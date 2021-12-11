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https://arabic.sputniknews.com/20211211/-أمريكية-تدخل-نهر-نياجارا-بسيارتها-والتحقيقات-تتحدث-عن-انتحار-متعمد-فيديو-1053798257.html
أمريكية تدخل نهر نياجارا بسيارتها والتحقيقات تتحدث عن انتحار متعمد... فيديو
أمريكية تدخل نهر نياجارا بسيارتها والتحقيقات تتحدث عن انتحار متعمد... فيديو
أكد مكتب التحقيق الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية أن امرأة لقيت حتفها بعد أن دخلت بسيارتها عمدا نهر نياجارا يوم الأربعاء الماضي. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T06:54+0000
2021-12-11T07:19+0000
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وقال كريستوفر رولا نقيب شرطة ولاية نيويورك بارك: "في هذه المرحلة من التحقيق، يبدو أن الدخول إلى المياه كان عملاً متعمدًا"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.بعد النزول في الماء، استقرت السيارة على بعد 40 مترا فقط من شلالات نياجارا الشاهقة، بحسب الصحيفة.وفور وقوع الحادث المروع، بدأت عملية الإنقاذ وتم تصويرها بالكامل من قبل خفر السواحل، حيث تم إنزال غواص من مروحية لمحاولة إنقاذ المرأة.وقال تقرير مكتب التحقيق إن السيارة ظلت في النهر، وهي تقترب شيئا ما من حافة الشلال، دون أن تتمكن السلطات من انتشالها.
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مجتمع, نادي الفيديو

أمريكية تدخل نهر نياجارا بسيارتها والتحقيقات تتحدث عن انتحار متعمد... فيديو

06:54 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 07:19 GMT 11.12.2021)
© liteشلالات نياجرا، الولايات المتحدة
شلالات نياجرا، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© lite
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أكد مكتب التحقيق الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية أن امرأة لقيت حتفها بعد أن دخلت بسيارتها عمدا نهر نياجارا يوم الأربعاء الماضي.
وقال كريستوفر رولا نقيب شرطة ولاية نيويورك بارك: "في هذه المرحلة من التحقيق، يبدو أن الدخول إلى المياه كان عملاً متعمدًا"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
بعد النزول في الماء، استقرت السيارة على بعد 40 مترا فقط من شلالات نياجارا الشاهقة، بحسب الصحيفة.
وفور وقوع الحادث المروع، بدأت عملية الإنقاذ وتم تصويرها بالكامل من قبل خفر السواحل، حيث تم إنزال غواص من مروحية لمحاولة إنقاذ المرأة.
وقال تقرير مكتب التحقيق إن السيارة ظلت في النهر، وهي تقترب شيئا ما من حافة الشلال، دون أن تتمكن السلطات من انتشالها.
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