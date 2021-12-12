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https://arabic.sputniknews.com/20211212/أهداف-مباراة-باريس-سان-جيرمان-وموناكو-في-ليلة-تألق-فيها-مبابي-فيديو-1053869185.html
أهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في ليلة تألق فيها مبابي.. فيديو
أهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في ليلة تألق فيها مبابي.. فيديو
واصل باريس سان جيرمان مسيرته نحو لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، عندما أحرز كيليان مبابي هدفين، ليقوده للفوز 2-صفر على ضيفه موناكو اليوم الأحد. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T23:14+0000
2021-12-12T23:14+0000
مبابي
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وافتتح مبابي التسجيل من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني بتسديدة متقنة في الشوط الأول ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 45 نقطة من 18 مباراة متقدما بفارق 13 نقطة على أولمبيك مرسيليا الذي يملك مباراة مؤجلة.وبقي موناكو، الذي انتصر في آخر مباراتين في الدوري بثلاثة أهداف في كل منهما، في المركز الثامن وله 26 نقطة.وهناك ستة أندية تتنافس على المركز الثاني ولا تفصل بينها سوى ست نقاط، حيث يحتل ستاد رين المركز الثالث برصيد 31 نقطة عقب خسارته 2-1 أمام ضيفه نيس صاحب المركز الرابع.مبابي عاشق كرة القدموقال مبابي الذي سجل هدفيه التاسع والعاشر في عشر مباريات ضد ناديه السابق، "ربما لم يكن الأداء رائعا لكننا حسمنا الأمور في الشوط الأول".وفي استاد بارك دي برينس، كاد سفيان ديوب أن يمنح موناكو التقدم بتسديدة ارتدت من جسد الحارس جيانلويجي دوناروما بعد دقيقتين.واحتاج صاحب الأرض إلى 12 دقيقة ليتقدم حيث حصل أنخيل دي ماريا على ركلة جزاء بعد تدخل من جبريل سيديبي ونفذها مبابي بنجاح.واعتمد باريس سان جيرمان على مبابي مجددا ليضاعف النتيجة بتسديدة في الزاوية البعيدة بعد تمريرة من دي ماريا، ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف في الدوري هذا الموسم.وخرج خوان بيرنات الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان، متأثرا بإصابة في الفخذ وشارك تيلو كيرر بدلا منه في الدقيقة 51.وأهدر ليونيل ميسي فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 71 عندما مرت تسديدته بجوار المرمى.وقبل عشر دقائق من النهاية أتيحت فرصة أخرى لميسي، لكنه أطاح بالكرة خارج الملعب ليستمر المستوى المتواضع نسبيا للاعب برشلونة السابق.وحصل موناكو على فرصتين لتقليص الفارق، لكن باريس سان جيرمان صمد ليحقق فوزه الأول في ثلاث مباريات في الدوري بعد تعادلين.
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مبابي

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في ليلة تألق فيها مبابي.. فيديو

23:14 GMT 12.12.2021
© REUTERS / BENOIT TESSIERتألق مبابي في مباراة باريس سان جيرمان وموناكو الأحد 12 ديسمبر 2021
تألق مبابي في مباراة باريس سان جيرمان وموناكو الأحد 12 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / BENOIT TESSIER
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واصل باريس سان جيرمان مسيرته نحو لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، عندما أحرز كيليان مبابي هدفين، ليقوده للفوز 2-صفر على ضيفه موناكو اليوم الأحد.
وافتتح مبابي التسجيل من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني بتسديدة متقنة في الشوط الأول ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 45 نقطة من 18 مباراة متقدما بفارق 13 نقطة على أولمبيك مرسيليا الذي يملك مباراة مؤجلة.
وبقي موناكو، الذي انتصر في آخر مباراتين في الدوري بثلاثة أهداف في كل منهما، في المركز الثامن وله 26 نقطة.
وهناك ستة أندية تتنافس على المركز الثاني ولا تفصل بينها سوى ست نقاط، حيث يحتل ستاد رين المركز الثالث برصيد 31 نقطة عقب خسارته 2-1 أمام ضيفه نيس صاحب المركز الرابع.

مبابي عاشق كرة القدم

وقال مبابي الذي سجل هدفيه التاسع والعاشر في عشر مباريات ضد ناديه السابق، "ربما لم يكن الأداء رائعا لكننا حسمنا الأمور في الشوط الأول".
لا يمكن أن تغمرني المشاعر. أحب لعب كرة القدم وأحب تسجيل الأهداف.
وفي استاد بارك دي برينس، كاد سفيان ديوب أن يمنح موناكو التقدم بتسديدة ارتدت من جسد الحارس جيانلويجي دوناروما بعد دقيقتين.
واحتاج صاحب الأرض إلى 12 دقيقة ليتقدم حيث حصل أنخيل دي ماريا على ركلة جزاء بعد تدخل من جبريل سيديبي ونفذها مبابي بنجاح.
واعتمد باريس سان جيرمان على مبابي مجددا ليضاعف النتيجة بتسديدة في الزاوية البعيدة بعد تمريرة من دي ماريا، ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف في الدوري هذا الموسم.
وخرج خوان بيرنات الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان، متأثرا بإصابة في الفخذ وشارك تيلو كيرر بدلا منه في الدقيقة 51.
وأهدر ليونيل ميسي فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 71 عندما مرت تسديدته بجوار المرمى.
وقبل عشر دقائق من النهاية أتيحت فرصة أخرى لميسي، لكنه أطاح بالكرة خارج الملعب ليستمر المستوى المتواضع نسبيا للاعب برشلونة السابق.
وحصل موناكو على فرصتين لتقليص الفارق، لكن باريس سان جيرمان صمد ليحقق فوزه الأول في ثلاث مباريات في الدوري بعد تعادلين.
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