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https://arabic.sputniknews.com/20211212/آلاف-الأتراك-يتظاهرون-وسط-إسطنبول-ضد-غلاء-الأسعار-ويطالبون-الحكومة-بالاستقالة-1053846336.html
آلاف الأتراك يتظاهرون وسط إسطنبول ضد غلاء الأسعار ويطالبون الحكومة بالاستقالة... فيديو
آلاف الأتراك يتظاهرون وسط إسطنبول ضد غلاء الأسعار ويطالبون الحكومة بالاستقالة... فيديو
تظاهر آلاف الأتراك، اليوم الأحد، وسط مدينة إسطنبول احتجاجا على غلاء الأسعار والفقر، وتنديدا بالسياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان مطالبينها... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T12:29+0000
2021-12-12T12:43+0000
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أنطاكيا – سبوتنيك. وخرجت المظاهرة التي شارك فيها آلاف الأتراك بدعوة من اتحاد نقابات العمال الثوريين تحت شعار "يكفي .. نريد لقمة العيش" مرددين شعارات مثل "نريد أن نحيا حياة إنسانية"، و"الإنصاف في الدخل والضريبة".وندد المتظاهرون بسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية التي تسببت بزيادة الفقر والبطالة في تركيا، داعين الحكومة للاستقالة.وطالب المتظاهرون، برفع الحد الأدنى للأجور من 3 ألاف و577 ليرة تركية (ما يعادل 257 دولار أمريكي) إلى 5 آلاف و200 ليرة (374 دولار).وانخفض سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية بسبب سياسة الرئيس التركي الاقتصادية الهادفة إلى خفض أسعار الفائدة.ويرى اقتصاديون أن سياسة إردوغان الاقتصادية لن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد أو خفض التضخم الذي وصل إلى 20 بالمئة.
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آلاف الأتراك يتظاهرون وسط إسطنبول ضد غلاء الأسعار ويطالبون الحكومة بالاستقالة... فيديو

12:29 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 12:43 GMT 12.12.2021)
© Sputnik . Burcu Okutanآلاف الأتراك يتظاهرون وسط إسطنبول ضد غلاء الأسعار ويطالبون الحكومة بالاستقالة
آلاف الأتراك يتظاهرون وسط إسطنبول ضد غلاء الأسعار ويطالبون الحكومة بالاستقالة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . Burcu Okutan
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تظاهر آلاف الأتراك، اليوم الأحد، وسط مدينة إسطنبول احتجاجا على غلاء الأسعار والفقر، وتنديدا بالسياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان مطالبينها بالاستقالة.
أنطاكيا – سبوتنيك. وخرجت المظاهرة التي شارك فيها آلاف الأتراك بدعوة من اتحاد نقابات العمال الثوريين تحت شعار "يكفي .. نريد لقمة العيش" مرددين شعارات مثل "نريد أن نحيا حياة إنسانية"، و"الإنصاف في الدخل والضريبة".
وندد المتظاهرون بسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية التي تسببت بزيادة الفقر والبطالة في تركيا، داعين الحكومة للاستقالة.
وطالب المتظاهرون، برفع الحد الأدنى للأجور من 3 ألاف و577 ليرة تركية (ما يعادل 257 دولار أمريكي) إلى 5 آلاف و200 ليرة (374 دولار).
وانخفض سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية بسبب سياسة الرئيس التركي الاقتصادية الهادفة إلى خفض أسعار الفائدة.
ويرى اقتصاديون أن سياسة إردوغان الاقتصادية لن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد أو خفض التضخم الذي وصل إلى 20 بالمئة.
وأدت الإجراءات إلى تضرر قطاع كبير من الشعب التركي مع ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، وبينها ما وصلت نسبة ارتفاعه إلى 100 بالمئة.
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