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أكبر طائرة في العالم تقذف طائرة أخرى أسرع من الصوت في السماء... صور وفيديو
أكبر طائرة في العالم تقذف طائرة أخرى أسرع من الصوت في السماء... صور وفيديو
أعلنت شركة "ستراتولونش"، المالكة لأكبر طائرة في العالم، عن إبرامها عقدا جديدا مع الجيش الأمريكي للمساعدة في تطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T16:10+0000
2021-12-12T16:10+0000
مجتمع
رصد عسكري
العالم
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وقال الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في شركة، زاكاري كريفور، إن الطائرة المدعمة بستة محركات، والتي يطلق عليها اسم "Roc"، يمكن أن تبدأ رحلاتها التجريبية في أقرب وقت في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، استعدادًا لإطلاق طائرات اختبار تفوق سرعتها سرعة الصوت ذاتية القيادة في وقت لاحق في عام 2022.وبحسب موقع "flyingmag"، فقد تم تصميم الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت للطيران بسرعة تصل إلى خمسة أضعاف سرعة الصوت على الأقل.وتوفر الشركة، بناء على العقد الجديد وبسبب "التهديدات"، دعما للجيش الأمريكي في مجال البحوث وإلى وكالة الدفاع الصاروخي التابعة للبنتاغون لمساعدة العلماء على فهم كيفية التعامل مع التهديدات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت واعتراضها.وبحسب كريفور، فإن الطائرة الجديدة المستقلة والتي تحمل اسم "Talon-A" المطورة من قبل " Stratolaunch"، ستساعد مهندسي الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في تطوير مجموعة حلول "لمواجهة هذا التهديد المتزايد من المنافسين النظراء مثل الصين".وتطير الطائرة الضخمة "Roc"، على ارتفاعات مشابهة لارتفاعات الطائرات التجارية، تزيد عن 50 ألف قدم، حيث تكون ظروف إجراء التجارب فرط صوتية مثالية، وتستطيع الطائرة حمل طائرة صغيرة من طراز "Talon-A" المصممة لتكون قادرة على تعديل مسار الرحلة بناءً على المهمة.ومن المقرر أن تبدأ اختبارات الطيران الأولى لطراز "Talon-A" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت العام المقبل.
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مجتمع, رصد عسكري, العالم

أكبر طائرة في العالم تقذف طائرة أخرى أسرع من الصوت في السماء... صور وفيديو

16:10 GMT 12.12.2021
© Photo / U.S. Air Forceطائرة متخصصة أمريكية من طراز WC-135
طائرة متخصصة أمريكية من طراز WC-135 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Photo / U.S. Air Force
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أعلنت شركة "ستراتولونش"، المالكة لأكبر طائرة في العالم، عن إبرامها عقدا جديدا مع الجيش الأمريكي للمساعدة في تطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وقال الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في شركة، زاكاري كريفور، إن الطائرة المدعمة بستة محركات، والتي يطلق عليها اسم "Roc"، يمكن أن تبدأ رحلاتها التجريبية في أقرب وقت في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، استعدادًا لإطلاق طائرات اختبار تفوق سرعتها سرعة الصوت ذاتية القيادة في وقت لاحق في عام 2022.
وبحسب موقع "flyingmag"، فقد تم تصميم الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت للطيران بسرعة تصل إلى خمسة أضعاف سرعة الصوت على الأقل.
وتوفر الشركة، بناء على العقد الجديد وبسبب "التهديدات"، دعما للجيش الأمريكي في مجال البحوث وإلى وكالة الدفاع الصاروخي التابعة للبنتاغون لمساعدة العلماء على فهم كيفية التعامل مع التهديدات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت واعتراضها.
وبحسب كريفور، فإن الطائرة الجديدة المستقلة والتي تحمل اسم "Talon-A" المطورة من قبل " Stratolaunch"، ستساعد مهندسي الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في تطوير مجموعة حلول "لمواجهة هذا التهديد المتزايد من المنافسين النظراء مثل الصين".
وتطير الطائرة الضخمة "Roc"، على ارتفاعات مشابهة لارتفاعات الطائرات التجارية، تزيد عن 50 ألف قدم، حيث تكون ظروف إجراء التجارب فرط صوتية مثالية، وتستطيع الطائرة حمل طائرة صغيرة من طراز "Talon-A" المصممة لتكون قادرة على تعديل مسار الرحلة بناءً على المهمة.
ومن المقرر أن تبدأ اختبارات الطيران الأولى لطراز "Talon-A" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت العام المقبل.
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