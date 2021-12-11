https://arabic.sputniknews.com/20211211/-حكومة-دبي-تصبح-أول-حكومة-لا-ورقية-في-العالم-1053811711.html

‎ ‎حكومة دبي تصبح أول حكومة "لا ورقية" في العالم

‎ ‎حكومة دبي تصبح أول حكومة "لا ورقية" في العالم

أصبحت حكومة إمارة دبي الخليجية، اليوم السبت، أول حكومة لا ورقية في ‏العالم.‏ 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T13:04+0000

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أعلن عن ذلك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.وكتب ولي عهد دبي إنه "يفخر بأن نعلن أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم".وأضاف الشيخ حمدان بن محمد في تغريدة أخرى له أن "هذا الإنجاز يكرّس تنافسية دبي العالمية كعاصمة رقمية رائدة، ونموذج يحتذى في مجال تطوير آليات العمل الحكومي لإسعاد المتعاملين"، مؤكدا أن حكومة دبي مستعدة لتجربة رقمية متكاملة في مختلف دوائرها الحكومية.وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن في شهر يونيو/ حزيران الماضي، عن إصداراه قانونا بإنشاء هيئة دبي الرقمية، التي أشار إلى أن وظيفتها ستكون رقمنة الحياة في دبي وليس فقط رقمنة خدمات حكومتها، بحسب تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.وأوضح ابن راشد أن الهيئة الجديدة يلحق بها حكومة دبي الذكية ودائرة دبي الذكية ومؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للإحصاء ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وسيكون مديرها الجديد أحد أعضاء فريقه، وهو حمد المنصوري.

https://arabic.sputniknews.com/20211128/محمد-بن-راشد-يؤكد-أن-أحد-الملفات-سيكون-ضمن-متابعته-الشخصية-1053349542.html

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