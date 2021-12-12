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https://arabic.sputniknews.com/20211212/اتصال-هاتفي-بين-ابن-سلمان-والكاظمي-ماذا-دار-بينهما؟-1053836783.html
اتصال هاتفي بين ابن سلمان والكاظمي.. ماذا دار بينهما؟
اتصال هاتفي بين ابن سلمان والكاظمي.. ماذا دار بينهما؟
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T08:43+0000
2021-12-12T08:43+0000
2021-12-12T08:43+0000
العراق
السعودية
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وجاء الاتصال بعد أن اختتم ولي العهد السعودي جولته الخليجية التي شملت 5 دول في مجلس التعاون الخليجي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد.وعبر ولي العهد خلال الاتصال، عن التهنئة لرئيس الوزراء العراقي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.وشهد الاتصال كذلك استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون القائمة حاليا وسبل دعمها.وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي أجرى ولي العهد السعودي اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء العراقي لتهنئته على سلامته ونجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها، واصفا الواقعة بـ"الاعتداء الآثم".
https://arabic.sputniknews.com/20211102/الشراكة-العراقية---السعودية-ما-العقبات-التي-تقف-في-طريقها؟-1050607886.html
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العراق, السعودية
اتصال هاتفي بين ابن سلمان والكاظمي.. ماذا دار بينهما؟
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.
وجاء الاتصال بعد أن اختتم ولي العهد السعودي جولته الخليجية التي شملت 5 دول في مجلس التعاون الخليجي، بحسب
وكالة الأنباء السعودية (واس)
، اليوم الأحد.
وعبر ولي العهد خلال الاتصال، عن التهنئة لرئيس الوزراء العراقي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.
وشهد الاتصال كذلك استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون القائمة حاليا وسبل دعمها.
وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي أجرى
ولي العهد السعودي
اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء العراقي لتهنئته على سلامته ونجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها، واصفا الواقعة بـ"الاعتداء الآثم".