تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
حركة "حماس" تبين سبب الانفجار الذي وقع في مخيم برج الشمالي جنوبي لبنان
https://arabic.sputniknews.com/20211211/-وفد-روسي-يعرض-على-لبنان-إنشاء-مصفاة-للنفط-بـ-15-مليار-دولار-1053799904.html
وفد روسي يعرض على لبنان إنشاء مصفاة للنفط بـ 1.5 مليار دولار
وفد روسي يعرض على لبنان إنشاء مصفاة للنفط بـ 1.5 مليار دولار
تسلم وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، يوم أمس الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأول، عرضا روسيا للاستثمار عبر إنشاء مصفاة للنفط في الزهراني جنوبي لبنان بقيمة... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T10:57+0000
2021-12-11T10:57+0000
العالم العربي
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1053799494_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f2a28b035c44080b568d10d744f6fc7a.jpg
واجتمع الوفد الروسي الذي يضم رئيس شركة "بلوك سيرفيس" ميخائيل إيفانوف وعدد من التقنيين والسفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف مع وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض حيث تم مناقشة المشروع وتسليم الوزارة الدراسة والأرقام.وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض أنه "طرح اليوم من قبل شركة روسية جاء بها السفير الروسي في لبنان ألكساندر روداكوف، عرضا اوليا ومبدأيا لإعادة تأهيل وإنشاء محطة تكرير النفط في جنوب لبنان".وأضاف أن شركة "بلوك سيرفيس" قامت بدراسة المشروع وارتأت أنه من الممكن إعادة إنشاء محطة التكرير بما يسمح بتكرير النفط.وأضاف أن "الشركة اقترحت استجرار النفط الخام من روسيا او الإمارات وعمان لإنتاج عدد من المحروقات التي بحاجة لها لبنان وسوق المنطقة كالبنزين والمازوت والغاز الطبيعي والغاز الذي يستعمل في المنازل".وقال الخبير الاقتصادي حسن مقلد، الذي حضر الاجتماع، لـ "سبوتنيك" إن "المشروع بالصيغة المبدئية التي كانت مطروحة يقدر بمليار ونصف مليار دولار ولكن مع بعض التعديلات التي من الممكن أن تطرأ من الممكن أن يصل الى ملياري دولار، مضيفا أن الشركة قادمة ومعها كل التمويل".وعن أهمية المشروع قال مقلد أنه "يؤمن كل حاجة لبنان من المشتقات النفطية والغاز بالإضافة إلى تصدير 100 ألف برميل إلى الخارج ولذلك انعكاساته الاقتصادية على ميزان المدفوعات أنه يخفف 3 مليار دولار ويؤمن إدخال عملة صعبة الى لبنان".بدوره، أشار السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، في حديث للصحفيين، إلى أن موضوع تنفيذ المشروع لا يزال في "بداية الطريق".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1053799494_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d78842702081eebbccd019d387be0dee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا

وفد روسي يعرض على لبنان إنشاء مصفاة للنفط بـ 1.5 مليار دولار

10:57 GMT 11.12.2021
وفد روسي يعرض على لبنان إنشاء مصفاة للنفط بملياري دولار
 وفد روسي يعرض على لبنان إنشاء مصفاة للنفط بملياري دولار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
تابعنا عبر
تسلم وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، يوم أمس الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأول، عرضا روسيا للاستثمار عبر إنشاء مصفاة للنفط في الزهراني جنوبي لبنان بقيمة تتعدى المليار ونصف المليار دولار.
واجتمع الوفد الروسي الذي يضم رئيس شركة "بلوك سيرفيس" ميخائيل إيفانوف وعدد من التقنيين والسفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف مع وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض حيث تم مناقشة المشروع وتسليم الوزارة الدراسة والأرقام.
وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض أنه "طرح اليوم من قبل شركة روسية جاء بها السفير الروسي في لبنان ألكساندر روداكوف، عرضا اوليا ومبدأيا لإعادة تأهيل وإنشاء محطة تكرير النفط في جنوب لبنان".
 وفد روسي يعرض على لبنان إنشاء مصفاة للنفط بملياري دولار - سبوتنيك عربي
1/1
1/1
وأضاف أن شركة "بلوك سيرفيس" قامت بدراسة المشروع وارتأت أنه من الممكن إعادة إنشاء محطة التكرير بما يسمح بتكرير النفط.
 وفد روسي يعرض على لبنان إنشاء مصفاة للنفط بملياري دولار - سبوتنيك عربي
1/1
1/1
وأضاف أن "الشركة اقترحت استجرار النفط الخام من روسيا او الإمارات وعمان لإنتاج عدد من المحروقات التي بحاجة لها لبنان وسوق المنطقة كالبنزين والمازوت والغاز الطبيعي والغاز الذي يستعمل في المنازل".
 وفد روسي يعرض على لبنان إنشاء مصفاة للنفط بملياري دولار - سبوتنيك عربي
1/1
1/1
وقال الخبير الاقتصادي حسن مقلد، الذي حضر الاجتماع، لـ "سبوتنيك" إن "المشروع بالصيغة المبدئية التي كانت مطروحة يقدر بمليار ونصف مليار دولار ولكن مع بعض التعديلات التي من الممكن أن تطرأ من الممكن أن يصل الى ملياري دولار، مضيفا أن الشركة قادمة ومعها كل التمويل".
 وفد روسي يعرض على لبنان إنشاء مصفاة للنفط بملياري دولار - سبوتنيك عربي
1/1
1/1
وعن أهمية المشروع قال مقلد أنه "يؤمن كل حاجة لبنان من المشتقات النفطية والغاز بالإضافة إلى تصدير 100 ألف برميل إلى الخارج ولذلك انعكاساته الاقتصادية على ميزان المدفوعات أنه يخفف 3 مليار دولار ويؤمن إدخال عملة صعبة الى لبنان".
 وفد روسي يعرض على لبنان إنشاء مصفاة للنفط بملياري دولار - سبوتنيك عربي
1/1
1/1
بدوره، أشار السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، في حديث للصحفيين، إلى أن موضوع تنفيذ المشروع لا يزال في "بداية الطريق".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:28 GMTمحادثات بريطانية ألمانية حول مواجهة "العدوان الروسي" على أوكرانيا
12:26 GMTحركة "حماس" تبين سبب الانفجار الذي وقع في مخيم برج الشمالي جنوبي لبنان
12:19 GMTأمين عام جبهة التحرير الفلسطينية ينتقد رفض حماس مشاركة غزة في الانتخابات المحلية
12:13 GMTصحيفة: المصري محمد النني على رادار نيوكاسل الإنكليزي
12:13 GMTبغداد بونجاح يرشح منتخبين للفوز بكأس العرب
12:09 GMTإنستغرام يعيد طرح ميزة بعد توقفها لـ 5 سنوات
12:07 GMTشاب يقطع رأس أخته الحامل بمساعدة أمه لأنها تزوجت من تحبه... صورة
12:01 GMTالاتحاد الأوروبي يلغي مباراة هامة بسبب تفشي كورونا ضمن صفوف فريق إنكليزي
11:52 GMTالزيودي لـ"سبوتنيك": الإمارات تستحوذ على نحو 90% من الاستثمارات الروسية في المنطقة
11:51 GMTالملك سلمان يوجه دعوة إلى السعوديين والمقيمين في كافة أنحاء المملكة استعدادا للاثنين المقبل
11:42 GMTالبحرين ترصد أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون
11:41 GMTالإمارات تفتتح ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا في القاهرة
11:40 GMTوزير التجارة الخارجية الإماراتي: نعتزم رفع التبادل التجاري مع روسيا إلى 20 مليار دولار
11:39 GMTأخطبوط يتخفى من غواص بمهارة فائقة... فيديو
11:39 GMTالسعودية تشهد غدا حدثا هو الأول من نوعه منذ أكثر من 70000 عام
11:36 GMTاليونان تشعل صراع المنافسة بين فرنسا وأمريكا على بيع الأسلحة
11:32 GMTتركيا تجري اختبارا عسكريا ناجحا هو الأول من نوعه عالميا... صور
11:28 GMTأمريكا تعلق على وفاة إمرأة مصابة بألزهايمر إثر تناولها دواء مثيرا للجدل
11:26 GMTصحيفة: إيران تراهن على قوة اقتصادها لتحمل العقوبات الاقتصادية
11:20 GMTاختتام فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة 4"... فيديو