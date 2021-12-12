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https://arabic.sputniknews.com/20211212/أهداف-مباراة-ريال-مدريد-وأتليتيكو-2-0-في-قمة-العاصمة-الإسبانية-فيديو-1053869019.html
أهداف مباراة ريال مدريد وأتليتيكو (2-0) في قمة العاصمة الإسبانية.. فيديو
أهداف مباراة ريال مدريد وأتليتيكو (2-0) في قمة العاصمة الإسبانية.. فيديو
فاز ريال مدريد 2-صفر على أتليتيكو مدريد المتكاسل، اليوم الأحد، ليحقق انتصاره العاشر على التوالي في جميع المسابقات، ويشدد قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T22:36+0000
2021-12-12T22:37+0000
ريال مدريد
كريم بنزيمة
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واستغل كريم بنزيمة، الذي كانت مشاركته محل شك، ولم يلعب سوى أول 45 دقيقة، لأقصى درجة الوقت الذي قضاه في الملعب وسدد كرة جميلة من تمريرة عرضية أرسلها فينيسيوس جونيور ليسجل الهدف الأول.ولم يهز فينيسيوس جونيور الشباك، لكنه كان رجل المباراة بعد أن صنع هدفا آخر في الشوط الثاني، وهذه المرة لصالح ماركو أسينسيو، ليعزز ريال مدريد مسيرته الخالية من الهزائم أمام غريمه المحلي في الدوري إلى 11 مباراة.ويحتل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي حاليا المركز الأول بـ 42 نقطة بفارق ثماني نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني و13 نقطة عن أتليتيكو الرابع، رغم أنه لعب مباراة أكثر من الفريقين.
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ريال مدريد, كريم بنزيمة

أهداف مباراة ريال مدريد وأتليتيكو (2-0) في قمة العاصمة الإسبانية.. فيديو

22:36 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 22:37 GMT 12.12.2021)
© REUTERS / JAVIER BARBANCHOمباراة ريال مدريد وأتليتيكو (2-0) في قمة العاصمة الإسبانية
مباراة ريال مدريد وأتليتيكو (2-0) في قمة العاصمة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / JAVIER BARBANCHO
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فاز ريال مدريد 2-صفر على أتليتيكو مدريد المتكاسل، اليوم الأحد، ليحقق انتصاره العاشر على التوالي في جميع المسابقات، ويشدد قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

واستغل كريم بنزيمة، الذي كانت مشاركته محل شك، ولم يلعب سوى أول 45 دقيقة، لأقصى درجة الوقت الذي قضاه في الملعب وسدد كرة جميلة من تمريرة عرضية أرسلها فينيسيوس جونيور ليسجل الهدف الأول.
وكان هذا هو الهدف 17 في مسيرة بنزيمة ضد أتليتيكو، والهدف 13 له هذا الموسم ليتصدر قائمة هدافي الدوري.
ولم يهز فينيسيوس جونيور الشباك، لكنه كان رجل المباراة بعد أن صنع هدفا آخر في الشوط الثاني، وهذه المرة لصالح ماركو أسينسيو، ليعزز ريال مدريد مسيرته الخالية من الهزائم أمام غريمه المحلي في الدوري إلى 11 مباراة.
ويحتل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي حاليا المركز الأول بـ 42 نقطة بفارق ثماني نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني و13 نقطة عن أتليتيكو الرابع، رغم أنه لعب مباراة أكثر من الفريقين.
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