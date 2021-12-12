https://arabic.sputniknews.com/20211212/اتفاق-ليبي-على-توحيد-المؤسسة-العسكرية-قريبا-وقرار-إسرائيلي-بتوسيع-الاستيطان-في-الجولان-المحتل-1053851052.html

اتفاق ليبي على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا وقرار إسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل

اتفاق ليبي على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا وقرار إسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل

شدد القائد العام المكلف للجيش الوطني الليبي، عبد الرازق الناظوري على أن مسؤولية المؤسسة العسكرية هي حماية الوطن والدستور. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T14:23+0000

2021-12-12T14:23+0000

2021-12-12T14:29+0000

راديو

عالم سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1053850966_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_c9f362e7101c8e87e43d7c89ca68101f.png

اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا وقرار إسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا وقرار إسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل

اتفاق بين الشرق والغرب على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية قريباأكد القائد العام المكلف للجيش الوطني الليبي، عبد الرازق الناظوري، عقب لقائه في سرت رئيس أركان الجيش في طرابلس، محمد الحداد، أنهما اتفقا على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا "قريبا".وأضاف الناظوري "ننتظر مجموعة 5+5 للانضمام لهذه الاجتماعات"، مشيرا إلى أن مسؤولية المؤسسة العسكرية هو حماية الوطن والدستور والمحافظة على المؤسسة العسكرية".إلى ذلك، توقع وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الليبي والمرشح للانتخابات الرئاسية، سلامة الغويل، تأجيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية من ثلاثة إلى أربعة أشهر، بدعوى أن ذلك يعطي الليبيين الفرصة لإنتاج جسم سياسي.وأعرب عن اعتقاده "أن الانتخابات الليبية لن تجري في موعدها في 24 ديسمبر الجاري، مرجعا ذلك إلى البرامج الانتخابية التي تحتاج مدة أسبوعين لعرضها على الناخبين حتى يتأتى لهم الاختيار وهذا لا يمكن أن يحدث بشكل عملي"، على حد قوله.إسرائيل تعتزم تدشين مستوطنات جديدة في الجولان السوري المحتلكشفت صحيفة هآرتس العبرية النقاب عن اعتزام السلطات الإسرائيلية تدشين مستوطنات جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة.وأفادت الصحيفة بأن الحكومة الإسرائيلية قررت إقامة لجنة خاصة واسعة الصلاحيات، بهذا الشأن من أجل تدشين مستوطنتين جديدتين بهدف تحفيز وتشجيع نمو ديموغرافي ثابت في الجولان، ويشمل هذا المخطط الإسرائيلي بناء 12 ألف وحدة استيطانية على الأقل.في هذا الصدد ، قال المحلل السياسي السوري، حسام طالب، إن "إسرائيل تحاول تمرير بعض مشاريعها في الجولان السوري المحتل بعد السنوات العشر من الحرب والتي قدمت فيها الدعم للإرهابيين".رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن القوات القتالية الأجنبية ستغادر العراق خلال أيامقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن العراق بدأ يستعيد عافيته ويعود لوضعه الطبيعي، مشيرا إلى أن قوات التحالف ستغادر العراق خلال أيام.إلى ذلك، قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال فرانك ماكينزي، إن القوات الامريكية الموجودة حاليا في العراق، والبالغ عددها 2500 جندي، ستظل باقية هناك خلال المستقبل المنظور، من اجل تقديم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.ولفت إلى أن هذا التواجد جاء "بموجب اتفاقية استراتيجية موقعة بين الحكومة العراقية والأمريكية ومصوت عليها من قبل مجلس النواب".وأكد على أن "القوات الأمريكية ليس لها دور في عملية ملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا أن "هذه القوات تساهم في العمليات الاستخباراتية ولغرض المساعدة وفق العمليات".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, راديو, عالم سبوتنيك