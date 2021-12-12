https://arabic.sputniknews.com/20211212/اتفاق-مقابل-رفع-العقوبات-ما-رسائل-تصريحات-الرئيس-الإيراني-الأخيرة؟-1053850319.html

اتفاق مقابل رفع العقوبات.. ما رسائل تصريحات الرئيس الإيراني الأخيرة؟

اتفاق مقابل رفع العقوبات.. ما رسائل تصريحات الرئيس الإيراني الأخيرة؟

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أبلغ الإدارة الأمريكية، بأنه قد أصدر أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

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اتفاق مقابل رفع العقوبات.. ما رسائل تصريحات الرئيس الإيراني الأخيرة؟ اتفاق مقابل رفع العقوبات.. ما رسائل تصريحات الرئيس الإيراني الأخيرة؟

وأوضحت الصحيفة العبرية أن غانتس قد أوضح للإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك أي تقدم في مباحثات فيينا الجارية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، بدعوى أن الجانب الإيراني "يناور أو يخادع" الأطراف المشاركة في المفاوضات الدائرة في العاصمة النمساوية.وتعليقا على ذلك، قال الخبير في العلاقات الدولية، د. رائد المصري "إن ما فعله وزير الدفاع الإسرائيلي من وجهة نظر المراقبين والمحللين يمكن النظر إليه بأنه كلما كان هناك حلحلة ونوع من التفاهم حول الاتفاق النووي، كلما كان هناك تصعيد إسرائيلي".من جانبه، قال الخبير في الشئون الإيرانية والإقليمية د/حكم أمهز "إن إيران ترفض هذه التهديدات مطلقاً، لافتا إلى أنها تعتبرها حتى الآن تهديدات في إطار الضغوط، لأنها تدرك تماماً أن إسرائيل غير قادرة على القيام بمغامرة ضدها.وأوضح أن إيران لا تطلب تنازلاتٍ من أحد ولا تطلب من أي طرف أن يتراجع بل هى فقط تطالب بالتزام الأطراف بتعهداتهم"، بحسب قوله.تابع المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطاالله

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