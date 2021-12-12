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اجتماع بين وزير الخارجية المصري ونظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض
اجتماع بين وزير الخارجية المصري ونظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T09:48+0000
2021-12-12T09:48+0000
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وقالت الوزارة في بيان إن شكري سيبحث في السعودية تدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأضافت أن تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات. وأشارات الخارجية المصرية إلى أن هذه الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لا سيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف.
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أخبار مصر الآن, مجلس التعاون الخليحي

اجتماع بين وزير الخارجية المصري ونظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض

09:48 GMT 12.12.2021
© AP Photo / Nariman El-Moftyوزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية.
وقالت الوزارة في بيان إن شكري سيبحث في السعودية تدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضافت أن تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات.
وأشارات الخارجية المصرية إلى أن هذه الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لا سيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف.
كما أكدت على أن أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
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