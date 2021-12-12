تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211212/استطلاع-غالبية-الناخبين-يؤيدن-استقالة-رئيس-وزراء-بريطانيا-بسبب-فضائحه-1053834164.html
استطلاع: غالبية الناخبين يؤيدون استقالة رئيس وزراء بريطانيا بسبب فضائحه
استطلاع: غالبية الناخبين يؤيدون استقالة رئيس وزراء بريطانيا بسبب فضائحه
أظهر استطلاع للرأي، السبت، تراجع التأييد لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحزبه المحافظ الحاكم، إثر الكشف عن سلسلة من الفضائح مع اعتقاد غالبية الناخبين... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T06:59+0000
2021-12-12T07:10+0000
بريطانيا
حزب المحافظين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050510631_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_ed7401a0dfaa6a3b65901497a854d01e.jpg
وخلال الأسابيع الأخيرة، واجه جونسون هجوما في عدد من الجبهات، بداية من تمويل تجديد مقر إقامته بداوننج ستريت، وصولا إلى ادعاء بأنه تدخل للتأكد من إجلاء الحيوانات الأليفة من أفغانستان خلال انسحاب الغرب الفوضوي في أغسطس/ آب، بحسب "رويترز".ولكن أكثر الأمور التي سببت ضررا له تمثلت في تقارير أشارت إلى أنه أقام حفلة في مقر الحكومة أثناء إغلاق عيد الميلاد في عام 2020 حينما تم حظر مثل هذه الاحتفالات.وأذيع مقطع مصور الأسبوع الماضي يظهر فيه موظفون وهم يضحكون ويمزحون بشأنه.وكشف استطلاع أجراه معهد أوبنيوم لحساب صحيفة "أوبزرفر" أن تأييد حزب المحافظين الذي حقق تقدما كبيرا خلال استطلاعات الرأي منذ فوزهم الساحق في انتخابات 2019، تراجع 4 نقاط إلى 32 في المئة.في المقابل ارتفع دعم حزب العمال المعارض إلى 41 في المئة في أكبر تقدم يحققه منذ عام 2014.وأظهر الاستطلاع كذلك تراجع التقييم الشخصي لرئيس الوزراء إلى أدنى مستوى له منذ الانتخابات منخفضا 14 نقطة عما كان عليه الحال قبل أسبوعين.ووفقا للاستطلاع أيضا رأى 57 في المئة من الناخبين أنه ينبغي أن يستقيل، ارتفاعا من 48 في المئة قبل أسبوعين.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/بريطانيا-تصدر-تراخيص-صيد-لسفن-بهدف-حل-النزاع-مع-فرنسا-1053827573.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050510631_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_c71386eb60c8f3bfc994dacba2de1e64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, حزب المحافظين

استطلاع: غالبية الناخبين يؤيدون استقالة رئيس وزراء بريطانيا بسبب فضائحه

06:59 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 07:10 GMT 12.12.2021)
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
أظهر استطلاع للرأي، السبت، تراجع التأييد لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحزبه المحافظ الحاكم، إثر الكشف عن سلسلة من الفضائح مع اعتقاد غالبية الناخبين ضرورة استقالته الآن.
وخلال الأسابيع الأخيرة، واجه جونسون هجوما في عدد من الجبهات، بداية من تمويل تجديد مقر إقامته بداوننج ستريت، وصولا إلى ادعاء بأنه تدخل للتأكد من إجلاء الحيوانات الأليفة من أفغانستان خلال انسحاب الغرب الفوضوي في أغسطس/ آب، بحسب "رويترز".
قمة المناخ في غلاسكو، اسكتلندا، بريطانيا، 1 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
بريطانيا تصدر تراخيص صيد لسفن بهدف حل النزاع مع فرنسا
أمس, 20:24 GMT
ولكن أكثر الأمور التي سببت ضررا له تمثلت في تقارير أشارت إلى أنه أقام حفلة في مقر الحكومة أثناء إغلاق عيد الميلاد في عام 2020 حينما تم حظر مثل هذه الاحتفالات.
وأذيع مقطع مصور الأسبوع الماضي يظهر فيه موظفون وهم يضحكون ويمزحون بشأنه.
وكشف استطلاع أجراه معهد أوبنيوم لحساب صحيفة "أوبزرفر" أن تأييد حزب المحافظين الذي حقق تقدما كبيرا خلال استطلاعات الرأي منذ فوزهم الساحق في انتخابات 2019، تراجع 4 نقاط إلى 32 في المئة.
في المقابل ارتفع دعم حزب العمال المعارض إلى 41 في المئة في أكبر تقدم يحققه منذ عام 2014.
وأظهر الاستطلاع كذلك تراجع التقييم الشخصي لرئيس الوزراء إلى أدنى مستوى له منذ الانتخابات منخفضا 14 نقطة عما كان عليه الحال قبل أسبوعين.
ووفقا للاستطلاع أيضا رأى 57 في المئة من الناخبين أنه ينبغي أن يستقيل، ارتفاعا من 48 في المئة قبل أسبوعين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:11 GMTاكتشاف مخلوق نادر شبيه بالكائنات الفضائية في أعماق المحيط الهادئ... فيديو
08:06 GMTفتاة "قناع باتمان" تنتظرعملية جراحية في البرازيل للتخلص من لقبها نهائيا
07:59 GMTقائد عسكري إسرائيلي سابق يدعو بلاده لمهاجة إيران دون أي تأخير
07:56 GMT"كتارا" وجهة سياحية وثقافية لسكان قطر وزوارها... صور
07:55 GMTعاصفة شديدة تحرم 200 ألف مشترك من الكهرباء في كندا
07:40 GMTحكومة طالبان ترحب بقرار أمريكي يسمح بتدفق التحويلات المالية الخارجية إلى أفغانستان
07:27 GMTبماذا وصف ترامب الرئيس الفلسطيني؟
07:26 GMTتايوان ترصد أول حالة إصابة بـ"أوميكرون"‏ لدى "مواطنة عائدة من إيسواتيني"
07:20 GMTبوتين يتحدث عن عمله كسائق خاص في التسعينيات
06:59 GMTاستطلاع: غالبية الناخبين يؤيدون استقالة رئيس وزراء بريطانيا بسبب فضائحه
06:57 GMTالأردن... استكمال مناقشة مشروع تعديل الدستور اليوم
06:56 GMTارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالجزائر
06:53 GMTصحيفة تكشف عن أزمة صحية تعرض لها أسانج في الفترة الأخيرة
06:52 GMTإيران... تخصیص 4.5 مليار يورو لتعزيز البنية الدفاعية
06:49 GMTتقارير تكشف عن مخطط لنقل ألعاب "بلاي ستيشن" إلى الهواتف الذكية
06:41 GMTالمستشار الألماني يصل إلى بولندا لبحث أزمة المهاجرين
06:32 GMTاعتذار رسمي بعد صفعة وجهها مدرب حراس منتخب ناشئي سوريا للاعب يمني وأثارت جدلا واسعا... فيديو
06:22 GMT‏"خطر لفترة وجيزة" وإعلان عن "بيتكوين"... تفاصيل ما حدث لحساب رئيس وزراء الهند على ‏‏"تويتر"‏
06:16 GMTالسفارة الروسية في واشنطن تعزي بضحايا الإعصار الذي ضرب عددا من الولايات الأمريكية
05:51 GMTعلامات مبكرة للخرف عليك الحذر منها