيام مشجعيه بإطلاق الألعاب النارية وإلقاء المقذوفات إلى أرضية الملعب خلال المباراة أمام سلافيا براغ.
وجرى إلزام فينورد أيضا بتعويض نادي سلافيا براغ عن الأضرار.
كما عوقب ناديا ليغيا وارسو وبروندبي أيضا بإغلاق جزئي للمدرجات، كما سيخوض نادي الكمار الهولندي مباراته المقبلة خارج ملعبه دون جماهير، بسبب مخالفات في مبارياته الأخيرة.