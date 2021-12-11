تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211211/-حكومة-دبي-تصبح-أول-حكومة-لا-ورقية-في-العالم-1053811711.html
‎ ‎حكومة دبي تصبح أول حكومة "لا ورقية" في العالم
‎ ‎حكومة دبي تصبح أول حكومة "لا ورقية" في العالم
أصبحت حكومة إمارة دبي الخليجية، اليوم السبت، أول حكومة لا ورقية في ‏العالم.‏ 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T13:04+0000
2021-12-11T13:04+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103669/23/1036692358_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cb8db7bf42601cc46af2e2a9be50d27.jpg
أعلن عن ذلك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.وكتب ولي عهد دبي إنه "يفخر بأن نعلن أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم".وأضاف الشيخ حمدان بن محمد في تغريدة أخرى له أن "هذا الإنجاز يكرّس تنافسية دبي العالمية كعاصمة رقمية رائدة، ونموذج يحتذى في مجال تطوير آليات العمل الحكومي لإسعاد المتعاملين"، مؤكدا أن حكومة دبي مستعدة لتجربة رقمية متكاملة في مختلف دوائرها الحكومية.وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن في شهر يونيو/ حزيران الماضي، عن إصداراه قانونا بإنشاء هيئة دبي الرقمية، التي أشار إلى أن وظيفتها ستكون رقمنة الحياة في دبي وليس فقط رقمنة خدمات حكومتها، بحسب تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.وأوضح ابن راشد أن الهيئة الجديدة يلحق بها حكومة دبي الذكية ودائرة دبي الذكية ومؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للإحصاء ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وسيكون مديرها الجديد أحد أعضاء فريقه، وهو حمد المنصوري.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/محمد-بن-راشد-يؤكد-أن-أحد-الملفات-سيكون-ضمن-متابعته-الشخصية-1053349542.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103669/23/1036692358_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_ab07747fca866c17004231e12b0700dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

‎ ‎حكومة دبي تصبح أول حكومة "لا ورقية" في العالم

13:04 GMT 11.12.2021
© AFP 2021 / Giuseppe Cacaceبرج خليفة في دبي
برج خليفة في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
برج خليفة في دبي
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
تابعنا عبر
أصبحت حكومة إمارة دبي الخليجية، اليوم السبت، أول حكومة لا ورقية في ‏العالم.‏
أعلن عن ذلك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
وكتب ولي عهد دبي إنه "يفخر بأن نعلن أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم".
وتابع مشيرا إلى أن "حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه بأن يتم إنجاز كل معاملات حكومة دبي دون أن يحتاج المتعامل معها لأي ورقة".
وأضاف الشيخ حمدان بن محمد في تغريدة أخرى له أن "هذا الإنجاز يكرّس تنافسية دبي العالمية كعاصمة رقمية رائدة، ونموذج يحتذى في مجال تطوير آليات العمل الحكومي لإسعاد المتعاملين"، مؤكدا أن حكومة دبي مستعدة لتجربة رقمية متكاملة في مختلف دوائرها الحكومية.
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
محمد بن راشد يؤكد أن أحد الملفات سيكون ضمن متابعته الشخصية
28 نوفمبر, 09:45 GMT
وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن في شهر يونيو/ حزيران الماضي، عن إصداراه قانونا بإنشاء هيئة دبي الرقمية، التي أشار إلى أن وظيفتها ستكون رقمنة الحياة في دبي وليس فقط رقمنة خدمات حكومتها، بحسب تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
وأوضح ابن راشد أن الهيئة الجديدة يلحق بها حكومة دبي الذكية ودائرة دبي الذكية ومؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للإحصاء ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وسيكون مديرها الجديد أحد أعضاء فريقه، وهو حمد المنصوري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:58 GMTزمن العبودية لم يول... أهالي يبيعون أطفالهم من الفقر في اليمن.
13:54 GMT"خلاف البويضات".. شيرين تكشف للجمهور أمرا صادما حرمها الإنجاب من حسام حبيب.. فيديو
13:54 GMTمجموعة "إفكو" الروسية تستهدف منطقة الشرق الأوسط.. والإمارات في المقدمة
13:53 GMTأول قياس مباشر لتفاعل سوبرنوفا في بيئة معملية.. جزيئات نانوية ذكية قابلة للتحويل
13:45 GMTترامب يؤكد أن خطابه الذي دعا فيه أنصاره للقتال "مثل الجحيم" في هجوم الكابيتول كان "مهدئا لهم بشدة"‏
13:37 GMTهل يحسم الاتفاق النووي مع إيران التوترات في الشرق الأوسط؟
13:35 GMTمباحثات فيينا النووية تتقدم بشكل "منطقي"... باريس تقرر فتح أرشيفها الخاص بحرب التحرير الجزائرية
13:35 GMTشيرين عبد الوهاب تكشف لأول مرة أنها فكرت في الانتحار وتحكي مأساة سنوات العذاب... فيديو
13:33 GMTمايسترو مؤيد الخالدي ينشرالموسيقى العربية الأصيلة في أصقاع الأرض
13:30 GMTتبون: مظاهرات 11 ديسمبر أثبتت قوة الثورة الجزائرية ومنهجيتها
13:27 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 190 مسلحا من "أنصار الله" وتدمير آليات عسكرية لها في مأرب
13:25 GMTالإفراج عن موظفين بالصليب الأحمر بعد اختطافهما في الكونغو
13:24 GMTقرش ضخم يبكي كمحارب مصاب خرج من معركة خاسرة... فيديو
13:22 GMTهل ينجح "الخيار الثالث" الذي يطرحه الاتحاد التونسي للشغل في دفع الحوار الوطني
13:15 GMTارتفاع أسعار الذهب في مصر
13:15 GMTالأساطيل النووية المدنية الروسية... مستقبل مشرق لماض عظيم... فيديو
13:04 GMT‎ ‎حكومة دبي تصبح أول حكومة "لا ورقية" في العالم
12:59 GMTمدرب مانشستر يونايتد: لا فائدة من إقناع بوغبا بالبقاء في الفريق
12:58 GMTخبير اقتصادي: لبنان الرسمي مرحب بالمشروع الروسي لكن العبرة في التنفيذ
12:51 GMTتقرير عسكري: القيادة الجوية الأمريكية تتمسك بالقاذفات القديمة خوفا من خسارتها