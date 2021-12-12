أهداف مباراة ريال مدريد وأتليتيكو (2-0) في قمة العاصمة الإسبانية.. فيديو

واستغل كريم بنزيمة، الذي كانت مشاركته محل شك، ولم يلعب سوى أول 45 دقيقة، لأقصى درجة الوقت الذي قضاه في الملعب وسدد كرة جميلة من تمريرة عرضية أرسلها فينيسيوس جونيور ليسجل الهدف الأول.ولم يهز فينيسيوس جونيور الشباك، لكنه كان رجل المباراة بعد أن صنع هدفا آخر في الشوط الثاني، وهذه المرة لصالح ماركو أسينسيو، ليعزز ريال مدريد مسيرته الخالية من الهزائم أمام غريمه المحلي في الدوري إلى 11 مباراة.ويحتل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي حاليا المركز الأول بـ 42 نقطة بفارق ثماني نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني و13 نقطة عن أتليتيكو الرابع، رغم أنه لعب مباراة أكثر من الفريقين.
ولم يهز فينيسيوس جونيور الشباك، لكنه كان رجل المباراة بعد أن صنع هدفا آخر في الشوط الثاني، وهذه المرة لصالح ماركو أسينسيو، ليعزز ريال مدريد مسيرته الخالية من الهزائم أمام غريمه المحلي في الدوري إلى 11 مباراة.