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https://arabic.sputniknews.com/20211212/استئناف-حركة-الملاحة-في-مطار-عدن-الدولي-بعد-إصلاح-عطل-فني-1053862952.html
استئناف حركة الملاحة في مطار عدن الدولي بعد إصلاح عطل فني
استئناف حركة الملاحة في مطار عدن الدولي بعد إصلاح عطل فني
أفاد مدير عام مطار عدن الدولي عبد الرقيب العمري، مساء اليوم الأحد، بأن حركة الملاحة الجوية استُؤنفت في المطار بعد أن توقفت الليلة الماضية لمشكلات فنية طارئة... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T18:44+0000
2021-12-12T18:44+0000
العالم العربي
اليمن
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وحال ذلك دون وصول رحلات جوية قادمة من القاهرة ومومباي وعمان، والتي حولت مسارها إلى جيبوتي.وقال العمري لوكالة "رويترز": إن "منظومة إضاءة مدارج المطار أُصلحت بعد أن تعرضت لخلل فني أخرجها عن الخدمة لمدة 24 ساعة، مما تسبب في انعدام الرؤية الليلية أمام الطائرات".وأكد أن الأمور عادت لطبيعتها وأصبح المطار قادرا على التعامل مع الرحلات الليلية الآتية والمغادرة.ويعد مطار عدن الدولي حاليا البوابة الرئيسية لليمن مع العالم الخارجي بجانب مطار سيئون بمحافظة حضرموت النفطية بشرق البلاد الذي يعمل نهارا فقط.وتحتكر طيران اليمنية الناقل الوطني الوحيد لليمن رحلات الطيران إلى مطاري عدن وسيئون في جنوب البلاد وشرقها، في ظل توقف جميع شركات الطيران العربية والأجنبية عن تسيير رحلات إلى اليمن منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014.وأجبرت الأوضاع الأمنية الحالية في اليمن شركة الطيران اليمنية إلى حد بعيد على تقليص وجهاتها الخارجية لتنحصر فقط على تلك التي يسافر إليها المواطنون اليمنيون للعمل أو الدراسة أو العلاج وهي القاهرة وعمان وجدة والرياض والخرطوم ومومباي.
https://arabic.sputniknews.com/20211118/وزير-داخلية-اليمن-ندعو-التحالف-العربي-والإمارات-لتفعيل-مطار-وميناء-عدن-1050743700.html
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العالم العربي, اليمن

استئناف حركة الملاحة في مطار عدن الدولي بعد إصلاح عطل فني

18:44 GMT 12.12.2021
© Sputnikمطار عدن
مطار عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik
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أفاد مدير عام مطار عدن الدولي عبد الرقيب العمري، مساء اليوم الأحد، بأن حركة الملاحة الجوية استُؤنفت في المطار بعد أن توقفت الليلة الماضية لمشكلات فنية طارئة أصابت منظومة كهرباء مدارج المطار.
وحال ذلك دون وصول رحلات جوية قادمة من القاهرة ومومباي وعمان، والتي حولت مسارها إلى جيبوتي.

وقال العمري لوكالة "رويترز": إن "منظومة إضاءة مدارج المطار أُصلحت بعد أن تعرضت لخلل فني أخرجها عن الخدمة لمدة 24 ساعة، مما تسبب في انعدام الرؤية الليلية أمام الطائرات".

وأكد أن الأمور عادت لطبيعتها وأصبح المطار قادرا على التعامل مع الرحلات الليلية الآتية والمغادرة.

ويعد مطار عدن الدولي حاليا البوابة الرئيسية لليمن مع العالم الخارجي بجانب مطار سيئون بمحافظة حضرموت النفطية بشرق البلاد الذي يعمل نهارا فقط.

وتحتكر طيران اليمنية الناقل الوطني الوحيد لليمن رحلات الطيران إلى مطاري عدن وسيئون في جنوب البلاد وشرقها، في ظل توقف جميع شركات الطيران العربية والأجنبية عن تسيير رحلات إلى اليمن منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014.

وأجبرت الأوضاع الأمنية الحالية في اليمن شركة الطيران اليمنية إلى حد بعيد على تقليص وجهاتها الخارجية لتنحصر فقط على تلك التي يسافر إليها المواطنون اليمنيون للعمل أو الدراسة أو العلاج وهي القاهرة وعمان وجدة والرياض والخرطوم ومومباي.
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