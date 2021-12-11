https://arabic.sputniknews.com/20211211/-وفد-روسي-يعرض-على-لبنان-إنشاء-مصفاة-للنفط-بـ-15-مليار-دولار-1053799904.html

وفد روسي يعرض على لبنان إنشاء مصفاة للنفط بـ 1.5 مليار دولار

وفد روسي يعرض على لبنان إنشاء مصفاة للنفط بـ 1.5 مليار دولار

تسلم وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، يوم أمس الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأول، عرضا روسيا للاستثمار عبر إنشاء مصفاة للنفط في الزهراني جنوبي لبنان بقيمة... 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T10:57+0000

2021-12-11T10:57+0000

2021-12-11T10:57+0000

العالم العربي

روسيا

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واجتمع الوفد الروسي الذي يضم رئيس شركة "بلوك سيرفيس" ميخائيل إيفانوف وعدد من التقنيين والسفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف مع وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض حيث تم مناقشة المشروع وتسليم الوزارة الدراسة والأرقام.وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض أنه "طرح اليوم من قبل شركة روسية جاء بها السفير الروسي في لبنان ألكساندر روداكوف، عرضا اوليا ومبدأيا لإعادة تأهيل وإنشاء محطة تكرير النفط في جنوب لبنان".وأضاف أن شركة "بلوك سيرفيس" قامت بدراسة المشروع وارتأت أنه من الممكن إعادة إنشاء محطة التكرير بما يسمح بتكرير النفط.وأضاف أن "الشركة اقترحت استجرار النفط الخام من روسيا او الإمارات وعمان لإنتاج عدد من المحروقات التي بحاجة لها لبنان وسوق المنطقة كالبنزين والمازوت والغاز الطبيعي والغاز الذي يستعمل في المنازل".وقال الخبير الاقتصادي حسن مقلد، الذي حضر الاجتماع، لـ "سبوتنيك" إن "المشروع بالصيغة المبدئية التي كانت مطروحة يقدر بمليار ونصف مليار دولار ولكن مع بعض التعديلات التي من الممكن أن تطرأ من الممكن أن يصل الى ملياري دولار، مضيفا أن الشركة قادمة ومعها كل التمويل".وعن أهمية المشروع قال مقلد أنه "يؤمن كل حاجة لبنان من المشتقات النفطية والغاز بالإضافة إلى تصدير 100 ألف برميل إلى الخارج ولذلك انعكاساته الاقتصادية على ميزان المدفوعات أنه يخفف 3 مليار دولار ويؤمن إدخال عملة صعبة الى لبنان".بدوره، أشار السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، في حديث للصحفيين، إلى أن موضوع تنفيذ المشروع لا يزال في "بداية الطريق".

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العالم العربي, روسيا