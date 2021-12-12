https://arabic.sputniknews.com/20211212/إيران-تخصیص-45-مليار-يورو-لتعزيز-البنية-الدفاعية-1053833596.html

إيران... تخصیص 4.5 مليار يورو لتعزيز البنية الدفاعية

إيران... تخصیص 4.5 مليار يورو لتعزيز البنية الدفاعية

خصصت الحكومة الإيرانية الجديدة اعتمادا قدره 4.5 مليار دولار بهدف تعزيز البنية الدفاعية في البلاد عن طريق بيع النفط الخام. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T06:52+0000

2021-12-12T06:52+0000

2021-12-12T06:52+0000

إيران

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وأفادت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، بأن لائحة الموازنة المقترحة للعام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 آذار/مارس 2022) تتضمن حوالي 4.5 مليار يورو من أجل تعزيز البنية الدفاعية في البلاد.وأكدت أنه بحسب أحد بنود المادة الأولى للائحة الموازنة الإيرانية المقترحة للعام المقبل، فإن الحكومة مكلفة من خلال شركة النفط الوطنية الإيرانية بشأن برنامج تعزيز البنية الدفاعية والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية، وقد خصصت حوالي 4 مليارات و500 مليون يورو لتلك البنية.وأكدت لجنة التخطيط والميزانية الإيرانية أنه من بين البنود المهمة لتلك الميزانية، تسديد التعهدات الخاصة بالمشاريع الدفاعية والتنمية والإعمار وإزالة الحرمان من بيع النفط الخام وكذلك المكثفات الغازية التصديرية.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد قدم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة لمجلس الشورى الإيراني، بما قيمته 864.540 مليار دولار.

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إيران