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https://arabic.sputniknews.com/20211212/اتفاق-ليبي-على-توحيد-المؤسسة-العسكرية-قريبا-وقرار-إسرائيلي-بتوسيع-الاستيطان-في-الجولان-المحتل-1053851052.html
اتفاق ليبي على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا وقرار إسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل
اتفاق ليبي على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا وقرار إسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل
شدد القائد العام المكلف للجيش الوطني الليبي، عبد الرازق الناظوري على أن مسؤولية المؤسسة العسكرية هي حماية الوطن والدستور. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T14:23+0000
2021-12-12T14:29+0000
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اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا وقرار إسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل
اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا وقرار إسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل
اتفاق بين الشرق والغرب على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية قريباأكد القائد العام المكلف للجيش الوطني الليبي، عبد الرازق الناظوري، عقب لقائه في سرت رئيس أركان الجيش في طرابلس، محمد الحداد، أنهما اتفقا على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا "قريبا".وأضاف الناظوري "ننتظر مجموعة 5+5 للانضمام لهذه الاجتماعات"، مشيرا إلى أن مسؤولية المؤسسة العسكرية هو حماية الوطن والدستور والمحافظة على المؤسسة العسكرية".إلى ذلك، توقع وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الليبي والمرشح للانتخابات الرئاسية، سلامة الغويل، تأجيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية من ثلاثة إلى أربعة أشهر، بدعوى أن ذلك يعطي الليبيين الفرصة لإنتاج جسم سياسي.وأعرب عن اعتقاده "أن الانتخابات الليبية لن تجري في موعدها في 24 ديسمبر الجاري، مرجعا ذلك إلى البرامج الانتخابية التي تحتاج مدة أسبوعين لعرضها على الناخبين حتى يتأتى لهم الاختيار وهذا لا يمكن أن يحدث بشكل عملي"، على حد قوله.إسرائيل تعتزم تدشين مستوطنات جديدة في الجولان السوري المحتلكشفت صحيفة هآرتس العبرية النقاب عن اعتزام السلطات الإسرائيلية تدشين مستوطنات جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة.وأفادت الصحيفة بأن الحكومة الإسرائيلية قررت إقامة لجنة خاصة واسعة الصلاحيات، بهذا الشأن من أجل تدشين مستوطنتين جديدتين بهدف تحفيز وتشجيع نمو ديموغرافي ثابت في الجولان، ويشمل هذا المخطط الإسرائيلي بناء 12 ألف وحدة استيطانية على الأقل.في هذا الصدد ، قال المحلل السياسي السوري، حسام طالب، إن "إسرائيل تحاول تمرير بعض مشاريعها في الجولان السوري المحتل بعد السنوات العشر من الحرب والتي قدمت فيها الدعم للإرهابيين".رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن القوات القتالية الأجنبية ستغادر العراق خلال أيامقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن العراق بدأ يستعيد عافيته ويعود لوضعه الطبيعي، مشيرا إلى أن قوات التحالف ستغادر العراق خلال أيام.إلى ذلك، قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال فرانك ماكينزي، إن القوات الامريكية الموجودة حاليا في العراق، والبالغ عددها 2500 جندي، ستظل باقية هناك خلال المستقبل المنظور، من اجل تقديم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.ولفت إلى أن هذا التواجد جاء "بموجب اتفاقية استراتيجية موقعة بين الحكومة العراقية والأمريكية ومصوت عليها من قبل مجلس النواب".وأكد على أن "القوات الأمريكية ليس لها دور في عملية ملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا أن "هذه القوات تساهم في العمليات الاستخباراتية ولغرض المساعدة وفق العمليات".
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اتفاق ليبي على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا وقرار إسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل

14:23 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 14:29 GMT 12.12.2021)
اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا وقرار إسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل
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شدد القائد العام المكلف للجيش الوطني الليبي، عبد الرازق الناظوري على أن مسؤولية المؤسسة العسكرية هي حماية الوطن والدستور.
اتفاق بين الشرق والغرب على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية قريبا
أكد القائد العام المكلف للجيش الوطني الليبي، عبد الرازق الناظوري، عقب لقائه في سرت رئيس أركان الجيش في طرابلس، محمد الحداد، أنهما اتفقا على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا "قريبا".

وأضاف عقب لقائه الحداد، أنه تم الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية "دون تدخل أجنبي"، وأن"اللقاء ليبي ليبي صافي وأن كل وجهات النظر متقاربة".

وأضاف الناظوري "ننتظر مجموعة 5+5 للانضمام لهذه الاجتماعات"، مشيرا إلى أن مسؤولية المؤسسة العسكرية هو حماية الوطن والدستور والمحافظة على المؤسسة العسكرية".
إلى ذلك، توقع وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الليبي والمرشح للانتخابات الرئاسية، سلامة الغويل، تأجيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية من ثلاثة إلى أربعة أشهر، بدعوى أن ذلك يعطي الليبيين الفرصة لإنتاج جسم سياسي.
في هذا السياق، اعتبر الباحث السياسي الليبي، محمود زاقوب، أن "اجتماع الناظوري والحداد هدفه إنقاذ الوطن، مشيرا إلى أنهم ينتظرون الاجتماع مع اللجنة العسكرية للتوصل إلى عملية توحيد الجيش الليبي، بعد التفاهمات التي جرت بين الجانبين وشبه اتفاق نهائي".
وأعرب عن اعتقاده "أن الانتخابات الليبية لن تجري في موعدها في 24 ديسمبر الجاري، مرجعا ذلك إلى البرامج الانتخابية التي تحتاج مدة أسبوعين لعرضها على الناخبين حتى يتأتى لهم الاختيار وهذا لا يمكن أن يحدث بشكل عملي"، على حد قوله.
إسرائيل تعتزم تدشين مستوطنات جديدة في الجولان السوري المحتل
كشفت صحيفة هآرتس العبرية النقاب عن اعتزام السلطات الإسرائيلية تدشين مستوطنات جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تقديم مخطط لبناء مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان السوري المحتل، بدعوى زيادة عدد المستوطنين في هذه المنطقة حتى العام 2025.
وأفادت الصحيفة بأن الحكومة الإسرائيلية قررت إقامة لجنة خاصة واسعة الصلاحيات، بهذا الشأن من أجل تدشين مستوطنتين جديدتين بهدف تحفيز وتشجيع نمو ديموغرافي ثابت في الجولان، ويشمل هذا المخطط الإسرائيلي بناء 12 ألف وحدة استيطانية على الأقل.
في هذا الصدد ، قال المحلل السياسي السوري، حسام طالب، إن "إسرائيل تحاول تمرير بعض مشاريعها في الجولان السوري المحتل بعد السنوات العشر من الحرب والتي قدمت فيها الدعم للإرهابيين".
وشدد على أن "إسرائيل تتحدى المجتمع الدولي من خلال مخالفة القرارات التي تنص على أن الجولان عربي سوري، ولا يحق لإسرائيل باستخراج ثرواته أو بناء مستوطنات على أرضه، ويجب أن يكون خاضعاً لسلطة الجمهورية العربية السورية".
رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن القوات القتالية الأجنبية ستغادر العراق خلال أيام
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن العراق بدأ يستعيد عافيته ويعود لوضعه الطبيعي، مشيرا إلى أن قوات التحالف ستغادر العراق خلال أيام.

وأكد أن القوات القتالية للتحالف، "سيكون دورها في مجالات الاستشارة كدلالة على قدرة القوات العراقية بكل صنوفها على حفظ أمن العراق واستقرار شعبه وتطورها المستمر في هذا المجال".

إلى ذلك، قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال فرانك ماكينزي، إن القوات الامريكية الموجودة حاليا في العراق، والبالغ عددها 2500 جندي، ستظل باقية هناك خلال المستقبل المنظور، من اجل تقديم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

في هذا الإطار، قال المحلل السياسي، أحمد الخضر، إن "هناك نوعين من المساعدات الأمريكية للعراق الأولى مساعدات عسكرية على شكل مدربين وفنيين مختصين بصيانة بعض الأسلحة، وأيضا خبراء عسكريين في القواعد العسكرية".

ولفت إلى أن هذا التواجد جاء "بموجب اتفاقية استراتيجية موقعة بين الحكومة العراقية والأمريكية ومصوت عليها من قبل مجلس النواب".
وأكد على أن "القوات الأمريكية ليس لها دور في عملية ملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا أن "هذه القوات تساهم في العمليات الاستخباراتية ولغرض المساعدة وفق العمليات".
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