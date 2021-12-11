حكومة دبي تصبح أول حكومة "لا ورقية" في العالم
© AFP 2021 / Giuseppe Cacaceبرج خليفة في دبي
برج خليفة في دبي
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
أصبحت حكومة إمارة دبي الخليجية، اليوم السبت، أول حكومة لا ورقية في العالم.
أعلن عن ذلك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
وكتب ولي عهد دبي إنه "يفخر بأن نعلن أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم".
فخور بأن نعلن أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم … صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه بأن يتم انجاز كل معاملات حكومة دبي بدون أن يحتاج المتعامل معنا لأي ورقة. pic.twitter.com/v62vFrglKD— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) December 11, 2021
وتابع مشيرا إلى أن "حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه بأن يتم إنجاز كل معاملات حكومة دبي دون أن يحتاج المتعامل معها لأي ورقة".
هذا الإنجاز يكرّس تنافسية دبي العالمية كعاصمة رقمية رائدة ونموذج يحتذى في مجال تطوير آليات العمل الحكومي لإسعاد المتعاملين … ونحن مستعدون لتجربة رقمية متكاملة في مختلف دوائرنا الحكومية.— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) December 11, 2021
وأضاف الشيخ حمدان بن محمد في تغريدة أخرى له أن "هذا الإنجاز يكرّس تنافسية دبي العالمية كعاصمة رقمية رائدة، ونموذج يحتذى في مجال تطوير آليات العمل الحكومي لإسعاد المتعاملين"، مؤكدا أن حكومة دبي مستعدة لتجربة رقمية متكاملة في مختلف دوائرها الحكومية.
28 نوفمبر, 09:45 GMT
وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن في شهر يونيو/ حزيران الماضي، عن إصداراه قانونا بإنشاء هيئة دبي الرقمية، التي أشار إلى أن وظيفتها ستكون رقمنة الحياة في دبي وليس فقط رقمنة خدمات حكومتها، بحسب تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
وأوضح ابن راشد أن الهيئة الجديدة يلحق بها حكومة دبي الذكية ودائرة دبي الذكية ومؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للإحصاء ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وسيكون مديرها الجديد أحد أعضاء فريقه، وهو حمد المنصوري.