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إيران... تخصیص 4.5 مليار يورو لتعزيز البنية الدفاعية
إيران... تخصیص 4.5 مليار يورو لتعزيز البنية الدفاعية
خصصت الحكومة الإيرانية الجديدة اعتمادا قدره 4.5 مليار دولار بهدف تعزيز البنية الدفاعية في البلاد عن طريق بيع النفط الخام. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T06:52+0000
2021-12-12T06:52+0000
إيران
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وأفادت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، بأن لائحة الموازنة المقترحة للعام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 آذار/مارس 2022) تتضمن حوالي 4.5 مليار يورو من أجل تعزيز البنية الدفاعية في البلاد.وأكدت أنه بحسب أحد بنود المادة الأولى للائحة الموازنة الإيرانية المقترحة للعام المقبل، فإن الحكومة مكلفة من خلال شركة النفط الوطنية الإيرانية بشأن برنامج تعزيز البنية الدفاعية والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية، وقد خصصت حوالي 4 مليارات و500 مليون يورو لتلك البنية.وأكدت لجنة التخطيط والميزانية الإيرانية أنه من بين البنود المهمة لتلك الميزانية، تسديد التعهدات الخاصة بالمشاريع الدفاعية والتنمية والإعمار وإزالة الحرمان من بيع النفط الخام وكذلك المكثفات الغازية التصديرية.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد قدم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة لمجلس الشورى الإيراني، بما قيمته 864.540 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/أول-تعليق-إيراني-على-فرض-عقوبات-جديدة-على-أفراد-وكيانات-إيرانية-وسورية-1053685432.html
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إيران

إيران... تخصیص 4.5 مليار يورو لتعزيز البنية الدفاعية

06:52 GMT 12.12.2021
© AFP 2021 / Iranian Army officeقائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي خلال مناورات "الاقتدار 99" للقوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران جنوبي شرق إيران، 19 يناير 2021
قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي خلال مناورات الاقتدار 99 للقوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران جنوبي شرق إيران، 19 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / Iranian Army office
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خصصت الحكومة الإيرانية الجديدة اعتمادا قدره 4.5 مليار دولار بهدف تعزيز البنية الدفاعية في البلاد عن طريق بيع النفط الخام.
وأفادت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، بأن لائحة الموازنة المقترحة للعام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 آذار/مارس 2022) تتضمن حوالي 4.5 مليار يورو من أجل تعزيز البنية الدفاعية في البلاد.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
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وأكدت أنه بحسب أحد بنود المادة الأولى للائحة الموازنة الإيرانية المقترحة للعام المقبل، فإن الحكومة مكلفة من خلال شركة النفط الوطنية الإيرانية بشأن برنامج تعزيز البنية الدفاعية والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية، وقد خصصت حوالي 4 مليارات و500 مليون يورو لتلك البنية.
وأكدت لجنة التخطيط والميزانية الإيرانية أنه من بين البنود المهمة لتلك الميزانية، تسديد التعهدات الخاصة بالمشاريع الدفاعية والتنمية والإعمار وإزالة الحرمان من بيع النفط الخام وكذلك المكثفات الغازية التصديرية.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد قدم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة لمجلس الشورى الإيراني، بما قيمته 864.540 مليار دولار.
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