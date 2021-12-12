تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211212/اتحاد-الفلاحة-التونسي-يستنكر-إجبار-الحكومة-الفلاحين-على-التسويق-بالجملة-1053848653.html
اتحاد الفلاحة التونسي يستنكر إجبار الحكومة الفلاحين على التسويق بالجملة
اتحاد الفلاحة التونسي يستنكر إجبار الحكومة الفلاحين على التسويق بالجملة
استنكر اتحاد الفلاحة التونسي إجبار الحكومة الفلاحين على تسويق منتجاتهم في أسواق الجملة فقط. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T13:12+0000
2021-12-12T13:12+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104523/33/1045233380_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_a5717f1513c17d3522bf2d82051e5f04.jpg
ووفقا لبيان نشره الاتحاد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، أكد أن المكتب التنفیذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري، يرفض التضییقات التي تطال الفلاحین عند نقل وخزنوترویج منتوجاتھم.وشدد البيان على عدم أحقية "وزارة التجارة قانونیا إجبار الفلاحین على ترویج منتوجاتھم في أسواق الجملة فقط"، معللا بأن "ھذه الأسواق تمثل مسلكا من مسالك التوزیع المتعددة المنصوص علیھا في القانون 1994 لسنة 8"ودعا البيان كذلك إلى "إحكام الإعداد لموسم الطماطم الفصلیة المعدة للتحویل بتوفیرمیاه الري، وتحیین السعر المرجعي وتصریف المخزونات" مؤكدا أن على وزارة الفلاحة "إرساء خطة ناجعة لمقاومة الأمراض النباتیة والحیوانیة المستجدة وقایة وعلاجا على غرار الحشرة القرمزیة".كما شدد بيان اتحاد الفلاحة التونسية على أن "الاستقرار العام في البلاد على مختلف الاصعدة ووضوح الرؤیة عامل بالغ الاھمیة في طمانة الفلاحین والبحارة على مستقبل قطاعھم ومالات انشطتھم ویساعد على تجاوز الصعوبات واقرار الاصلاحات".
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104523/33/1045233380_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e7360c7f15f82683e7df3974bcb71636.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

اتحاد الفلاحة التونسي يستنكر إجبار الحكومة الفلاحين على التسويق بالجملة

13:12 GMT 12.12.2021
© Sputnik . mariem gdiraفلاحات تونس
فلاحات تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . mariem gdira
تابعنا عبر
استنكر اتحاد الفلاحة التونسي إجبار الحكومة الفلاحين على تسويق منتجاتهم في أسواق الجملة فقط.
ووفقا لبيان نشره الاتحاد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، أكد أن المكتب التنفیذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري، يرفض التضییقات التي تطال الفلاحین عند نقل وخزنوترویج منتوجاتھم.
وشدد البيان على عدم أحقية "وزارة التجارة قانونیا إجبار الفلاحین على ترویج منتوجاتھم في أسواق الجملة فقط"، معللا بأن "ھذه الأسواق تمثل مسلكا من مسالك التوزیع المتعددة المنصوص علیھا في القانون 1994 لسنة 8"

ونبه البيان "سلطة الإشراف من محاولات بعض الأطراف المساس بالھیاكل المھنیة وخاصة منھا الشركات التعاونیة وتفكیكھا"، داعيا إلى "مزید دعم ھذه الھیاكل والإحاطة بھا باعتبارھا ضمانة للحفاظ على مصالح صغار الفلاحین، وتطویر قطاعات الإنتاج".

ودعا البيان كذلك إلى "إحكام الإعداد لموسم الطماطم الفصلیة المعدة للتحویل بتوفیرمیاه الري، وتحیین السعر المرجعي وتصریف المخزونات" مؤكدا أن على وزارة الفلاحة "إرساء خطة ناجعة لمقاومة الأمراض النباتیة والحیوانیة المستجدة وقایة وعلاجا على غرار الحشرة القرمزیة".
كما شدد بيان اتحاد الفلاحة التونسية على أن "الاستقرار العام في البلاد على مختلف الاصعدة ووضوح الرؤیة عامل بالغ الاھمیة في طمانة الفلاحین والبحارة على مستقبل قطاعھم ومالات انشطتھم ویساعد على تجاوز الصعوبات واقرار الاصلاحات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:59 GMTرئيس جنوب أفريقيا يدعو للعفو عن "آخر رؤساء حقبة العنصرية" بعد توديعه في جنازة رسمية
13:55 GMTالسودان يرد على اتهامات إثيوبيا بشأن قيامه بتدريب وإيواء عناصر جبهة تحرير تيغراي
13:52 GMTاتفاق مقابل رفع العقوبات.. ما رسائل تصريحات الرئيس الإيراني الأخيرة؟
13:46 GMTإصابة جندي من حرس الحدود البولندي جراء التصادم مع المهاجرين
13:38 GMTمصر.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرا لأصحاب الأمراض الصدرية
13:34 GMTسلطان عمان يقوم بأول زيارة له إلى بريطانيا
13:30 GMTماكرون: فرنسا اليوم أكثر جمالا لأن كاليدونيا الجديدة قررت البقاء جزءا منها
13:28 GMTدراسة: جرعتان من لقاح "فايزر" توفران حماية بنسبة 23% فقط ضد "أوميكرون"
13:26 GMTالبحرين تأسف لاستضافة بيروت مؤتمرا لـ "عناصر معادية" روجت لإساءات ضد المملكة
13:22 GMTترامب يشيد بأوباما بعد سنوات من إهانته وانتقاده ويعلق على مزاعم إدارته للبلاد سرا
13:18 GMTسلامة الغويل: أي اتفاقيات سيادية لم يصادق عليها البرلمان غير شرعية
13:16 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل أكثر من 200 عنصر من "أنصار الله" في مأرب باليمن
13:12 GMTاتحاد الفلاحة التونسي يستنكر إجبار الحكومة الفلاحين على التسويق بالجملة
13:07 GMTبعد تفشي المرض في 40 دولة... إنفلونزا الطيور تنذر بأزمة عالمية جديدة
12:57 GMTشاب يقود مظاهرة حاشدة في الأرجنتين مرددا شعارات عربية..فيديو
12:53 GMTطائرات بدون طيار لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية توفر 25% من التكاليف... فيديو
12:43 GMTالمدير الفني للمنتخب المصري يتخذ قرارا جديدا قبل مواجهة تونس
12:42 GMTمسؤول في قطاع الصحة الأردني: تلقي جرعتين من اللقاح لا يكفي... فيديو
12:42 GMTالحصار والفقر يختطفان الميلاد من سوريا
12:40 GMTمارين لوبان تتوعد الجالية الجزائرية بعد احتفالات الفوز على المغرب... "4 أشهر ولن تفلتوا من العقاب"