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أوميكرون يحرج رئيس الوزراء الإسرائيلي و"الصحة" البريطانية ترد
أوميكرون يحرج رئيس الوزراء الإسرائيلي و"الصحة" البريطانية ترد
تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للإحراج بعد تصريحات أدلى بها عن ضحايا متحور أوميكرون في المملكة المتحدة، ما استدعى ردا من وزارة الصحة البريطانية يفند... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T14:33+0000
2021-12-12T14:33+0000
نفتالي بينيت
فيروس كورونا
أوميكرون
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وقال بينيت صباح اليوم الأحد، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية والتي حذر فيها من المتحور الجديد لفيروس كورونا: "أوميكرون يلحق الأذى أيضا بالأطفال، نرى ذلك في دول أخرى وفي إسرائيل أيضا"، بحسب ما أفادت به قناة "كان" الرسمية.وتابع: "في الأسبوع االجاري توفي في بريطانيا تلميذان في المرحلة المتوسطة من نفس الفصل بسبب أوميكرون، أحدهما لم يكن محصنا بالمرة، فيما تلقى الآخر على ما يبدو تطعيما جزئيا".وأضاف: "إستراتيجيتنا تتكون من عنصرين: الأول - تأخير دخول أوميكرون إلى إسرائيل قدر الإمكان من خلال تشديد الرقابة على الحدود، وثانيا- الاستفادة من هذه الأيام الثمينة لزيادة حصانة جميع مواطني اسرائيل.الحقيقة هي أننا في الوقت الحالي لسنا محميين بما فيه الكفاية".وردا على تلك التصريحات، قالت الدكتورة سوزان هوبكينز من وزارة الصحة البريطانية في حوار مع "بي بي سي": "لم تردنا تقارير عن أي حالة وفاة جراء أوميكرون".ولاحقا، عاد مكتب بينيت وأوضح في بيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أراد القول إن هناك وفيات بين التلاميذ في بريطانيا جراء الإصابة بفيروس كورونا بشكل عام وليس أوميكرون تحديدا.وكتب بينيت نفسه في تغريدة على تويتر: " قبل يومين أفادت بي بي سي أن طالبين بريطانيين من نفس الفصل أصيبا بكورونا وتوفيا بعد ذلك بوقت قصير، بفاصل أسبوع".وأضاف: "هذا الصباح، في اجتماع لمجلس الوزراء، أشرت إلى الواقعة، لكنني قلت بالخطأ إنهما أصيبا بأوميكرون بدلا من قول كورونا".وتابع: "في الواقع، مات كلاهما بعد إصابتهما بسلالة أخرى من فيروس كورونا، وهي ليست من نوع أوميكرون".يشار إلى وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت أمس الإثنين، اكتشاف 20 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، لتصل حصيلة الإصابات حتى الآن في إسرائيل إلى 55 إصابة 13 منهم لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وعاد 36 من هؤلاء المصابين مؤخرا من جنوب إفريقيا وإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا والمجر وإيطاليا وناميبيا.
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نفتالي بينيت, فيروس كورونا, أوميكرون

أوميكرون يحرج رئيس الوزراء الإسرائيلي و"الصحة" البريطانية ترد

14:33 GMT 12.12.2021
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / POOL
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تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للإحراج بعد تصريحات أدلى بها عن ضحايا متحور أوميكرون في المملكة المتحدة، ما استدعى ردا من وزارة الصحة البريطانية يفند تصريحاته.
وقال بينيت صباح اليوم الأحد، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية والتي حذر فيها من المتحور الجديد لفيروس كورونا: "أوميكرون يلحق الأذى أيضا بالأطفال، نرى ذلك في دول أخرى وفي إسرائيل أيضا"، بحسب ما أفادت به قناة "كان" الرسمية.
وتابع: "في الأسبوع االجاري توفي في بريطانيا تلميذان في المرحلة المتوسطة من نفس الفصل بسبب أوميكرون، أحدهما لم يكن محصنا بالمرة، فيما تلقى الآخر على ما يبدو تطعيما جزئيا".
وأضاف: "إستراتيجيتنا تتكون من عنصرين: الأول - تأخير دخول أوميكرون إلى إسرائيل قدر الإمكان من خلال تشديد الرقابة على الحدود، وثانيا- الاستفادة من هذه الأيام الثمينة لزيادة حصانة جميع مواطني اسرائيل.الحقيقة هي أننا في الوقت الحالي لسنا محميين بما فيه الكفاية".
وردا على تلك التصريحات، قالت الدكتورة سوزان هوبكينز من وزارة الصحة البريطانية في حوار مع "بي بي سي": "لم تردنا تقارير عن أي حالة وفاة جراء أوميكرون".
ولاحقا، عاد مكتب بينيت وأوضح في بيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أراد القول إن هناك وفيات بين التلاميذ في بريطانيا جراء الإصابة بفيروس كورونا بشكل عام وليس أوميكرون تحديدا.
وكتب بينيت نفسه في تغريدة على تويتر: " قبل يومين أفادت بي بي سي أن طالبين بريطانيين من نفس الفصل أصيبا بكورونا وتوفيا بعد ذلك بوقت قصير، بفاصل أسبوع".
وأضاف: "هذا الصباح، في اجتماع لمجلس الوزراء، أشرت إلى الواقعة، لكنني قلت بالخطأ إنهما أصيبا بأوميكرون بدلا من قول كورونا".
وتابع: "في الواقع، مات كلاهما بعد إصابتهما بسلالة أخرى من فيروس كورونا، وهي ليست من نوع أوميكرون".
يشار إلى وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت أمس الإثنين، اكتشاف 20 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، لتصل حصيلة الإصابات حتى الآن في إسرائيل إلى 55 إصابة 13 منهم لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وعاد 36 من هؤلاء المصابين مؤخرا من جنوب إفريقيا وإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا والمجر وإيطاليا وناميبيا.
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