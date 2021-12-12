أكبر طائرة في العالم تقذف طائرة أخرى أسرع من الصوت في السماء... صور وفيديو

وقال الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في شركة، زاكاري كريفور، إن الطائرة المدعمة بستة محركات، والتي يطلق عليها اسم "Roc"، يمكن أن تبدأ رحلاتها التجريبية في أقرب وقت في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، استعدادًا لإطلاق طائرات اختبار تفوق سرعتها سرعة الصوت ذاتية القيادة في وقت لاحق في عام 2022.وبحسب موقع "flyingmag"، فقد تم تصميم الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت للطيران بسرعة تصل إلى خمسة أضعاف سرعة الصوت على الأقل.وتوفر الشركة، بناء على العقد الجديد وبسبب "التهديدات"، دعما للجيش الأمريكي في مجال البحوث وإلى وكالة الدفاع الصاروخي التابعة للبنتاغون لمساعدة العلماء على فهم كيفية التعامل مع التهديدات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت واعتراضها.وبحسب كريفور، فإن الطائرة الجديدة المستقلة والتي تحمل اسم "Talon-A" المطورة من قبل " Stratolaunch"، ستساعد مهندسي الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في تطوير مجموعة حلول "لمواجهة هذا التهديد المتزايد من المنافسين النظراء مثل الصين".وتطير الطائرة الضخمة "Roc"، على ارتفاعات مشابهة لارتفاعات الطائرات التجارية، تزيد عن 50 ألف قدم، حيث تكون ظروف إجراء التجارب فرط صوتية مثالية، وتستطيع الطائرة حمل طائرة صغيرة من طراز "Talon-A" المصممة لتكون قادرة على تعديل مسار الرحلة بناءً على المهمة.ومن المقرر أن تبدأ اختبارات الطيران الأولى لطراز "Talon-A" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت العام المقبل.
أعلنت شركة "ستراتولونش"، المالكة لأكبر طائرة في العالم، عن إبرامها عقدا جديدا مع الجيش الأمريكي للمساعدة في تطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وقال الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في شركة، زاكاري كريفور، إن الطائرة المدعمة بستة محركات، والتي يطلق عليها اسم "Roc"، يمكن أن تبدأ رحلاتها التجريبية في أقرب وقت في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، استعدادًا لإطلاق طائرات اختبار تفوق سرعتها سرعة الصوت ذاتية القيادة في وقت لاحق في عام 2022.
وبحسب موقع "flyingmag"، فقد تم تصميم الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت للطيران بسرعة تصل إلى خمسة أضعاف سرعة الصوت على الأقل.
وتوفر الشركة، بناء على العقد الجديد وبسبب "التهديدات"، دعما للجيش الأمريكي في مجال البحوث وإلى وكالة الدفاع الصاروخي التابعة للبنتاغون لمساعدة العلماء على فهم كيفية التعامل مع التهديدات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت واعتراضها.
The company of Paul Allen, co-founder of Microsoft, prepares a laboratory ship that looks like the future.
Talon-A, the hypersonic plane that will reach 7,500 km / h. His company Stratolaunch aims to have the first Talon-A ready by 2023. pic.twitter.com/NlgoWXOrpF
وبحسب كريفور، فإن الطائرة الجديدة المستقلة والتي تحمل اسم "Talon-A" المطورة من قبل " Stratolaunch"، ستساعد مهندسي الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في تطوير مجموعة حلول "لمواجهة هذا التهديد المتزايد من المنافسين النظراء مثل الصين".
وتطير الطائرة الضخمة "Roc"، على ارتفاعات مشابهة لارتفاعات الطائرات التجارية، تزيد عن 50 ألف قدم، حيث تكون ظروف إجراء التجارب فرط صوتية مثالية، وتستطيع الطائرة حمل طائرة صغيرة من طراز "Talon-A" المصممة لتكون قادرة على تعديل مسار الرحلة بناءً على المهمة.