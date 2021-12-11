السلطات السورية تحبط عملية تهريب شحنة مخدرات إلى الأردن

وقال مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا، إن الكميات التي تم ضبطها تضم عشرات الكيلو غرامات من مادة الحشيش المخدر ومئات آلاف الحبوب المخدرة من مادة الكتباغون، كانت في طريقها إلى الحدود السورية الأردنية.وأضاف المصدر أن العملية تم إحباطها في المناطق الريفية الممتدة بين ريفي درعا الشرقي والسويداء الجنوبي الغربي المحاذيين للشريط الحدودي.وكشف المصدر عن إلقاء القبض على عدد من المهربين المتورطين في الشحنة بعد ملاحقتهم في المنطقة، لافتا إلى أهمية تعاون الأهالي والمجتمع المحلي في تقديم أي معلومات للجهات الأمنية حول عمليات التهريب والاتجار بالمخدرات بما يسهل العمل على تقليص هذه التجارة التي تتداعى أضرارها بشكل خطير على جميع المجتمعات.يذكر أن منطقة الجنوب السوري تشهد بين الحين والآخر العديد من محاولات التهريب للمواد المخدرة والتي غالبا ما يتم إحباطها من قبل الجهات المختصة.وخلال الآونة الأخيرة، نشطت تهريب المخدرات في محافظة درعا التي شهدت العديد من عمليات التهريب والاتجار، نظرا لقرب المحافظة من الحدود الأردنية.وتشير المصادر الرسمية إلى أن العديد من تجار ومروجي المخدرات يعملون على نشر هذه الآفة بين جيل الشباب لا سيما المراهقين منهم، وبشكل خاص في قرى وأرياف المحافظة، الأمر الذي يتطلب حرصا ووعيا كبيرين من قبل المجتمع المحلي بضرورةِ الإبلاغ عن أي حالات تعاطي أو إتجار للمواد المخدرة.
أحبطت الأجهزة الأمنية السورية العاملة في المنطقة الجنوبية، محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة باتجاه الأراضي الأردنية.
وقال مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا، إن الكميات التي تم ضبطها تضم عشرات الكيلو غرامات من مادة الحشيش المخدر ومئات آلاف الحبوب المخدرة من مادة الكتباغون، كانت في طريقها إلى الحدود السورية الأردنية.
وأضاف المصدر أن العملية تم إحباطها في المناطق الريفية الممتدة بين ريفي درعا الشرقي والسويداء الجنوبي الغربي المحاذيين للشريط الحدودي.
وكشف المصدر عن إلقاء القبض على عدد من المهربين المتورطين في الشحنة بعد ملاحقتهم في المنطقة، لافتا إلى أهمية تعاون الأهالي والمجتمع المحلي في تقديم أي معلومات للجهات الأمنية حول عمليات التهريب والاتجار بالمخدرات بما يسهل العمل على تقليص هذه التجارة التي تتداعى أضرارها بشكل خطير على جميع المجتمعات.
هذا وكانت الجهات المختصة العاملة على أحد الحواجز العسكرية في ريف درعا الشمالي، تمكنت في الرابع من شهر تشرين الثاني الماضي من إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات ضمن سيارة متجهة إلى محافظة السويداء والحدود الأردنية، وتضم 531 كيس حشيش كانت موضوعة ضمن صندوق السيارة ومخفية بطبقة من الحديد خلف السيارة ويقدر وزنها بحوالي 133 كغ بوزن 250 غرام للكيس الواحد.
يذكر أن منطقة الجنوب السوري تشهد بين الحين والآخر العديد من محاولات التهريب للمواد المخدرة والتي غالبا ما يتم إحباطها من قبل الجهات المختصة.
وخلال الآونة الأخيرة، نشطت تهريب المخدرات في محافظة درعا التي شهدت العديد من عمليات التهريب والاتجار، نظرا لقرب المحافظة من الحدود الأردنية.
وتشير المصادر الرسمية إلى أن العديد من تجار ومروجي المخدرات يعملون على نشر هذه الآفة بين جيل الشباب لا سيما المراهقين منهم، وبشكل خاص في قرى وأرياف المحافظة، الأمر الذي يتطلب حرصا ووعيا كبيرين من قبل المجتمع المحلي بضرورةِ الإبلاغ عن أي حالات تعاطي أو إتجار للمواد المخدرة.