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ابنة أول رائد فضاء أمريكي تسافر إلى الفضاء... فيديو‏
ابنة أول رائد فضاء أمريكي تسافر إلى الفضاء... فيديو‏
أطلقت شركة "بلو أوريجين" التابعة للملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، أمس السبت، طاقمها الخاص ‏الثالث إلى الفضاء، والذي يضم ابنة أول رائد فضاء أمريكي.‏ 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T12:17+0000
2021-12-12T12:24+0000
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وسافرت لورا شيبرد تشرشلي على متن مركبة "بلو أوريجين" البيضاء القصيرة ذات الطرف المستدير، فوق غرب تكساس، في رحلة تقارب 11 دقيقة إلى ما وراء حدود الفضاء المعترف بها دوليا، بارتفاع 100 كيلو متر، بحسب وكالة "فرانس برس".وأجرى آلان شيبرد، والد لورا، رحلة فضائية شبه مدارية مدتها 15 دقيقة في 5 مايو/ أيار 1961، أي بعد أقل من شهر بقليل من إرسال روسيا لرائد الفضاء، يوري غاغارين، الذي أصبح أول إنسان يدور حول مدار الأرض.وأصبح شيبرد، الذي توفي عام 1998، الخامس من بين 12 رجلا تطأ أقدامهم القمر.واستمتع طاقم "بلو أوريجين" الخاص الثالث، والمكون من 6 أفراد، أمس السبت، بتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق، قبل أن يعودوا بسفينة الفضاء إلى الأرض من أجل هبوط سلس بالمظلة في الصحراء.وتم منح الصاروخ شبه المداري للشركة اسم "نيو شيبرد"، تكريما لرائد الفضاء الراحل، آلان شيبرد.وكان من بين المشاهير الذين كانوا ضمن الطاقم، مايكل ستراهان، أحد مشاهير كرة القدم الأمريكية الذي تحول إلى شخصية إعلامية، إلى جانب المدير التنفيذي في صناعة الفضاء ديلان تايلور، والمستثمر إيفان ديك، ومؤسس "بيس فينتشرز" لين بيس، وكاميرون بيس.وكانت رحلات "بلو أوريجين" السابقة إلى الفضاء نقلت على متنها مؤسس الشركة، جيف بيزوس، وكذلك الممثل وليام شاتنر من مسلسل الخيال العلمي الشهير "ستار تريك".يشار إلى أن عام 2021 كان مهما لقطاع السياحة الفضائية، إذ شهد نقل شركة "فيرجين غلاكتيك" لمؤسسها الملياردير، ريتشارد برانسون، إلى الفضاء، كما أرسلت شركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير، إيلون ماسك، 4 مواطنين في مهمة مدارية مدتها 3 أيام، وذلك بغرض الأعمال الخيرية.
https://arabic.sputniknews.com/20210712/أسعار-رحلات-الفضاء-السياحية-بعد-عودة-الملياردير-ريتشارد-برانسون-للأرض-وإيلون-ماسك-أول-الحاجزين-1049548158.html
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مجتمع, منوعات

ابنة أول رائد فضاء أمريكي تسافر إلى الفضاء... فيديو‏

12:17 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 12:24 GMT 12.12.2021)
© REUTERS / JOE SKIPPERلورا شيبرد، ابنة أول رائد فضاء أمريكي، آلان شيبرد، بعد وصولها إلى الأرض بعد رحلتها الفضائية على متن مركبة "بلو أوريجين"، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2021
لورا شيبرد، ابنة أول رائد فضاء أمريكي، آلان شيبرد، بعد وصولها إلى الأرض بعد رحلتها الفضائية على متن مركبة بلو أوريجين، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / JOE SKIPPER
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أطلقت شركة "بلو أوريجين" التابعة للملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، أمس السبت، طاقمها الخاص ‏الثالث إلى الفضاء، والذي يضم ابنة أول رائد فضاء أمريكي.‏
وسافرت لورا شيبرد تشرشلي على متن مركبة "بلو أوريجين" البيضاء القصيرة ذات الطرف المستدير، فوق غرب تكساس، في رحلة تقارب 11 دقيقة إلى ما وراء حدود الفضاء المعترف بها دوليا، بارتفاع 100 كيلو متر، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأجرى آلان شيبرد، والد لورا، رحلة فضائية شبه مدارية مدتها 15 دقيقة في 5 مايو/ أيار 1961، أي بعد أقل من شهر بقليل من إرسال روسيا لرائد الفضاء، يوري غاغارين، الذي أصبح أول إنسان يدور حول مدار الأرض.
الملياردير البريطاني، ريتشارد برانسون، يتحدث بينما يطفو أفراد طاقمه في انعدام الجاذبية بأول رحلة مأهولة للفضاء، 11 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2021
أسعار رحلات الفضاء السياحية بعد عودة ريتشارد برانسون إلى الأرض... وإيلون ماسك أول الحاجزين
12 يوليو, 11:31 GMT
وأصبح شيبرد، الذي توفي عام 1998، الخامس من بين 12 رجلا تطأ أقدامهم القمر.
واستمتع طاقم "بلو أوريجين" الخاص الثالث، والمكون من 6 أفراد، أمس السبت، بتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق، قبل أن يعودوا بسفينة الفضاء إلى الأرض من أجل هبوط سلس بالمظلة في الصحراء.
وتم منح الصاروخ شبه المداري للشركة اسم "نيو شيبرد"، تكريما لرائد الفضاء الراحل، آلان شيبرد.
وكان من بين المشاهير الذين كانوا ضمن الطاقم، مايكل ستراهان، أحد مشاهير كرة القدم الأمريكية الذي تحول إلى شخصية إعلامية، إلى جانب المدير التنفيذي في صناعة الفضاء ديلان تايلور، والمستثمر إيفان ديك، ومؤسس "بيس فينتشرز" لين بيس، وكاميرون بيس.
وكانت رحلات "بلو أوريجين" السابقة إلى الفضاء نقلت على متنها مؤسس الشركة، جيف بيزوس، وكذلك الممثل وليام شاتنر من مسلسل الخيال العلمي الشهير "ستار تريك".
يشار إلى أن عام 2021 كان مهما لقطاع السياحة الفضائية، إذ شهد نقل شركة "فيرجين غلاكتيك" لمؤسسها الملياردير، ريتشارد برانسون، إلى الفضاء، كما أرسلت شركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير، إيلون ماسك، 4 مواطنين في مهمة مدارية مدتها 3 أيام، وذلك بغرض الأعمال الخيرية.
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